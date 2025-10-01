Chủ xe mua VF 8 “lướt”: “Điểm khác biệt lớn nhất của Green Future là sự yên tâm”

Theo anh Trần Nam (Hà Nội), trải nghiệm mua xe minh bạch, rõ ràng tại Green Future giúp anh yên tâm sở hữu VF 8 “lướt”. Sau 2 tháng sử dụng, anh cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn.

- Chào anh Nam, được biết trước khi chuyển qua VinFast VF 8, anh đã gắn bó khá lâu với xe xăng. Vì sao anh lại quyết định thay đổi thói quen nhiều năm này?

Đúng vậy. Trước đây, tôi đi một chiếc Kia Cerato 2018, là xe xăng truyền thống. Tôi đã sử dụng gần 7 năm. Thời gian này đủ dài để tôi nhận ra chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng ngày càng trở thành gánh nặng. Trung bình mỗi tháng tôi đi hơn 1.000 km, riêng tiền xăng đã tốn vài triệu đồng, chưa kể bảo dưỡng định kỳ. Khi so sánh với xe điện, rõ ràng sự chênh lệch rất lớn.

Ngoài chi phí, tôi còn nghĩ đến yếu tố môi trường. Xe điện ngày càng phổ biến, hạ tầng trạm sạc của V-Green phủ rộng, khiến tôi thấy đây là thời điểm phù hợp để “chia tay” xe xăng.

- Lần đầu tiên chuyển sang xe điện, lý do gì anh chọn mua xe “lướt” mà không mua xe mới?

Đúng là ban đầu tôi cũng phân vân. Tôi bán lại chiếc Kia Cerato được 350 triệu đồng, sau đó cân nhắc các phương án. Tuy nhiên, mua xe mới thì cần có khả năng tài chính cao. Nếu mua xe cũ ở salon ngoài, mình không có kinh nghiệm thì rất khó kiểm tra chất lượng. Phải thuê thợ, rồi mang xe vào hãng để kiểm tra, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Đây cũng là lý do tôi tìm đến Green Future để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo chất lượng.

Thời điểm tôi tìm hiểu cũng là thời điểm Green Future bắt đầu triển khai dòng sản phẩm VF 8 “lướt” này. Tôi liên hệ đại lý Phan Trọng Tuệ và nhận được một danh sách dài có nhiều xe để lựa chọn. Các xe được phân hạng rõ ràng thành 3 mức với thứ tự chất lượng tăng dần lần lượt là Standard, Selected và Signature đi kèm giá bán 600-900 triệu đồng. Sự khác nhau của mỗi xe là số km đã đi được, năm sản xuất, chất lượng còn lại.

Sau khi tham khảo, tôi chọn một chiếc VF 8 Plus sản xuất 2023, đã lăn bánh hơn 60.000 km, màu trắng. Xe có giá bán 858 triệu đồng, tôi chỉ cần bù thêm hơn 500 triệu đồng sau khi đã bán xe cũ. Ngoài ra, hãng còn hỗ trợ thêm 70 triệu đồng từ chương trình “Thu xăng – Đổi điện”, và tôi đang làm thủ tục để nhận lại khoản này.

- Trải nghiệm này có gì khác biệt so với việc mua xe ở salon ngoài?

Khác biệt lớn nhất chính là sự yên tâm. Xe đã được kiểm tra kỹ, có bảo hành chính hãng, bảo dưỡng tại hệ thống xưởng dịch vụ chính hãng. Khi cần, tôi chỉ việc liên hệ với cố vấn dịch vụ để đặt lịch xử lý mà không phải mất công làm gì.

Ngược lại, nếu mua ngoài, mỗi người phải tự xoay xở, tốn chi phí kiểm tra mà vẫn khó tránh khỏi các rủi ro. Với Green Future, mọi thứ minh bạch và rõ ràng. Đây là điểm khác biệt rất lớn cho những khách hàng không am hiểu kỹ thuật như tôi.

- Sau hơn 2 tháng sử dụng, anh đánh giá thế nào về chất lượng và trải nghiệm của VinFast VF 8 Plus?

Tôi rất hài lòng. Chiếc VinFast VF 8 Plus “lướt” được chính hãng kiểm tra kỹ theo tiêu chuẩn nhà máy nên mọi chi tiết đều đảm bảo. Xe cho cảm giác lái đầm chắc, động cơ điện mạnh mẽ nên mang đến khả năng tăng tốc rất tốt. So với Kia Cerato, xe rõ ràng mang lại sự hứng khởi hơn. Xe điện vận hành êm, không ồn, cảm giác an toàn và hiện đại.

Trong hơn 2 tháng, tôi đã lái đi công tác xa ở các tỉnh cũng như về quê nhiều lần. Xe hoạt động ổn định. Quan trọng nhất là tôi thấy yên tâm vì có hậu thuẫn từ chính hãng.

- Về chi phí vận hành – điều anh quan tâm nhất khi chuyển đổi, chiếc VF 8 có sự khác biệt ra sao, thưa anh?

Đây là điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất. Trước kia, mỗi tháng tôi mất khoảng 3,5–4 triệu đồng cho tiền xăng. Còn bây giờ gần như tôi không tốn chi phí gì đang được ưu đãi sạc pin miễn phí tới hết tháng 6/2027.

Chưa hết, xe điện ít hỏng vặt, không cần thay dầu máy, cấu trúc đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Nhờ đó, tôi không phải lo lắng nhiều như khi đi xe xăng, mang lại cảm giác an tâm hơn.

- Nhìn lại quá trình từ quyết định bán xe xăng đến khi lái VinFast VF 8, anh rút ra điều gì?

Tôi thấy đây là quyết định đúng đắn. Xe điện giúp tôi tiết kiệm chi phí, lái sướng hơn, lại góp phần giảm phát thải.

Đặc biệt, việc chọn Green Future giúp tôi gạt bỏ lo lắng khi mua xe cũ. Mọi thứ từ giấy tờ, chất lượng đến dịch vụ hậu mãi đều rõ ràng. Tôi nghĩ đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho nhiều người đang cân nhắc chuyển sang xe điện.

- Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!