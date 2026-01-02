Chiều ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố 14 luật và 1 pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.

Các đồng chí: Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Văn Hiển, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Cao Mạnh Linh, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đồng chủ trì họp báo.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố 14 luật và 1 pháp lệnh.

14 luật, 1 pháp lệnh bao gồm: Luật An ninh mạng; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Viên chức; Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng giới thiệu những nội dung cơ bản của 10 luật và 1 pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 10 luật và 1 pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng gồm: Luật An ninh mạng; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Theo đó, Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 bao gồm 8 chương, 45 điều, với một số nội dung cơ bản như sau: Luật đã quy định thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng bao gồm an ninh mạng, an ninh thông tin mạng, an ninh dữ liệu và không gian mạng quốc gia. Luật bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học, công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ an ninh mạng mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số. Luật hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin, quy định việc phân loại hệ thống thông tin theo 5 cấp độ an ninh mạng, làm căn cứ áp dụng các biện pháp bảo vệ tương ứng với mức độ rủi ro.…

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trường Sơn giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tình trạng khẩn cấp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, gồm 11 điều sửa đổi, bổ sung 155 điều và bổ sung 3 điều mới của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự với một số nội dung cơ bản như sau: Luật bổ sung đối tượng cảnh vệ để phù hợp với Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị. Luật bổ sung quy định ưu đãi thị thực cho người nước ngoài là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao và các trường hợp được ưu đãi theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bổ sung quy định miễn thị thực có thời hạn đối với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi nhằm thu hút người nước ngoài là nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao vào Việt Nam làm việc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, gồm 8 chương, 56 điều, trong đó, bổ sung 11 điều; sửa đổi, bổ sung 40 điều; bãi bỏ 10 điều; giữ nguyên 5 điều so với luật hiện hành với một số nội dung cơ bản như sau: Luật đã bổ sung quy định về biện pháp giám sát điện tử theo hướng xác định đối tượng áp dụng (3 đối tượng) gồm người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; người bị quản lý sau cai nghiện và người điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế; đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở lên là 36 tháng để đảm bảo người nghiện ma túy có thời gian thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình cai nghiện và tránh tùy nghi trong quá trình tổ chức thực hiện....

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, gồm 3 điều, trong đó, đã sửa đổi, bổ sung 33 điều của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 với một số nội dung cơ bản như sau: Luật quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp; chỉ được yêu cầu cung cấp phiếu số 1 trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định. Luật quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau...

Luật Dẫn độ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, gồm 4 chương, 45 điều, trong đó, sửa đổi 27 điều, bổ sung 23 điều và cắt giảm 1 điều so với Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 (phần về dẫn độ) với một số nội dung cơ bản như sau: Luật quy định Bộ Công an là Cơ quan trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định vai trò, nhiệm vụ của Cơ quan trung ương về dẫn độ, trong đó có trách nhiệm lập yêu cầu dẫn độ; luật quy định cụ thể hơn về điều kiện và trình tự, thủ tục áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong dẫn độ, trong đó Bộ Công an được giao chủ trì xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại...

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, gồm 4 chương, 48 điều với một số nội dung cơ bản như sau: Luật quy định Bộ Công an là Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định vai trò, nhiệm vụ của Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, trong đó có trách nhiệm lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Luật quy định cụ thể hơn về điều kiện và trình tự, thủ tục áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, trong đó Bộ Công an được giao chủ trì xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại...

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, gồm 5 chương, 28 điều với một số nội dung cơ bản như sau: Luật quy định bí mật nhà nước là thông tin quan trọng, do người có thẩm quyền xác định, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Theo quy định của luật, bí mật nhà nước được chứa đựng trong tài liệu (gồm cả văn bản giấy, văn bản điện tử), vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác. Nhằm phòng, chống hoạt động thu thập, đánh cắp bí mật nhà nước, phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước, luật đã bổ sung quy định nghiêm cấm đối với các hành vi “xác định bí mật nhà nước đối với thông tin không thuộc danh mục bí mật nhà nước” và “sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để xâm phạm bí mật nhà nước”...

Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, gồm 15 chương và 180 điều với một số nội dung cơ bản như sau: Luật sửa đổi, bổ sung quy định về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, trong đó bỏ quy định về Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, bổ sung Công an cấp xã là cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; đồng thời, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã, Công an cấp xã theo hướng UBND cấp xã quản lý, kiểm soát, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng; Công an cấp xã có nhiệm vụ trực tiếp giúp UBND cấp xã quản lý, kiểm soát, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng. Luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thi hành án tại cộng đồng theo hướng rõ ràng, cụ thể hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm....

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, gồm 12 chương, 74 điều với những một số cơ bản như sau: Luật đã bổ sung quy định về thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Gửi lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và phổ biến quyền, nghĩa vụ cho người bị cấm đi khỏi nơi cư trú; thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú; quyền và nghĩa vụ của người bị cấm đi khỏi nơi cư trú; giải quyết vắng mặt tại nơi cư trú; giải quyết trong trường hợp thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, lao động hoặc học tập; xử lý trường hợp người bị cấm đi khỏi nơi cư trú vi phạm nghĩa vụ...

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Cao Mạnh Linh giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã sửa đổi, bổ sung 10 điều và bổ sung 1 mục (gồm 4 điều) vào Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với một số nội dung cơ bản như sau: Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập là Quỹ công nghiệp quốc phòng và Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh. Đồng thời, bổ sung một số quy định đặc thù của Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh gồm nguồn tài chính từ đóng góp của các thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, nguyên tắc hoạt động chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2025. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 2 điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường với một số nội dung cơ bản như sau: Trưởng Công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn Công an cấp huyện; đồng thời, đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ngay từ sớm, từ địa bàn cơ sở.

Pháp lệnh quy định lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường gồm đơn vị CAND có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng, chống tội phạm về môi trường; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ của các đơn vị CAND có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng, chống tội phạm về môi trường; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được giao trực tiếp phụ trách, chỉ huy, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm về môi trường ở công an xã, phường, đặc khu, đồn công an; để xác định rõ chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện các công tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an...

Tại họp báo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trường Sơn cũng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tình trạng khẩn cấp; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Viên chức; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tương trợ tư pháp hình sự; Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Cao Mạnh Linh giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân...