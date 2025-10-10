Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

15:16 10/10/2025
Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn 10ha tại trung tâm phân khu Flora Avenue, biểu tượng cảnh quan mới mang đến không gian sống xanh, lãng mạn và tràn đầy sức sống phía Nam Thủ đô.

Tại các đô thị hiện đại, những trục cảnh quan rợp sắc hoa luôn là điểm nhấn định hình bản sắc và góp phần kiến tạo “bộ nhận diện cảm xúc” cho thành phố. Ở Tokyo, Chidorigafuchi – con đường hoa anh đào ven Hoàng cung, hay dòng sông Meguro mỗi độ xuân về đều trở thành điểm hẹn của hàng triệu người dân. Tương tự tại Đức, con đường ban tím ở Bonn là minh chứng điển hình cho sức sống của kiến trúc cảnh quan: nơi mỗi mùa hoa nở là một mùa du lịch, khi sắc hoa biến phố thị thành không gian kết nối con người với thiên nhiên.

1-1760084158.jpg

Đại lộ hoa kiến tạo cảnh quan thiên nhiên trác tuyệt trong lòng siêu đô thị Sun Urban City. (Ảnh: Sun Property)

Cách Hà Nội chưa đến một tiếng lái xe, Sun Group cũng đang từng bước kiến tạo một Đại lộ hoa đậm dấu ấn Việt Nam, nơi vẻ đẹp bản địa được tái hiện qua ngôn ngữ cảnh quan hiện đại, tại trung tâm của phân khu Flora Avenue thuộc đại đô thị Sun Urban City.

Đại lộ hoa – trái tim cảnh quan tại Flora Avenue

Đại lộ hoa rộng 98m, trải dài hơn 10ha dọc dòng kênh thơ mộng. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, công trình còn thể hiện triết lý phát triển bền vững, nơi con người được sống chan hòa với thiên nhiên, cảm nhận nhịp điệu bốn mùa và tìm lại sự cân bằng trong từng khoảnh khắc.

Đại lộ hoa tại Flora Avenue như một “dải lụa xanh” vươn mình giữa lòng đô thị, hai bên kênh nước yên bình, những hàng cây mai anh đào và ban Tây Bắc nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh sắc rực rỡ. Dưới tán cây, cư dân dạo bộ, tập thể dục hay đơn giản là tận hưởng không khí trong lành, nơi mỗi bước chân đều mang theo hương hoa và làn gió mát từ dòng kênh.

2-1760084166.jpg

Cư dân Flora Avenue có thể thư giãn và tận hưởng không gian xanh mát ven kênh. (Ảnh: Sun Property)

Không chỉ là cảnh quan, đại lộ còn gắn liền với nhịp sinh hoạt đời thường. Buổi sáng, cư dân khởi đầu ngày mới bằng những bài tập dưỡng sinh hay chạy bộ trên lối dạo lát đá. Buổi chiều là khoảng thời gian thư giãn, tái tạo năng lượng bằng vài vòng đạp xe. Buổi tối, đại lộ trở thành nơi gặp gỡ, trò chuyện, gắn kết cộng đồng trong ánh đèn ấm áp. Việc vận động giữa không gian xanh giúp cơ thể phấn chấn, tinh thần tích cực, từ đó nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.

Bổ trợ cho trục cảnh quan trung tâm là cụm vườn nội khu mang dấu ấn văn hóa Hà Nam (Ninh Bình). Vườn Liễu Đôi gợi nhớ lễ hội thượng võ vùng Liêm Túc, bao quanh bởi hàng liễu rủ và thảm cỏ xanh, mang lại không gian thư giãn yên bình. Vườn Quýt tái hiện hình ảnh vườn Quýt Lý Nhân – sản vật tiến vua nức tiếng, kết hợp cùng các trò chơi và tiểu cảnh sinh thái, đem lại trải nghiệm gần gũi, sinh động cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, vườn Lụa lấy cảm hứng từ nghề lụa địa phương, tạo thêm điểm nhấn duy mỹ trong mạng lưới vườn nội khu.

