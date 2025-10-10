Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có “bạn đồng hành” về pháp luật tại Đồng Nai

08:52 10/10/2025
Điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp được kỳ vọng trở thành “hành lang pháp lý an toàn”, cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời là môi trường nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ doanh nhân và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

“Hành lang pháp lý an toàn” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 1/10, Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Chương trình Lễ công bố Quyết định thành lập Điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp tại xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai.)

1-1760061189.jpg

Luật gia Dương Văn Tín, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật

Theo khảo sát của Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều vướng mắc pháp lý từ khi khởi nghiệp cho đến quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh.

Những khó khăn thường xoay quanh quản trị doanh nghiệp, ký kết và thực hiện hợp đồng, cũng như giải quyết tranh chấp thương mại.

Trước thực trạng đó, việc tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt ở các vụ việc quan trọng, được đánh giá là hết sức cần thiết.

2-1760061189.jpg

Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tặng quà cho điểm tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, luật gia Dương Văn Tín, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật cho biết, việc thành lập Điểm tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại xã Long Thành được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Công trình này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn đóng vai trò như một “hành lang pháp lý an toàn”, một “kim chỉ nam” giúp doanh nghiệp định hướng đúng trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh phát triển, doanh nghiệp không chỉ cần vốn, công nghệ, nhân lực hay thị trường, mà quan trọng hơn là phải hoạt động trên nền tảng pháp luật vững chắc.

Đồng Nai hiện là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, kéo theo nhu cầu rất lớn về các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và kịp thời.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp gặp rủi ro hoặc vướng vào tranh chấp không đáng có chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc không có kênh tham vấn tin cậy.

3-1760061189.jpg

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cắt băng thành lập Điểm tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thời gian qua, hệ thống văn bản pháp luật liên tục được ban hành và cập nhật, đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp: vừa phải duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa phải kịp thời nắm bắt và tuân thủ các quy định pháp lý thay đổi từng ngày.

Tuy nhiên, pháp luật chỉ thực sự đi vào đời sống khi được phổ biến, giải thích và hướng dẫn một cách hiệu quả.

Nếu không có kênh tư vấn kịp thời và đáng tin cậy, doanh nghiệp rất dễ lúng túng hoặc áp dụng sai quy định, dẫn đến rủi ro không đáng có. Vì vậy, việc tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật là hết sức cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và thực thi đúng quy định.

Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-HLG ngày 06/8/2025 về việc thành lập Điểm tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại xã Long Thành.

Đây không chỉ là giải pháp xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là bước đi cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các quy định của Nhà nước như: Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về Tư vấn pháp luật, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030".

Hoạt động này cũng bám sát tinh thần Nghị quyết số 66 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sự ra đời của Điểm tư vấn pháp lý được kỳ vọng sẽ trở thành “người bạn đồng hành” giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững.

4-1760061170.jpg

Cán bộ nhân viên Điểm tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chụp hình lưu niệm cùng với lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai

Nâng cao hỗ trợ pháp lý, giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro

Luật gia Dương Văn Tín cho biết, Điểm tư vấn pháp lý được thành lập với 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, trở thành địa chỉ tin cậy để doanh nghiệp được hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền và các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu các tranh chấp phát sinh. Thứ ba, tạo môi trường để đội ngũ doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật, từ đó chủ động hơn trong công tác điều hành.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Trưởng Điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, từ năm 2023 đến nay, nhiều đạo luật và chính sách mới như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thuế… liên tục được ban hành.

Điều này buộc ngay cả những người làm công tác pháp luật lâu năm cũng phải thường xuyên cập nhật để không rơi vào tình trạng “mù luật”.

5-1760061189.jpg

Luật gia Dương Văn Tín, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật trao Quyết định thành lập Điểm tư vấn pháp lý cho Doanh nghiệp cho Luật gia, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Phó Giám đốc trung tâm tư vấn Pháp luật

Theo đánh giá của các chuyên gia pháp lý, Điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp ra đời là nhiệm vụ thiết thực và diễn ra đúng thời điểm, nhất là khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối mặt với các vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt động.

Luật gia Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp luật của Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng lại thiếu bộ phận pháp chế chuyên trách.

“Chính vì hạn chế về kiến thức pháp luật, họ thường gặp khó khăn trong các vấn đề liên quan đến hợp đồng, lao động, thương mại hay quyền sở hữu trí tuệ. Thực tế triển khai hỗ trợ pháp lý cho thấy nhiều quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa lúng túng khi thực hiện thủ tục hành chính”, ông Thanh nói.

6-1760061189.jpg

Luật gia Nguyễn Thị Hồng Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Trưởng điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

Với vai trò được giao, Điểm tư vấn sẽ tập trung vào 2 trọng trách chính: tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời đồng hành cùng các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và đầu tư.

Việc Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai thành lập Điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hơn nữa vai trò của tổ chức Hội và Trung tâm tư vấn pháp luật trong công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường đầu tư – kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro để tiến tới phát triển bền vững.

7-1760061189.jpg
8-1760061189.jpg

Thay mặt Điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, luật gia Nguyễn Thị Hồng Ngân đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ các luật gia

Trên cơ sở thực tế đó, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Đồng thời, chương trình nhằm tạo các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thực thi pháp luật một cách hiệu quả, phòng ngừa rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần cải thiện công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Luật gia Nguyễn Thị Hồng Ngân cho biết: "Với sự hiện diện tại Long Thành – Nhơn Trạch, khu vực công nghiệp và logistics trọng điểm, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, chất lượng cao, bảo mật và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng pháp luật không chỉ là "hàng rào bảo vệ", mà còn là đòn bẩy để doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số.

Nhân đây, tôi xin thông tin đến quý vị khách quý Tổng đài Tư vấn pháp lý 1900 561215, hoạt động từ 8h00 sáng–12h00 trưa và 13h00–17h00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 15/10/2025. Đây sẽ là kênh kết nối nhanh chóng, thuận tiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ pháp lý".

