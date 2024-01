Đầu tư vào những cuốn sách hiếm có thể giúp danh mục đầu tư của bạn tăng trưởng như thế nào?

Các chuyên gia khuyên bạn nên ghé thăm các thư viện trưng bày những cuốn sách quý hiếm từ các bộ sưu tập tư nhân và nói chuyện với các chuyên gia để tìm hiểu thêm về chúng.

Những người đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình có thể tìm thấy những cơ hội hấp dẫn từ những cuốn sách cổ và quý hiếm.

Thị trường dành cho những cuốn sách như vậy gần đây đã nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng, lập kỷ lục bán hàng mới và đạt được lợi nhuận cao.

Vào tháng 9, nhà đấu giá Christie's đã bán một cặp sách của Agatha Christie và Arthur Conan Doyle với giá lần lượt là 63.968 USD và 226.555 USD. Cả hai cuốn sách đều thuộc về tay trống Charlie Watts của nhóm nhạc Rolling Stones quá cố.

Tháng 10 chứng kiến ​​Sotheby's tổ chức một loạt cuộc đấu giá ở thành phố New York và London, bao gồm thư viện sách quý hiếm Bibliotheca Brookeriana, ước tính trị giá hơn 25 triệu USD.

Vài tháng trước đó, cuốn Kinh thánh tiếng Do Thái sớm nhất và đầy đủ nhất đã đạt mức kỷ lục 38,1 triệu USD tại Sotheby's, trở thành bản thảo có giá trị nhất từng được bán ra.

Theo chuyên gia sách hiếm Bruce McKinney, những cuốn sách quý hiếm toàn cầu có thể sưu tầm (bao gồm sách, bản đồ và bản thảo) trong cuộc đấu giá đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2022, tương đương với doanh thu 1,15 tỷ USD vào năm 2021, khi thị trường tăng gấp đôi quy mô so với ba năm trước.

Bên cạnh lợi ích tài chính, đầu tư vào những cuốn sách hiếm là một sở thích hấp dẫn bao gồm những trải nghiệm thú vị, từ việc tìm kiếm một cuốn sách vượt thời gian ở một hiệu sách bụi bặm cho đến việc đánh giá giá trị sưu tập của một cuốn sách.

Nhưng trước khi bạn vội vàng đến đại lý gần nhất, hãy dành chút thời gian để nắm bắt điều gì khiến sách trở thành một khoản đầu tư đúng đắn.

Tại sao nên đầu tư vào sách hiếm?

Mọi người sưu tập sách vì nhiều lý do – một số vì mục đích học thuật, một số khác bị quyến rũ bởi sức hấp dẫn của các tác phẩm cổ điển và một số coi chúng như một hàng rào chống lại sự biến động của thị trường.

Ian Ehling, Giám đốc bộ phận sách và bản thảo hay tại Bonhams, New York, cho biết: “Sở hữu một cuốn sách có thể kết nối bạn trực tiếp với quá khứ theo cách rất thỏa mãn”.

Còn Christina Geiger, người đứng đầu bộ phận sách và bản thảo tại Christie's Americas lại cho rằng những người mua sách hiếm thường làm việc đó vì niềm đam mê tài liệu và mối liên hệ với lịch sử.

Cô cho biết thêm, so với một số trò tiêu khiển khác, sưu tầm sách có xu hướng mang lại lợi nhuận lâu dài hấp dẫn.

Đối với một số người, đó là niềm phấn khích khi tìm kiếm và niềm vui khi tình cờ gặp được một viên ngọc quý hiếm.

Cựu chủ ngân hàng đầu tư Sam Dogen đã tìm thấy một viên ngọc quý như vậy vào năm 1991 trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Foundation and Earth của Isaac Asimov.

“Tôi mua ấn bản đầu tiên, bản in đầu tiên, bản sao có chữ ký của cuốn sách tại một cửa hàng sách cũ với giá 40 USD,” anh nói.

Sau khi Asimov qua đời, sức hấp dẫn của cuốn sách càng tăng lên. Ông Dogen cho biết cuốn sách đó hiện có giá trị hơn 1.000 USD và là cuốn có giá trị nhất trong bộ sưu tập của ông.

Sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số và sách điện tử cũng làm tăng độ hiếm của phiên bản giấy.

Wendy Guerin, đồng sáng lập của Cookbook Village, một cửa hàng trực tuyến chuyên về sách nấu ăn cổ điển và sưu tầm, cho biết: “Đã có xu hướng hướng tới sách kỹ thuật số. Nhiều người cho rằng sách in ít được quan tâm và vứt sách đi hoặc đưa cho người khác vứt đi, dẫn đến nguồn cung bị thu hẹp”.

Những gì cần xem xét

Giống như bất kỳ danh mục đồ sưu tập nào, câu hỏi lớn nhất trong đầu mỗi người mới tham gia là bắt đầu từ đâu và những gì cần cân nhắc.

Những người chuyên về lĩnh vực này khuyên bạn nên bắt đầu từ từ và đừng mong đợi sự giàu có ngay lập tức.

Bà Geiger của Christie's gợi ý nên ghé thăm các thư viện trưng bày những cuốn sách quý hiếm từ các bộ sưu tập tư nhân và cố gắng tìm hiểu thêm về chúng bằng cách nói chuyện với các chuyên gia.

Một lời khuyên khác dành cho người mới bắt đầu là họ nên khám phá các hội chợ sách cổ, các đại lý sách và nhà đấu giá đáng tin cậy.

Hãy cân nhắc việc tập trung vào một thể loại cụ thể. Điều này có thể bao gồm việc khám phá những cuốn sách từ một thời đại lịch sử cụ thể, ấn bản đầu tiên của các tác phẩm văn học nổi tiếng hoặc tìm kiếm các bản sao có chữ khắc của tác giả.

