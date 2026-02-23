Chi tiết 21 Bí thư tỉnh, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Trong danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, có 21 Bí thư tỉnh, thành uỷ ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thay mặt Hội đồng bầu cử Quốc gia ký ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, có 21 Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Dưới đây là danh sách 21 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:

1. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của Tp.Hà Nội, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: Hữu Thắng)

2. Bí thư Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang

Bí thư Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của Tp.Hồ Chí Minh, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phúc.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang (Ảnh: Phạm Thắng)

3. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của Tp.Đà Nẵng, gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

4. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của Tp.Cần Thơ, gồm các phường: Hưng Phú, Cái Răng, An Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, Thới Long và các xã Trường Thành, Trường Long, Phong Điền, Nhơn Ái.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng

5. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Sơn Nam, Phố Hiến, Hồng Châu và các xã: Xuân Trúc, Ân Thi, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Đoàn Đào, Nghĩa Dân, Lương Bằng, Đức Hợp, Hiệp Cường, Hoàng Hoa Thám, Tiên Tiến, Tống Trân, Tiên Hoa, Tiên Lữ, Tân Hưng, Quang Hưng, Long Hưng, Ngự Thiên.

6. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng lần đầu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Lào Cai, gồm các phường: Lào Cai, Cam Đường và các xã: Cốc San, Hợp Thành, A Mú Sung, Bát Xát, Bản Xèo, Dền Sáng, Mường Hum, Trịnh Tường, Y Tý, Bản Lầu, Cao Sơn, Mường Khương, Pha Long, Tả Củ Tỷ, Lùng Phình, Bản Liền, Bảo Nhai, Bắc Hà, Cốc Lầu, Si Ma Cai, Sín Chéng.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng

7. Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của Tp.Huế, gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Bài, Hương Thủy, An Thủy.

8. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh An Giang, gồm các đặc khu Thổ Châu, Phú Quốc và phường Rạch Giá.

9. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải lần đầu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Cà Mau, gồm các phường An Xuyên, Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hòa Thành và các xã Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc, Trí Phải, Thới Bình, Biển Bạch, Nguyễn Phích, Khánh An, U Minh, Khánh Lâm.

10. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh Đắk Lắk, gồm các phường Buôn Hồ, Cư Bao và các xã: Krông Pắc, Ea Knuếc, Cuôr Đăng, Cư M'gar, Ea Tul, Ea Kiết, Cư Pơng, Krông Búk, Krông Năng, Pơng Drang, Dliê Ya, Ea Drăng, Ea H'Leo, Ea Hiao, Ea Khăl.

11. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng lần đầu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Điện Biên, gồm các phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh và các xã: Mường Phăng, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn, Thanh An, Núa Ngam, Mường Nhà, Pu Nhi, Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng.

12. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Đồng Nai, gồm các phường: Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Trấn Biên, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân, Hố Nai.

13. Bí thư Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm

Bí thư Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Hà Tĩnh, gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú và các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải.

14. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Khánh Hoà, gồm các phường: Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Bắc Nha Trang và các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Nam Ninh Hòa, Tân Định.

15. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Lâm Đồng, gồm các phường: 1 Bảo Lộc, 2 Bảo Lộc, 3 Bảo Lộc, B'Lao và các xã: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đức Linh, Hoài Đức, Nam Thành, Nghị Đức.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

16. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Nghệ An, gồm các phường: Trường Vinh, Vinh Lộc, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng và các xã: Vạn An, Kim Liên, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung.

17. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Phú Thọ, gồm các phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã: Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu, Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc.

18. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Quảng Ninh, gồm các phường: Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường

19. Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Văn Nghiệm

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Văn Nghiệm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Sơn La, gồm các phường: Chiềng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiềng Sinh và các xã: Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É, Chiềng La, Mường Khiêng, Mường Bám, Long Hẹ, Co Mạ, Nậm Lầu, Muổi Nọi, Mường Chiên, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Mường Sại, Mường La, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Ngọc Chiến.

20. Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của tỉnh Thanh Hóa, gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ.

21. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh Vĩnh Long, gồm các phường: Duyên Hải, Trường Long Hòa và các xã: Cầu Kè, Phong Thạnh, An Phú Tân, Tam Ngãi, Tân Hòa, Hùng Hòa, Tiểu Cần, Tập Ngãi, Lưu Nghiệp Anh, Đại An, Hàm Giang, Trà Cú, Long Hiệp, Tập Sơn, Long Hữu, Long Thành, Đông Hải, Long Vĩnh, Đôn Châu, Ngũ Lạc.