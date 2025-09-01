Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối ngoại giao nhân dân, tăng cường hợp tác đầu tư, đặc biệt tại các tỉnh Tây Bắc.

Sáng 31/8, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam – đã tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) nhân dịp đoàn về nước tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui được gặp gỡ các doanh nhân kiều bào, đồng thời gửi lời chúc mừng nồng ấm tới cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Ông ghi nhận những đóng góp tích cực của VKBIA trong việc xây dựng uy tín trong cộng đồng doanh nhân kiều bào và đặc biệt là vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư chiến lược giữa hai nước.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy thế mạnh am hiểu thị trường, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh và công nghệ cao. Ông khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng có thêm nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Báo cáo tại buổi làm việc, TS. Trần Hải Linh – Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc cho biết sau 6 năm hoạt động, Hiệp hội đã hợp tác cùng nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, GS Energy, triển khai các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo với quy mô hàng tỷ USD. Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc còn tích cực kết nối hợp tác giữa các địa phương hai nước, xúc tiến đầu tư, du lịch, giáo dục, đồng thời phối hợp cùng các trường đại học triển khai chương trình học bổng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như công nghệ xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực kinh tế, Hiệp hội còn lan tỏa tinh thần hướng về quê hương thông qua nhiều hoạt động xã hội: hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, chăm lo cho biển đảo, vận động nguồn lực khoảng 50 tỷ đồng trong giai đoạn dịch COVID-19 để cung cấp hơn 112.000 túi an sinh và hàng chục nghìn phần thuốc, vật tư y tế cho người dân khó khăn.

TS. Trần Hải Linh khẳng định, trong thời gian tới Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối ngoại giao nhân dân, tăng cường hợp tác đầu tư, đặc biệt tại các tỉnh Tây Bắc. Một trong những dự án trọng điểm sắp triển khai là xây dựng viện dưỡng lão tại Việt Nam, thể hiện cam kết đóng góp vào phát triển bền vững và an sinh xã hội.