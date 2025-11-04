Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

09:34 04/11/2025
Sáng 4/11, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị.
a1-1762223637.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố Hà Nội; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

a2-1762223647.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Quang Vinh

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công công tác cán bộ đối với bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

a3-1762223647.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

a4-1762223647.jpg

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang Vinh

a5-1762223647.jpg

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Quang Vinh

a6-1762223647.jpg

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Vinh

