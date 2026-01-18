Đại hội Đảng lần thứ XIV: Trí thức kiều bào mong chờ những quyết sách đột phá đưa đất nước phát triển

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

GS. Nguyễn Đức Khương, Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Leonard de Vinci (EMLV, Pháp), Chủ tịch mạng lưới kết nối trí thức người Việt toàn cầu AVSE Global - Ảnh: THNB

Kỳ vọng Đại hội phát huy cao độ tinh thần kiến tạo

Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Chính phủ, GS. Nguyễn Đức Khương, Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Leonard de Vinci (EMLV, Pháp), Chủ tịch mạng lưới kết nối trí thức người Việt toàn cầu AVSE Global chia sẻ, trong 20 năm qua, một trong những điều ông ấn tượng nhất là Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, đào tạo và văn hoá. "Vị thế quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao, được ghi nhận như một đất nước yêu hòa bình, sẵn sàng hợp tác hài hòa lợi ích và tạo dựng được lòng tin chiến lược với các đối tác".

AVSE Global được thành lập năm 2011, với mục đích kết nối những chuyên gia và trí thức người Việt để thực hiện các chương trình hỗ trợ cho phát triển tại Việt Nam. Đến nay, mạng lưới đã kết nối hơn 10.000 nhà khoa học, trí thức, chuyên gia.

GS. Nguyễn Đức Khương cho rằng, bối cảnh thuận lợi này đã mở ra nhiều cơ hội cho các thế hệ học sinh, sinh viên và chuyên gia học tập, nghiên cứu, làm việc ở nước ngoài, trở thành những cầu nối hiệu quả trong hợp tác quốc tế.

"Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng XIV sẽ phát huy cao độ tinh thần sáng tạo và kiến tạo, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và trao quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương".

Đặc biệt, theo GS. Nguyễn Đức Khương, cần ưu tiên đầu tư cho giáo dục - đào tạo, thúc đẩy khoa học công nghệ và thu hút nhân tài để xây dựng nền kinh tế tri thức ở trình độ cao, vì đây là nền tảng cốt lõi cho khát vọng vươn lên của đất nước.

Đặt con người ở trung tâm để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

TSKH. Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga

TSKH. Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga khẳng định, Đại hội Đảng lần thứ XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và dân tộc, mở ra một thời kỳ, giai đoạn phát triển mới. Ông tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với những bước tiến mạnh mẽ về công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại LB Nga, đặt nhiều kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tạo ra những đột phá về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh, mạnh, bền vững; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, cũng như phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn trí thức trẻ trong và ngoài nước.

Ông mong muốn Đảng và Nhà nước luôn lấy con người, cả trong và ngoài nước, làm trung tâm của các chính sách phát triển. Khi đó, niềm tin và sự gắn bó của khối đại đoàn kết dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng sẽ được củng cố. "Và mỗi người, kiều bào sẽ quyết tâm cống hiến trí tuệ, tâm sức, vững lòng với tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, sẽ đoàn kết, sát cánh cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, vững mạnh", TS. Trần Phú Thuận nói.

Kỳ vọng thêm động lực mới

TS. Vũ Quang Huy, giảng viên Đại học Sydney

TS. Vũ Quang Huy, giảng viên Đại học Sydney, một trong 8 trường đại học hàng đầu Australia cho rằng, Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ định hình tầm nhìn, khát vọng và con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm.

Trên cương vị một chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Quang Huy kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ là dấu mốc xác lập một tầm nhìn phát triển mới, đủ dài hạn, đủ bao trùm và đủ đột phá để dẫn dắt Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất định.

Điều quan trọng nhất, theo TS. Vũ Quang Huy, là Đại hội sẽ làm rõ con đường phát triển của Việt Nam để đạt mục tiêu 2030 (100 năm thành lập Đảng) và xa hơn đến 2045 (100 năm thành lập nước) theo hướng chuyển mạnh mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tăng trưởng dựa vào "cỗ xe tam mã" truyền thống là tiêu dùng trong nước, đầu tư công và xuất khẩu cần có thêm lực đẩy mới. Ba động lực này đã và sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, nhưng trong bối cảnh mới, nếu chỉ dựa vào mở rộng quy mô vốn, lao động và thị trường, nền kinh tế sẽ đối mặt với giới hạn về hiệu quả và tính bền vững.

TS. Vũ Quang Huy cho biết, trong nhiều thập kỷ, tăng trưởng của Australia không chỉ dựa vào "tam mã" tiêu dùng - đầu tư - xuất khẩu, mà được nâng đỡ bởi ba trụ cột mang tính cấu trúc: khai thác hiệu quả lợi thế so sánh gắn với tài nguyên và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển mạnh khu vực dịch vụ tri thức, đặc biệt là giáo dục, tài chính, y tế, logistics và đặt năng suất, khoa học - công nghệ và chất lượng thể chế ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

Từ góc nhìn quốc tế, TS. Vũ Quang Huy cũng kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra một tầm nhìn về hội nhập chủ động và chiến lược hơn, giúp Việt Nam tận dụng tốt các hiệp định thương mại thế hệ mới đã ký kết, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, đồng thời phát triển mạnh doanh nghiệp trong nước để hình thành những tập đoàn có sức cạnh tranh khu vực. "Một đường hướng phát triển kinh tế rõ ràng, ổn định và nhất quán được xác lập tại Đại hội XIV sẽ là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế và nhà đầu tư vào triển vọng trở thành nước đang phát triển có thu nhập cao của Việt Nam trong những thập niên tới", TS. Vũ Quang Huy nói.