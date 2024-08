Bộ Công an: Sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế hiệu quả

Trình bày tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai: Chống lãng phí và vi phạm sử dụng đất công”, đại diện Chi hội Luật gia Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai năm 2024, Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đến Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an và việc quản lý, sử dụng đất an ninh trong lực lượng Công an nhân dân.

Tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Đất an ninh là đất các đơn vị trong Công an nhân dân quản lý, sử dụng vào mục đích an ninh, tăng cường tiềm lực của ngành Công an, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đất an ninh được hình thành từ các nguồn chính sau: đất tiếp quản từ chế độ cũ; đất được Nhà nước giao cho lực lượng Công an quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai (trong đó, chủ yếu là đất được Nhà nước giao).

Kết quả kiểm kê cho thấy, Bộ Công an có 5.067 vị trí đất với tổng diện tích 69.050 ha, so với nhu cầu sử dụng đất trong Công an nhân dân thì các vị trí và diện tích đất đang quản lý, sử dụng cơ bản phù hợp, có 3.935/5.067 vị trí đất (đạt 78%) với tổng diện tích 63.158/69.050 ha (đạt 91%) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, Bộ Công an đang tổ chức thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, Bộ Công an đã quán triệt Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân tuân thủ đúng quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng đất an ninh bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí; thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc quy hoạch sử dụng và giao đất, cho thuê đất để triển khai các dự án đầu tư.

Một số nội dung vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất an ninh và đất an ninh kết hợp sản xuất, xây dựng kinh tế của lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo và Bộ Chính trị đã cho chủ trương tháo gỡ làm cơ sở để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Cùng với đó, Nghị quyết số 132/2020/QH14 được Quốc hội thông qua đã giải quyết căn bản những vướng mắc, tồn à đọng trong quản lý, sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của lực lượng Công an nhân dân.

Căn cứ Nghị quyết số 132/2020/QH14, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 và Bộ Công an đang tổ chức triển khai thực hiện trong Công an nhân dân.

Sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế hiệu quả

Vẫn theo đại diện Bộ Công an, Bộ Công an đã thống nhất chủ trương và yêu cầu các đơn vị không ký kết các hợp đồng liên doanh, liên kết mới, không gia hạn các hợp đồng đã hết hạn nhưng nếu thanh lý ngay toàn bộ các hợp đồng chưa hết thời hạn sẽ gây hệ lụy xấu cả về kinh tế và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngoài việc không tận dụng được nguồn lực (đất và tài sản gắn liền với đất) còn phải đền bù tài sản đã đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động (đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp dễ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện), đồng thời cũng sẽ rất khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ bởi nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn chế.

Bộ Công an đã ban hành Văn bản số 21/HD-BCA-H02 ngày 06/9/2021 hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế đến Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai thông qua nhiều hình thức nhằm đảm bảo chính sách của các văn bản quy phạm pháp luật đi vào thực tế một cách nhanh nhất, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Nghị quyết số 132/2020/QH14, Nghị định số 26/2021/NĐ-CP được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị, doanh nghiệp Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đất an ninh, tạo nguồn lực để phát triển tiềm lực ngành Công an kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đất an ninh, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Cơ chế, chính sách trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế được thực hiện công khai, minh bạch và đang được triển khai rộng khắp trên cả nước đã tạo được niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân; góp phần kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các sai phạm, tiêu cực, thất thoát, lãng phí... là một trong những công cụ hữu hiệu để chống lại luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và Công an nhân dân, tạo nên những điểm nóng gây mất ổn định về chính trị - xã hội của các thế lực thù địch.

Công an các đơn vị, địa phương đã lập Phương án sử dụng đất để tận dụng tối đa nguồn lực hiện có, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất được giao, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; thực hiện tăng gia sản xuất kết hợp tổ chức lao động, dạy nghề tạo cơ hội cho phạm nhân cải tạo trở thành người có ích, cải thiện đời sống; góp phần hiện thực hóa chủ trương kết hợp kinh tế với an ninh, an ninh với kinh tế, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp Công an sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế hiệu quả; tổ chức rà soát, lập phương án sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị quyết số 132/2020/QH14 và Luật Đất đai năm 2024.