3-1760084166.png

Chuỗi vườn nội khu bổ trợ thêm không gian vui chơi và cảnh quan sinh động. (Ảnh: Sun Property)

Nương theo trục đại lộ hoa, dãy nhà phố thấp tầng khoác phong cách kiến trúc Indochine thanh lịch, tinh tế. Với 410 mẫu thiết kế độc bản, mỗi căn nhà là một dấu ấn thẩm mỹ riêng. Vị trí sát đại lộ giúp chủ nhân tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc bốn mùa, đồng thời khai thác giá trị thương mại từ dòng khách dạo bộ và du lịch.

Vị trí chiến lược và giá trị bền vững của Flora Avenue

Nếu đại lộ hoa là “trái tim cảnh quan”, thì vị trí chiến lược chính là nền tảng khẳng định giá trị của Flora Avenue. Phân khu tọa lạc tại cửa ngõ giao thương phía Nam Thủ đô, tiếp giáp cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, kết nối trực tiếp Vành đai 5 qua nút giao Phú Thứ. Trong nội khu, hai tuyến đường 32m và 36m đóng vai trò như “mạch ngang” và “mạch dọc”, liên thông Sun River City, Sun Legacy City và hướng về nút giao Liêm Tuyền – vị trí dự kiến đặt ga Phủ Lý của tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam tương lai.

Nhờ lợi thế này, cư dân Flora Avenue dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng và những vùng kinh tế trọng điểm lân cận. Bên cạnh đó, vị trí liền kề khu công nghiệp Đồng Văn, khu Đại học Nam Cao cùng các bệnh viện quy mô như Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 tạo nguồn cầu an cư bền vững, hình thành cộng đồng cư dân trí thức, chuyên gia, bác sĩ…

Cùng với đó, Flora Avenue thụ hưởng toàn bộ hệ tiện ích của đại đô thị Sun Urban City gồm: Công viên nước Sun World Hà Nam, Công viên Thể thao 22ha, Công viên Sinh thái, Công viên Văn hóa, Công viên Lễ hội. Đặc biệt, trục đại lộ và Quảng trường Thời Đại vừa khánh thành, được ví như một “bảo tàng văn hóa ngoài trời”, nơi hội tụ những hạng mục biểu tượng như cầu Long Kiều phun lửa, trống Đọi Tam khổng lồ, sân khấu nhạc nước đẳng cấp… cùng chuỗi tiện ích hiện đại.

4-1760084166.jpg

Trục đại lộ và Quảng trường Thời Đại điểm đến hấp dẫn mới của vùng Hà Nam. (Ảnh: Ánh Dương)

Sự kết nối giữa Đại lộ hoa trong tương lai, trục đại lộ và Quảng trường Thời Đại sẽ tạo nên trục không gian trải nghiệm đa dạng, hình thành dải tiện ích độc đáo. Không chỉ là tâm điểm của khu đô thị, hai trục không gian này còn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của vùng Hà Nam – Ninh Bình, nơi du khách và cư dân cùng tận hưởng nhịp sống đô thị hiện đại trong khung cảnh xanh, giàu bản sắc Việt Nam.

5-1760084166.jpg

Flora Avenue sở hữu tiềm năng thương mại vượt trội. (Ảnh: Sun Property)

Nhờ quy hoạch bài bản, tiện ích hoàn thiện và vị trí kết nối thuận lợi, cư dân dễ dàng tiếp cận trường học, cơ sở y tế, trung tâm người cao tuổi cùng chuỗi dịch vụ thương mại – giải trí, củng cố lợi thế “một bước chạm tiện ích”, gia tăng sức hút khai thác kinh doanh cho các sản phẩm bất động sản.

Flora Avenue hứa hẹn trở thành biểu tượng sống mới của Sun Urban City – nơi Sun Group tiếp tục hiện thực hóa hành trình “sống cuộc đời rực rỡ” cho cư dân Nam Thủ đô.

PV

