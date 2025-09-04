Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bac A Bank gỡ khó về vốn, tiếp sức mùa cao điểm cuối năm cho khách hàng cá nhân

17:21 04/09/2025
Thấu hiểu nhu cầu vốn trong giai đoạn cao điểm chi tiêu, mua sắm phục vụ đời sống và bắt kịp mùa sản xuất kinh doanh cuối năm, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức gia hạn Chương trình tín dụng cá nhân “Hưởng vay ưu đãi - Khởi sắc tương lai” đến hết ngày 31/12/2025, giúp khách hàng chủ động dòng tiền, tối ưu mọi kế hoạch tài chính.

Cuối năm luôn là giai đoạn người dân gia tăng chi tiêu, mua sắm phương tiện, nhà ở, chuẩn bị cho các kế hoạch học tập, du lịch… Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh cũng phát sinh nhu cầu nhập hàng hóa, dự trữ nguyên liệu... để mở rộng sản xuất, nắm bắt kịp thời và tận dụng tối đa các cơ hội bứt phá.

Trong chu kỳ đó, dòng vốn ổn định luôn là chìa khóa then chốt tạo điều kiện cho khách hàng cá nhân nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững, BAC A BANK chính thức gia hạn Chương trình tín dụng “Hưởng vay ưu đãi - Khởi sắc tương lai” đến hết 31/12/2025, mở ra lựa chọn đa dạng về các mức lãi suất cạnh tranh cho những ai muốn chủ động tài chính trong chi tiêu và đầu tư, dễ dàng hiện thực hóa các dự định tương lai của cá nhân và gia đình

Trong khuôn khổ Chương trình lần này, BAC A BANK “mạnh tay” mang đến nguồn vốn ưu đãi với chi phí hợp lý: lãi suất chỉ từ 7,1%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn; chỉ từ 5%/năm đối với các khoản vay trung & dài hạn, đồng thời linh hoạt nhiều phương án cho vay, phù hợp nhu cầu thực tế và nền tảng tài chính của từng nhóm khách hàng.

Với quy mô lên đến 10.000 tỷ đồng, gói tín dụng hỗ trợ, đáp ứng toàn diện các nhu cầu trong đời sống và sản xuất, bao gồm: Vay mua ô tô, mua bất động sản, vay xây sửa nhà, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, trồng trọt và chăm sóc cây nông nghiệp & công nghiệp… Không chỉ là trợ lực tài chính, chương trình tín dụng của BAC A BANK còn là cam kết đồng hành lâu dài của ngân hàng với khách hàng trên mọi chặng đường, cột mốc quan trọng - từ giấc mơ an cư, có một mái ấm ổn định đến tăng tốc kinh doanh, hướng tới cuộc sống đủ đầy, tiện ích và chất lượng hơn mỗi ngày.

“Với sự gia hạn của chương trình ‘Hưởng vay ưu đãi - Khởi sắc tương lai’ trong thời điểm nhu cầu vốn bùng nổ như cuối năm, BAC A BANK mong muốn trở thành điểm tựa tài chính, giúp khách hàng vững vàng trong chi tiêu, gia tăng cơ hội kinh doanh, tự tin bước vào năm mới với nhiều tín hiệu khởi sắc. Quy trình, thủ tục hồ sơ được BAC A BANK tinh gọn tối đa, thời gian phê duyệt nhanh chóng, từ đó mang đến giải pháp về vốn thiết thực, kịp thời cho khách hàng trên hành trình phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.” - Đại diện BAC A BANK chia sẻ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi tín dụng dành cho khách hàng cá nhân của BAC A BANK, vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn, liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 588 828 hoặc ghé chi nhánh/ phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất.

