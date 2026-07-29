Sau Beacon Tower, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới "ẩn số" mới của Blanca City

Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị thực, Blanca City tiếp tục khẳng định sức hút khi Beacon Tower nhận được sự quan tâm lớn. Đồng thời, công viên nước quy mô 15ha liên tục đón lượng khách đông đảo, góp phần củng cố niềm tin vào tiềm năng khai thác của dự án.

“Điểm nóng” hút dòng vốn dài hạn

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng sự xuất hiện của các dự án căn hộ hiện đại đang mở ra chu kỳ phát triển mới cho bất động sản biển TP.HCM. Trên dải biển phía Nam, Vũng Tàu thành tâm điểm khi Blanca City, siêu đô thị "all-in-one" đầu tiên của khu vực, đang hiện diện từng ngày.

Các sản phẩm thấp tầng tại Blanca City ghi nhận tiến độ triển khai ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Đạt

Ông Công Thành, Giám đốc dự án Công ty Bất động sản SmartRealtors & Partners chia sẻ, trước đây thị trường Vũng Tàu chủ yếu phát triển các dự án quy mô nhỏ như khách sạn, resort nghỉ dưỡng hoặc căn hộ lưu trú. Sự xuất hiện của Blanca City lần đầu bổ sung nguồn cung bất động sản hiện đại gắn với hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn. Đây là dòng sản phẩm có khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu, từ an cư, nghỉ dưỡng đến đầu tư lâu dài, phù hợp với xu hướng dịch chuyển của thị trường giai đoạn mới.

Nửa đầu năm 2026, Sun Property (thành viên Sun Group) đưa ra thị trường hơn 2.000 căn hộ biển sở hữu lâu dài Beacon Tower, tốc độ hấp thụ và lượng giao dịch của dự án đạt kết quả ấn tượng, các sự kiện giới thiệu có sức lan tỏa rất lớn trên thị trường.

“Qua nhiều đợt giới thiệu sản phẩm, tôi nhận thấy lượng khách hàng tìm hiểu và xuống tiền tại Blanca City có xu hướng gia tăng. Điều này phản ánh niềm tin của thị trường vào tiềm năng khai thác cũng như khả năng gia tăng giá trị của bất động sản tại dự án. Trước hết, pháp lý sở hữu lâu dài là yếu tố quan trọng giúp gia tăng tính khan hiếm và giá trị của Beacon Tower. Bên cạnh đó, khả năng kết nối với hệ sinh thái tiện ích, nhịp sống sôi động tại Blanca City cũng tạo nên sức hút riêng”, ông Công Thành, nhấn mạnh.

Căn hộ Beacon tại Blanca City thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn. Ảnh: Nguyễn Đạt

Thực tế, nhiều nhà đầu tư lâu năm như chị Nguyễn Thị Loan (Biên Hòa – Đồng Nai) cũng thừa nhận, yếu tố được chị ưu tiên là triển vọng phát triển của điểm đến và khả năng khai thác dòng tiền. “Phải tìm hiểu kỹ xem khu vực đó có tiềm năng phát triển lâu dài không. Trước đây tôi từng đầu tư một dự án căn hộ gần Blanca City, nhưng nhịp sống ở đó còn khá trầm lắng nên chuyển hướng sang đầu tư vào căn hộ Beacon. Trước đó, tôi cũng đã quyết định sở hữu hai căn nhà phố Casa để khai thác kinh doanh”, chị Loan chia sẻ.

Dù công trường vẫn tất bật thi công, Blanca City đã sớm đông vui nhờ hàng nghìn lượt khách đổ về công viên nước Sun World Vung Tau mỗi ngày. Nằm trên trục đường huyết mạch 3 tháng 2, du khách từ trung tâm TP.HCM, Đồng Nai,…đều có thể tiếp cận đại đô thị biển dễ dàng qua quốc lộ 51B hoặc tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Không chỉ thu hút du khách, dự án cũng liên tục đón khách hàng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Sun World Vung Tau vận hành mang đến sức sống mới cho đại đô thị. Ảnh: Nguyễn Đạt

Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam quý II/2026 của BHS Group (BHS R&D) cho thấy, dòng sản phẩm sở hữu lâu dài tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt đà phục hổi của bất động sản nghỉ dưỡng khi chiếm tới 77% tổng lượng giao dịch của toàn bộ phân khúc cao tầng. Trong đó, Beacon Tower tại Blanca City được xem là một trong những dự án góp phần gia tăng sức nóng cho thị trường.

Kỳ vọng làn gió mới từ thị trường

Chiến lược phát triển đồng bộ theo mô hình "kiến tạo điểm đến" của Sun Group tiếp tục tạo sức hút cho Blanca City. Tuy nhiên, theo các đơn vị kinh doanh, ở mỗi giai đoạn phát triển của một đại đô thị, nhu cầu của khách hàng cũng chuyển dịch. Khi Blanca City mới hình thành, nhà đầu tư ưu tiên những sản phẩm có thể khai thác ngay, đón đầu dư địa tăng giá. Vì vậy, các dòng căn hộ như Blanca hay Beacon Tower với tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

Khách hàng, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng dài hạn tại Blanca City. Ảnh: Nguyễn Đạt

Song, ở một đại đô thị biển quy mô gần 100 ha như Blanca City, nhiều mảnh ghép quan trọng như chuỗi 8 công viên nội khu, trung tâm thương mại mặt biển hay bãi biển riêng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, thị trường kỳ vọng vào sự xuất hiện của những dòng sản phẩm có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác đa dạng hay xu hướng mới của lưu trú, du lịch.

Việc phát triển đa dạng hệ sản phẩm cũng được xem là một trong những lợi thế của bất động sản Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group). Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, Blanca City sẽ sớm mang đến một làn gió mới, theo đuổi triết lý lấy cá tính của chủ nhân làm trung tâm nhưng vẫn kế thừa "DNA" kiến trúc đặc trưng của "thành phố trắng bên bờ đại dương". Thay vì định hình sẵn một chuẩn mực sống, dòng sản phẩm này hướng đến việc mở ra nhiều không gian sáng tạo, để mỗi chủ nhân có thể tự kiến tạo tổ ấm theo nhu cầu, gu thẩm mỹ và phong cách sống riêng.

Sun Property chuẩn bị hé lộ quỹ sản phẩm căn hộ biển sở hữu lâu dài mới vào cuối tháng 7. Ảnh phối cảnh: Sun Property

"Ở một không gian sống bên biển, chúng tôi tin rằng khát khao sáng tạo và thể hiện dấu ấn cá nhân luôn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất là với một căn hộ sở hữu lâu dài. Vì thế, chúng tôi mong tạo ra nhiều khoảng tự do hơn để mỗi tổ ấm mang một bản sắc riêng. Và chính những bản sắc ấy sẽ cùng hòa quyện, tạo nên diện mạo sống động và giàu cảm hứng cho Blanca City"– Đại diện Sun Property, nhấn mạnh.

Định hướng này được đánh giá là phù hợp với xu hướng dịch chuyển của thị trường. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhu cầu nghỉ dưỡng đang chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, đề cao sức khỏe, không gian sống và hệ sinh thái tiện ích. Đây được xem là nền tảng để những sản phẩm mang tính cá nhân hóa có thêm dư địa phát triển.