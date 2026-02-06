Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Đề xuất chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

08:08 06/02/2026
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa.
1-1770340172.png

Bộ Tài chính đề xuất chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Bộ Tài chính cho biết, ngày 09/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, trong đó tại khoản 9 Điều 4 của Nghị quyết quy định: "Chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa được áp dụng như các quy định về thuế đối với chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam". Đồng thời quy định: Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Nghị quyết này.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất chính sách thuế giá trị gia tăng, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Cụ thể:

Tài sản số là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.

Tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính.

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Dự thảo nêu rõ, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. (1)

Đối với các dịch vụ không quy định tại khoản (1) nêu trên thì thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo dự thảo, nhà đầu tư là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa trong kỳ được xác định bằng giá bán tài sản mã hóa trừ đi giá mua của tài sản mã hóa chuyển nhượng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Doanh nghiệp là tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã thì thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua nền tảng giao dịch tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập

Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính./.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/de-xuat-chinh-sach-thue-doi-voi-giao-dich-chuyen-nhuong-kinh-doanh-tai-san-ma-hoa-10226020417433752.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại Pháp lý và Kinh doanh
Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định...

Hành lang pháp lý mở rộng dư địa cho người Việt ở nước ngoài đầu tư bất động sản tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Hành lang pháp lý mở rộng dư địa cho người Việt ở nước ngoài đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Khung pháp lý ngày càng thông thoáng đang tạo điều kiện để kiều bào dễ dàng sở hữu, đầu tư...

Việt Nam từng có khoảng 12.000 doanh nghiệp Nhà nước, nay chỉ còn 473 DN 100% vốn Nhà nước, đại diện Bộ Tài chính: "Số lượng DNNN sẽ tiếp tục giảm" Pháp lý và Kinh doanh
Việt Nam từng có khoảng 12.000 doanh nghiệp Nhà nước, nay chỉ còn 473 DN 100% vốn Nhà nước, đại diện Bộ Tài chính: "Số lượng DNNN sẽ tiếp tục giảm"

Tại Tọa đàm “Để kinh tế Nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới” do báo Tiền phong...

Nghị quyết về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế: Cần tiêu chí rõ, trách nhiệm cụ thể Pháp lý và Kinh doanh
Nghị quyết về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế: Cần tiêu chí rõ, trách nhiệm cụ thể

Ngày 4/2, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tọa đàm góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội...

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI? Pháp lý và Kinh doanh
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng...

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam,...

Mới cập nhật
Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 02/02 - 13/02 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), du khách như bước vào một hành trình ẩm thực - văn hóa trải dài ba miền. Từ đỉnh núi mù sương Tây Bắc qua vùng hải đảo xa xôi, đến miệt vườn sông nước phương Nam, các đặc sản quý hội tụ tại đây, mang theo những câu chuyện chưa kể về bí quyết nghề nghiệp được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

1 giờ trước Thông tin cần biết

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu vực doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng như năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

1 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Hành lang pháp lý mở rộng dư địa cho người Việt ở nước ngoài đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Hành lang pháp lý mở rộng dư địa cho người Việt ở nước ngoài đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Khung pháp lý ngày càng thông thoáng đang tạo điều kiện để kiều bào dễ dàng sở hữu, đầu tư và khai thác bất động sản trong nước, mở ra cơ hội sinh lời.

1 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Hơn 1.000 đại biểu dự Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hơn 1.000 đại biểu dự Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hội nghị Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong thời gian tới.

1 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Việt Nam từng có khoảng 12.000 doanh nghiệp Nhà nước, nay chỉ còn 473 DN 100% vốn Nhà nước, đại diện Bộ Tài chính: "Số lượng DNNN sẽ tiếp tục giảm"

Việt Nam từng có khoảng 12.000 doanh nghiệp Nhà nước, nay chỉ còn 473 DN 100% vốn Nhà nước, đại diện Bộ Tài chính: "Số lượng DNNN sẽ tiếp tục giảm"

Tại Tọa đàm “Để kinh tế Nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới” do báo Tiền phong tổ chức sáng 6/2, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) đã giải đáp một số câu hỏi liên quan đến số lượng và quy mô doanh nghiệp Nhà nước cần có để khối doanh nghiệp này phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, mở đường như tinh thần Nghị quyết 79.

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

(Pháp lý). Bài phân tích vai trò của báo chí và truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thi hành pháp luật, đặt trong bối cảnh Nghị quyết 66-NQ/TW (2025) về đổi mới công tác xây dựng pháp luật.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện cơ chế pháp điển hoá điện tử, hướng tới một hệ thống pháp luật số thống nhất

Hoàn thiện cơ chế pháp điển hoá điện tử, hướng tới một hệ thống pháp luật số thống nhất

(Pháp lý). Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết đề xuất các định hướng cải cách về thể chế, kỹ thuật và công nghệ nhằm chuyển pháp điển hóa sang mô hình quản trị dữ liệu pháp luật, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận pháp luật trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền số.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hội Luật gia Việt Nam đoàn kết, vững vàng, đổi mới, hiệu quả, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Hội Luật gia Việt Nam đoàn kết, vững vàng, đổi mới, hiệu quả, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam biểu dương các cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội Luật gia Việt Nam với nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND

100% cử tri nơi cư trú đều thống nhất 3 ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay