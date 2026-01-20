Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giáo dục đại học trước yêu cầu bứt phá theo Nghị quyết 71-NQ/TW

11:15 20/01/2026
(Pháp lý) - Sáng ngày 16/1/2026, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) cùng với Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam, Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cơ chế, chính sách pháp lý về đột phá phát triển giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW".

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học cùng nhau trao đổi, tìm kiếm các giải pháp nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, pháp luật cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế nhấn mạnh những điểm mới mang tính đột phá của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và nhấn mạnh, các chủ trương mang tính cách mạng của Nghị quyết cần phải được nhanh chóng thể chế hóa và triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

a1-1768882600.jpg

PGS.TS. Đoàn Đức Lương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đại diện đơn vị tổ chức, PGS.TS. Châu Đình Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nhà trường cũng đang rất quan tâm đến những thay đổi trong chính sách, pháp luật về phát triển giao dục, trong đó có ngành luật đang triển khai đào tạo tại Trường. Với việc đăng cai tổ chức Hội thảo quốc gia lần này, Ban Tổ chức hi vọng sẽ có thêm được nhiều đóng góp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị hiệu quả và thiết thực hơn.

a2-1768882600.jpg

PGS.TS. Châu Đình Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng Hội thảo.

Theo Ban Tổ chức, Hội thảo đã nhận được gần 70 bài viết của hơn 80 tác giả trong cả nước gửi về. Sau quá trình phản biên, Ban Tổ chức Hội thảo đã lựa chọn 06 bài viết được trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Các tham luận được đề cập ở nhiều khía cạnh khác nhau từ chất lượng nguồn nhân lực và sự ảnh hưởng đến phát triển của giáo dục đại học; xu hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục trong mối quan hệ với phát triển giáo dục đại học đa ngành, tự chủ đại học cũng như sự cần thiết đưa sản phẩm khoa học công nghệ từ các trường đại học vào thực tiễn cuộc sống; năng lực giảng dạy của giảng viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

a3-1768882600.jpg

TS. Nguyễn Thị Phượng Trưởng Khoa Chính trị và Luật Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo

Đề cập trực tiếp đến giáo dục đai học ngành luật, trong tham luận của mình, PGS.TS. Viên Thế Giang đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát, chỉnh sửa các chương trình đào tạo đại học ngành luật theo các chuẩn chương trình đào tạo được ban hành tại Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học. Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai được đề cập như: yêu cầu phát triển kỹ năng cho người học với phương pháp giảng dạy của giảng viên, yêu cầu và mức độ tham gia hoạt động thực tiễn của giảng viên theo chuẩn cũng như tiêu chí đánh giá.

Sau phần trình bày của các diễn giả, Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, đặc biệt về những kinh nghiệm trong rà soát, chỉnh sửa, cải tiến chương trình đào tạo ngành luật đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những băn khoăn làm thế nào để các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành luật bảo đảm chất lượng thực chất của các cơ sở giáo dục đại học để người học có thể tự tin tham gia vào thị trường lao động ngành luật sau khi tốt nghiệp; việc triển khai nội dung trải nghiệm nghề nghiệp làm sao cho hiệu quả, thực chất, góp phần tạo lực đẩy cho hoạt động đào tạo đi vào thực chất hơn… Những vấn đề đặt ra từ Hội thảo đã được các diễn giả, chuyên gia, người làm thực tiễn quản lý các trường đại học trao đổi, thảo luận trên tinh thần cởi mở, cầu thị.

a4-1768882588.jpg

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Hội thảo quốc gia "Cơ chế, chính sách pháp lý về đột phá phát triển giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW" khép lại sau gần 4 giờ diễn ra mang theo tinh thần nỗ lực đổi mới không ngừng để các kỳ vọng “đột phá” phát triển giáo dục đại học, trong đó có giáo dục đai học ngành luật đạt được nhiều thành tựu, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trần Hơn

