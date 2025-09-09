Chi lương thông minh: Nâng tầm trải nghiệm cho cả doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự

Nhằm gia tăng lợi ích thiết thực cho Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức gia hạn Chương trình ưu đãi dành cho dịch vụ chi trả lương qua tài khoản đến hết ngày 30/06/2026. Đây là sự tiếp nối thành công từ các chính sách sản phẩm đã được thị trường đón nhận tích cực, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài và bền vững của BAC A BANK cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quản lý gọn nhẹ, tối ưu chi phí

Khi sử dụng dịch vụ chi trả lương qua tài khoản tại BAC A BANK, doanh nghiệp được hưởng trọn bộ tiện ích vượt trội: không yêu cầu số dư tối thiểu, miễn phí chi lương theo danh sách/ bảng kê, cũng như miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống.

Nắm bắt xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển, BAC A BANK còn tích hợp dịch vụ Ngân hàng điện tử trong gói 0 ĐỒNG, bao gồm: miễn phí đăng ký & sử dụng Internet Banking, SMS Banking; miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng qua số tài khoản và NAPAS 24/7 qua số tài khoản/ số thẻ.

Anh Hoàng - Kế toán trưởng một doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ: “Bên cạnh việc thực hiện trả lương qua quầy giao dịch Ngân hàng, chúng tôi có thể thực hiện chi lương trực tuyến nhanh chóng trên BAC A BANK Internet Banking. Chỉ với vài thao tác đơn giản, toàn bộ quy trình được hoàn tất, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, nhân lực và hạn chế tối đa sai sót thủ công.”

Ưu đãi thiết thực, trải nghiệm trọn vẹn cho người lao động

Không chỉ là “cứu cánh” cho Doanh nghiệp, gói chi lương của BAC A BANK còn mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho Người lao động. Khi sở hữu tài khoản thanh toán BAC A BANK để nhận lương, khách hàng không cần duy trì số dư tối thiểu, đồng thời có thể tự do sáng tạo một Nickname cá nhân hóa - vừa dễ dùng, dễ nhớ, vừa tiện lợi trong giao dịch.

Song song với chính sách miễn phí dịch vụ Ngân hàng điện tử (Mobile Banking và SMS Banking) có hiệu lực trong vòng 12 tháng, cá nhân còn được tận hưởng nhiều đặc quyền khi sử dụng các sản phẩm thẻ của BAC A BANK. Người lao động nhận lương sẽ được miễn phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa và miễn phí giao dịch bằng thẻ, bao gồm rút và chuyển tiền tại hệ thống ATM BAC A BANK cũng như tại các ngân hàng khác. Với lợi thế mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và ATM phủ rộng, khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, rút tiền linh hoạt và trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ của BAC A BANK.

Đối với thẻ tín dụng - công cụ thanh toán ngày càng thiết yếu - BAC A BANK áp dụng ưu đãi miễn phí phát hành và miễn phí thường niên trong 3 năm đầu tiên cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp, đồng thời kéo dài ưu đãi lên đến 5 năm đối với Ban lãnh đạo. Chủ thẻ có thể tận hưởng đồng thời nhiều tiện ích vượt trội cùng các chương trình ưu đãi định kỳ, như hoàn tiền lên tới 6 triệu đồng/năm, hoàn 10% giá trị hóa đơn tại hệ thống cửa hàng TH true mart toàn quốc, tích lũy điểm thưởng không giới hạn để đổi quà, quyền lợi bảo hiểm du lịch trị giá đến 11,5 tỷ đồng, cùng mức phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1%/năm.

Bên cạnh đó, để gia tăng hỗ trợ tài chính, BAC A BANK còn triển khai ưu đãi lãi suất vay vốn dành riêng cho người lao động nhận lương qua tài khoản, áp dụng với sản phẩm Cho vay tiêu dùng trả góp từ lương. Theo đó, khách hàng nhận lương qua tài khoản BAC A BANK được áp dụng mức giảm tối đa 1%/năm trên lãi suất cho vay, góp phần tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả hơn.

Đại diện BAC A BANK cho biết thêm: “Nhờ ưu điểm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và mang đến nhiều lợi ích cho người lao động, dịch vụ chi lương qua tài khoản đang ngày càng phổ biến, thay thế các phương thức truyền thống. Chúng tôi không ngừng hoàn thiện và bổ sung ưu đãi để dịch vụ trọng yếu này của BAC A BANK trở thành lựa chọn tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và người lao động.”

Quý khách hàng vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828 để tham khảo thêm thông tin chi tiết.