Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đổi mới và sáng tạo, Agribank được vinh danh 3 giải thưởng Dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025

10:32 29/09/2025
Ngày 25/9/2025, tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 với chủ đề “Kỷ nguyên mới, Sức bật mới”, Agribank đã được vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng: Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu; Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu; Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo và được Ban tổ chức vinh danh doanh nghiệp vì sự phát triển dịch vụ tài chính trong 3 năm liên tiếp. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của Agribank trong hành trình đổi mới, sáng tạo, giữ vững sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế.

Tại Diễn đàn, các cơ quan quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng phân tích bức tranh toàn cảnh kinh tế, nhận diện cơ hội và rủi ro, đồng thời thảo luận về chiến lược đầu tư bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn với xung đột, căng thẳng thương mại và biến động tài chính. Tại Việt Nam, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với loạt nghị quyết lớn, mục tiêu tăng trưởng cao, cùng định hướng mở rộng chính sách tài khóa, tiền tệ. Thị trường tài chính trong nước cũng chứng kiến nhiều bước ngoặt: thị trường chứng khoán trước ngưỡng nâng hạng, tài sản mã hóa được pháp lý hóa, trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động và hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Với những chính sách mới như Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm tài sản mã hoá tại Việt Nam, Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng phê duyệt Đề án nâng hạng Thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ bao gồm cả trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ khách hàng về lập kế hoạch tài chính cá nhân, quản lý đa dạng các loại hình tài sản đầu tư ngày càng trở nên quan trọng. Đó là lý do Diễn đàn cấp cao cố vấn tài chính Việt Nam 2025 xây dựng các hạng mục vinh danh tổ chức gắn liền với các mục tiêu cụ thể này. Tại Diễn đàn năm nay, Hội đồng bình chọn đã đánh giá 816 doanh nghiệp so với 304 doanh nghiệp năm 2024, cho thấy sức hút của Chương trình, sự tin tưởng của các doanh nghiệp đối với những đánh giá, bình chọn của Ban tổ chức.

Ứng dụng công nghệ, dẫn dắt chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng

Xác định công nghệ là nền tảng phát triển, Agribank đã mạnh mẽ đầu tư, liên tục nâng cấp sản phẩm số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, đem lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Với hơn 200 sản phẩm, dịch vụ số hiện đại, gần 20 triệu tài khoản thanh toán và 81% giao dịch được thực hiện tự động, Agribank đang khẳng định vị thế ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số.

1-1759116713.jpg

Ông Nguyễn Khắc Trung, Trưởng Ban Ngân hàng số - Đại diện Agribank nhận vinh danh Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu

Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), Open API... trên các hệ thống như Open SmartBank, Payment Hub, Open API, Omni-Channel - Agribank Plus; triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực giao dịch bằng sinh trắc học; triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên Agribank Plus… Sự ra đời của Agribank Plus với bốn giá trị cốt lõi Prime – Leading – United – Smart đã trở thành điểm nhấn nổi bật, mang lại trải nghiệm “nhanh – an toàn – thông minh – gắn kết”. 

2-1759116723.jpg

Ông Chu Ngọc Quý, Phó Trưởng ban Khách hàng cá nhân - Đai diện Agribank nhận vinh danh Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo

Là ngân hàng chủ lực trong cung cấp tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, Agribank tiên phong đưa ATM về nông thôn từ năm 2003, hiện có gần 2.000 máy đặt tại khu vực nông thôn, cùng mạng lưới 25.000 POS và 68 xe ngân hàng lưu động. Những bước đi này đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với mọi người dân, đặc biệt là khu vực “tam nông”.

Bên cạnh đó, Agribank mở rộng hợp tác với hơn 2.300 đối tác, từ các tập đoàn lớn, công ty fintech đến sàn thương mại điện tử, tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

3-1759116723.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Đại diện Agribank nhận vinh danh Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu

4-1759116723.jpg

Đại diện Agribank (thứ 6 từ phải sang) nhận vinh danh Doanh nghiệp vì sự phát triển dịch vụ tài chính năm 2025

Ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ

Được vinh danh các Dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025, Agribank tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích giải thưởng ấn tượng. Trước đó, Agribank được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê với 06 hệ thống công nghệ/sản phẩm dịch vụ xuất sắc, được đánh giá là Ngân hàng có nhiều nhất và đa dạng nhất các hệ thống công nghệ/sản phẩm dịch vụ xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam.

Cũng trong năm 2025, ngân hàng đã được vinh danh nhiều giải thưởng lớn từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế. Mới đây nhất, tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025, Agribank vinh dự nhận 4 giải thưởng: là Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu, Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh, Ngân hàng Vì cộng đồng và Ngân hàng đồng hành cùng Nông nghiệp công nghệ cao.

Những giải thưởng uy tín là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Agribank trong hiện đại hóa hoạt động, phát triển dịch vụ tài chính toàn diện và thực hiện sứ mệnh ngân hàng thương mại Nhà nước, chủ lực trong phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân, lan tỏa các giá trị phát triển bền vững. Đây là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược, sức mạnh nội lực và sứ mệnh xã hội mà Agribank đang kiên định theo đuổi.

Agribank News

Agribank
