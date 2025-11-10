Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025

16:10 10/11/2025
(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng ngày 10/11/2025, tại Trường Trung học Cơ sở – Trung học Phổ thông Duy Tân (TP. Hồ Chí Minh), Chi hội Luật gia Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) phối hợp cùng Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường long trọng tổ chức “Ngày hội Pháp luật Việt Nam năm 2025”.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị – pháp lý và giáo dục sâu sắc, nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng – hướng tới xây dựng một xã hội sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Không khí sôi nổi của Ngày hội Pháp luật 2025

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trường THCS – THPT Duy Tân rộn ràng không khí của Ngày hội. Chương trình được tổ chức với quy mô trang trọng, kết hợp hài hòa giữa học thuật và thực tiễn, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, thầy cô giáo cùng đội ngũ luật gia, luật sư của Viện IBLA.

1-1762765818.jpg

Luật gia Lê Đông Triều, Phó viện trưởng Thường trực, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện IBLA phát biểu khai mạc

Tham dự chương trình có Luật gia Lê Đông Triều – Phó Viện trưởng Viện IBLA, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện IBLA; Luật sư Nguyễn Văn Bình – Phó Chi hội trưởng; Luật sư Trịnh Thị Kim Nữ – Phó Chi hội trưởng; cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội gồm Luật sư Nguyễn Hồng Hòa, Luật sư Nguyễn Quốc Thụy Phương, Luật sư Nguyễn Văn Dũng.

Về phía nhà trường, có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hiếu – Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Duy Tân, đại diện Hội đồng Quản trị, tập thể giáo viên và hàng trăm học sinh từ các khối lớp.

2-1762765827.jpg

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Luật gia Lê Đông Triều khẳng định: “Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 không chỉ là dịp để tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, mà còn là cơ hội để mỗi người dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình, hình thành văn hóa pháp lý và ý thức thượng tôn pháp luật trong mọi hành vi, lối sống.”

Ông cho biết, từ năm 2013 đến nay, Viện IBLA và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã nhiều lần phối hợp cùng Trường Duy Tân tổ chức các chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với hình thức phong phú như hội thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, trò chơi học luật – giúp học sinh tiếp cận tri thức pháp lý một cách gần gũi, sinh động và hiệu quả.

Những hoạt động thiết thực, lan tỏa ý thức pháp luật

Chương trình năm nay gồm ba nội dung chính: Cuộc thi thuyết trình pháp luật, Phần thi trắc nghiệm pháp luật, và Bàn tư vấn pháp luật miễn phí.

3-1762765827.jpg

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Cuộc thi thuyết trình là điểm nhấn quan trọng, quy tụ gần mười đội thi đến từ các lớp THPT. Mỗi đội có 5–7 phút trình bày quan điểm và kiến thức pháp lý của mình xoay quanh những vấn đề xã hội gần gũi như bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng, quyền trẻ em, hôn nhân – gia đình, thừa kế và trách nhiệm công dân. Các bài thuyết trình được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ tư duy phản biện và khả năng vận dụng pháp luật linh hoạt của học sinh.

4-1762765827.jpg

Phần thi trắc nghiệm pháp luật cũng diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo học sinh. Các câu hỏi được thiết kế ngắn gọn, sinh động, giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản về pháp luật, quyền công dân, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…

Song song với các phần thi, bàn tư vấn pháp luật miễn phí do đội ngũ luật gia, luật sư của Viện IBLA trực tiếp phụ trách đã nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh. Các chuyên đề tư vấn tập trung vào các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, thừa kế, an ninh mạng, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân.

Tôn vinh Hiến pháp, lan tỏa văn hóa pháp lý trong cộng đồng

Phát biểu tại chương trình, Luật gia Lê Đông Triều nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là sự cụ thể hóa chủ trương của Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

5-1762765827.jpg

Luật sư Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời, hoạt động này cũng gắn liền với việc triển khai Nghị quyết số 33/HLGVN ngày 14/01/2025 của Hội Luật gia Việt Nam khóa XIV (nhiệm kỳ 2024–2029) về tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

6-1762765827.jpg

Ông khẳng định: “Ban Lãnh đạo Viện IBLA và Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng mô hình ‘pháp luật học đường’, hướng đến việc xây dựng một thế hệ học sinh có tri thức pháp lý và nhân cách công dân chuẩn mực.”

Thay mặt nhà trường, ông Nguyễn Văn Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Duy Tân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Viện IBLA và đội ngũ luật gia đã luôn đồng hành trong công tác giáo dục pháp luật cho học sinh, khẳng định rằng đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh hiểu biết và tuân thủ pháp luật, hình thành thái độ sống tích cực, văn minh.

7-1762765827.jpg

Ngày hội khép lại trong không khí sôi nổi và đầm ấm, để lại ấn tượng đẹp trong lòng thầy cô, học sinh và khách mời. Những hoạt động như thế không chỉ tôn vinh Hiến pháp, Pháp luật mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, công bằng và nhân văn.

Trần Dương

Viện IBLA
