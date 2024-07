Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Phát triển thêm 18,3 triệu người tham gia BHXH trong 6 tháng đầu năm 2024

Tổng Giám đốc BHXH VN Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị giao ban tháng 6/2024

Ngay từ đầu năm 2024, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT như: Dự án Luật BHXH (sửa đổi); Luật BHYT (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi); chính sách cải cách tiền lương… Tập trung đề xuất, đánh giá tác động của các quy định, chính sách đối với công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT… nhằm thực thi chính sách hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân, NLĐ và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của BHXH Việt nam trong 6 tháng đầu năm 2024 công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với khoảng 18,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó BHXH tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202 nghìn người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, BHXH đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.