Bà Guerin cho biết: “Tập trung vào một thể loại thích hợp sẽ giúp nhà đầu tư tìm hiểu về thị trường và đưa ra quyết định mua hàng thông minh hơn”.

Ưu và nhược điểm

Việc sưu tầm sách tuân theo câu thần chú đầu tư cơ bản: nắm bắt các nguyên tắc cơ bản thông qua nghiên cứu.

Các trang mạ vàng, bìa bị mốc hoặc năm xuất bản không đảm bảo giá trị sưu tầm được.

Bà Guerin nói: “Những nhà sưu tập mới thường đánh đồng tuổi của một cuốn sách với giá trị của nó, cho rằng cuốn sách càng cũ thì giá trị càng cao, nhưng thực tế không phải vậy”.

Bà cảnh báo không nên tiếp cận “đầu tư vào sách hiếm như một cách chiếm đất, sử dụng máy quét ứng dụng và trang web để tìm những cuốn sách 'có giá trị'".

Một cuốn sách đắt tiền phải có sự hiếm có ở dạng khuyết điểm độc đáo, ít mẫu vật hoặc liên tưởng nổi tiếng hơn.

Ông Dogen, người sáng lập trang web tài chính cá nhân Financial Samurai và là tác giả của cuốn Buy This Not That, cho biết: “Sự hiếm có cùng với các thuộc tính đặc biệt sẽ làm tăng giá trị” .

Ông Dogen cho rằng một cuốn sách hiếm cũng có thể đóng vai trò như một hàng rào chống lại sự bất ổn kinh tế và cung cấp sự đa dạng hóa tài sản từ cổ phiếu và tiền điện tử.

Các chuyên gia như bà Geiger cảnh báo rằng nếu bạn sưu tập những cuốn sách hiếm với hy vọng kiếm được một khoản tài chính bất ngờ, bạn có thể sẽ thất vọng.

Ông Dogen cảnh báo, một điều đáng lưu ý là, bất kể sự hấp dẫn của chủ đề, một nhà sưu tập thực sự có thể không xem qua và thưởng thức món quà họ mua được vì “ngay cả nếp nhăn, góc cong hoặc dấu vết nhỏ nhất cũng sẽ làm giảm giá trị của một cuốn sách”.

Điều gì quyết định giá trị của một cuốn sách

Các thuộc tính chính quyết định giá trị sưu tập của một cuốn sách là tình trạng, sự khan hiếm, tác giả, ấn bản, độ tuổi, nội dung và chủ đề.

Những khiếm khuyết như bìa bị hư, mất lớp bọc bụi, trang bị rách hoặc bị quăn, nấm mốc và vết ố đều là những nguyên nhân làm mất giá trị.

Mối liên hệ chặt chẽ với nhà văn, ấn bản sớm nhất và bản in đầu tiên cũng góp phần nâng cao giá trị của một cuốn sách như một cuốn sách sưu tầm.

“Khi định giá một cuốn sách, chúng tôi xem xét tác giả có phải tác giả đó đáng chú ý không?, tựa đề đây có phải là một trong những tác phẩm hay hơn không?, dấu ấn và giới hạn đây có phải là ấn bản đầu tiên hay không?”, ông Ehling của Bonhams cho biết.

Nguồn gốc và lịch sử của một cuốn sách cũng đóng một vai trò quan trọng.

Vào năm 2022, bản in đầu tiên của Harry Potter và Hòn đá Phù thủy được bán tại Bonhams ở London với giá 220.000 bảng Anh. Trong khi đó giá bìa của cuốn sách đầu tiên trong bộ Harry Potter năm 1997 chỉ là 10,99 bảng Anh.

Những cuốn sách xuất bản lần đầu có nhiều lỗi và lỗi đánh máy do người biên tập hoặc tác giả gây ra.

Những bản sao đầu tiên của cuốn 'Harry Potter và Hòn đá phù thủy' của JK Rowling có một lỗi khiến cuốn sách trở thành một món đồ sưu tầm

Nội dung của một cuốn sách cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức hấp dẫn của nó. Những cuốn sách có giá trị nhất là những cuốn sách làm thay đổi tiến trình lịch sử hoặc nâng cao hiểu biết của con người. Các ví dụ bao gồm Kinh thánh Gutenberg (1455), cuốn sách về lực hấp dẫn Principia Mathematica (1687) của Isaac Newton và Nguồn gốc các loài của Charles Darwin (1859).

Nơi tốt nhất để mua sách hiếm

Ngoài các nhà đấu giá nổi tiếng, những người yêu sách có thể tìm hiểu kỹ thuật số tại AbeBooks và Biblio. eBay, Amazon và các công cụ tìm kiếm Bookfinder.com và BookScouter cũng có thể được sử dụng.

Những người đam mê cũng được biết là đã tình cờ tìm thấy những tác phẩm quý giá ở những nơi khác thường.

Bà Guerin cho biết: “Việc bán bất động sản, bán nhà để xe và các cửa hàng tiết kiệm hoặc trung tâm sưu tập, các cuộc gặp gỡ trao đổi hoặc chợ trời đều đã cho kết quả là những phát hiện tuyệt vời”.

Hiệp hội những người bán sách cổ vật và Hiệp hội những người bán sách cổ vật Hoa Kỳ có kho lưu trữ kiến ​​thức phong phú về việc sưu tầm sách.

Đầu tư vào sách hiếm là một nghệ thuật tinh tế đòi hỏi con mắt sáng suốt và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường.

Suy cho cùng, đó là sự đầu tư vào văn học chứ không chỉ là những mảnh giấy bọc da.