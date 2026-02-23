Bộ Công an đề xuất lập Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống tin giả, tin sai sự thật

Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật sẽ tiếp nhận tin báo tố giác, tố cáo, khiếu nại về tin giả, tin sai sự thật, đồng thời công bố, cảnh báo tin giả.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội ra quyết định xử phạt đối với hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị định quy định một số biện pháp trong phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hành vi nào bị nghiêm cấm về tin giả, tin sai sự thật?

Các chế tài trong nghị định sẽ áp dụng với công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam, cùng các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới...

Dự thảo định nghĩa tin giả là thông tin không có thật; tin sai sự thật là thông tin có một phần không có thật.

Hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này gồm: phát ngôn, làm, lưu trữ, phát tán, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật; giúp sức, câu kết, xúi giục, lừa gạt để phát ngôn, làm, lưu trữ, phát tán, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật.

Dự thảo nghị định nêu 10 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này gồm:

1. Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

2. Không kiểm duyệt, xác thực nội dung thông tin dẫn đến vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

3. Cung cấp tin giả, tin sai sự thật cho người khác hoặc cơ quan, tổ chức.

4. Cản trở hoặc không tự giác cung cấp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật cho các cơ quan có thẩm quyền.

5. Không tự giác, hợp tác khắc phục, đính chính thông tin sau khi thực hiện các hành vi vi phạm tin giả, tin sai sự thật.

6. Trực tiếp hoặc tham gia thành lập các tổ chức, hội, nhóm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tin giả, tin sai sự thật; trực tiếp hoặc tham gia tạo lập, vận hành, quản trị, kiểm duyệt các trang web, blog, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, tài khoản mạng xã hội chứa tin giả, tin sai sự thật.

7. Đào tạo, huấn luyện cá nhân, tổ chức khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

8. Sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi vi phạm về tin giả, tin sai sự thật.

9. Sử dụng hình ảnh, danh nghĩa, ảnh hưởng của cá nhân, tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

10. Giả mạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

Với các hành vi từ 3-10 nêu trên, Bộ Công an cũng đề xuất nếu vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt tiền tối đa theo quy định của luật xử phạt hành chính hiện hành.

Theo Điều 24, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, vi phạm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; viễn thông; tần số vô tuyến điện; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; dữ liệu, có mức phạt tiền tối đa với cá nhân là 100 triệu đồng, với tổ chức là 200 triệu đồng.

Nếu đến mức xử lý hình sự, có thể bị truy cứu các tội tương ứng theo Bộ luật Hình sự...

Thiết lập Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật

Dự thảo nghị định quy định Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận tin báo tố giác, tố cáo, khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật;

- Công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật;

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về tin giả, tin sai sự thật;

- Liên thông dữ liệu xác định, gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật giữa Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, bộ, ban, ngành, UBND các cấp;

- Bổ sung, cập nhật dữ liệu về dữ liệu phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật tạo đồng bộ, thống nhất.

Bộ Công an chủ trì quản lý, vận hành Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về tin giả, tin sai sự thật.

Các bộ, ban, ngành, UBND các cấp phối hợp với Bộ Công an để trao đổi, cập nhật, bổ sung, liên kết dữ liệu về phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật lên Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia.