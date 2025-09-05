Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

17:30 05/09/2025
Vietjet vừa được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế, vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.

Giải thưởng "Sustainability Awards 2025" lần đầu được AirlineRatings công bố, nhằm tôn vinh các hãng hàng không có những bước tiến thiết thực trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Với chỉ 7 đại diện toàn cầu thắng giải, Vietjet vinh dự góp mặt trong nhóm 3 hãng hàng không chi phí thấp đi đầu về thúc đẩy hoạt động hàng không xanh, giảm thiểu tác động môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

vietjet-wins-sustainability-award-2025-1757068273.png

Vietjet được ghi nhận với đội bay mới, hiện đại dẫn đầu khu vực châu Á- Thái Bình Dương, với đa số là các máy bay A321neo với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm thải CO2 và giảm tiếng ồn đáng kể so với thế hệ trước. Hãng đồng thời tiên phong áp dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), triển khai nhiều giải pháp vận hành tiết kiệm nhiên liệu.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên có báo cáo phát triển bền vững ESG tại Việt Nam. Hãng vừa ký kết với Petrolimex Aviation sử dụng nhiên liệu SAF đầu tiên được phối trộn tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ISCC EU, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tính bền vững. Tính đến năm 2025, Vietjet đã đầu tư hàng chục tỉ USD đặt hàng 40 tàu bay thân rộng A330neo, phiên bản thế hệ mới của dòng máy bay thân rộng A330, giúp giảm 25% tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 đồng thời đặt hàng mới 100 máy bay A321neo, tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa đội tàu và góp phần thực hiện thành công các mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, phát triển bền vững cùng hàng không toàn cầu.

vietjet-crew-1757068137.jpg

AirlineRatings là đơn vị uy tín chuyên đánh giá các sản phẩm và an toàn hàng không quốc tế, được hàng triệu hành khách từ hơn 195 quốc gia tin tưởng và là một trong các tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành. Vietjet nhiều năm liền được AirlineRatings xếp vào nhóm các hãng bay an toàn nhất thế giới và liên tục duy trì chỉ số xếp hạng an toàn 7/7 sao từ năm 2018.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vietjet
Cùng chủ đề
Bac A Bank gỡ khó về vốn, tiếp sức mùa cao điểm cuối năm cho khách hàng cá nhân Thông tin kinh doanh
Bac A Bank gỡ khó về vốn, tiếp sức mùa cao điểm cuối năm cho khách hàng cá nhân

Thấu hiểu nhu cầu vốn trong giai đoạn cao điểm chi tiêu, mua sắm phục vụ đời sống và bắt...

Chuyên gia xe ấn tượng về Lạc Hồng 900 LX: Nâng tầm công nghệ, kỹ thuật và độ hoàn thiện của ô tô Việt Nam Thông tin kinh doanh
Chuyên gia xe ấn tượng về Lạc Hồng 900 LX: Nâng tầm công nghệ, kỹ thuật và độ hoàn thiện của ô tô Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế sang trọng cùng vật liệu hoàn thiện cao cấp, Lạc Hồng 900...

Vinamilk tự hào tham gia triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế thương hiệu sữa dẫn đầu Thông tin kinh doanh
Vinamilk tự hào tham gia triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế thương hiệu sữa dẫn đầu

Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn...

Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam Thông tin kinh doanh
Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business School - “gã khổng lồ” của Thế giới về đào tạo du lịch - trong phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam

Ngày 25/08/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng EHL Hospitality Business School (EHL)...

Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB Thông tin kinh doanh
Techcombank (Hose: TCB) chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB

Ngày 25/8/2025, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ...

Vincom Shophouse Diamond Legacy: Không gian sống chuẩn quốc tế giữa trung tâm Thành Vinh Thông tin kinh doanh
Vincom Shophouse Diamond Legacy: Không gian sống chuẩn quốc tế giữa trung tâm Thành Vinh

Tại phường Thành Vinh (Nghệ An), lần đầu tiên, một tổ hợp thương mại, dịch vụ, lưu trú chuẩn 5...

Mới cập nhật
Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

4 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bứt phá từ không gian biển: Cơ hội để Đà Nẵng dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu

Bứt phá từ không gian biển: Cơ hội để Đà Nẵng dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu

Sở hữu vị trí chiến lược ven biển cùng định hướng quy hoạch chưa từng có với trung tâm tài chính, khu thương mại tự do đến đảo nhân tạo, Đà Nẵng đang nắm cơ hội bứt phá, trở thành siêu đô thị biển quy mô nhờ mở rộng không gian phát triển.

4 giờ trước Thông tin đầu tư

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Bac A Bank gỡ khó về vốn, tiếp sức mùa cao điểm cuối năm cho khách hàng cá nhân

Bac A Bank gỡ khó về vốn, tiếp sức mùa cao điểm cuối năm cho khách hàng cá nhân

Thấu hiểu nhu cầu vốn trong giai đoạn cao điểm chi tiêu, mua sắm phục vụ đời sống và bắt kịp mùa sản xuất kinh doanh cuối năm, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức gia hạn Chương trình tín dụng cá nhân “Hưởng vay ưu đãi - Khởi sắc tương lai” đến hết ngày 31/12/2025, giúp khách hàng chủ động dòng tiền, tối ưu mọi kế hoạch tài chính.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Một số quyền của các bên trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Luật trọng tài Việt Nam

Một số quyền của các bên trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Luật trọng tài Việt Nam

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 (LTTTM). Do đề cao quyền tự thỏa thuận, tự định đoạt của các bên, minh bạch, linh hoạt, thân thiện, nhanh chóng, đảm bảo bí mật cho các bên tranh chấp nên phương thức giải quyết tranh chấp này ngày càng được doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc

Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn bứt phá khi ba động lực lớn cùng hội tụ: dòng vốn FDI chất lượng cao liên tục đổ về, hạ tầng chiến lược hoàn thiện từ cao tốc đến cảng biển – sân bay, và sự xuất hiện của những đô thị phức hợp ven biển hiện đại, kiến tạo “đường băng” mới để miền di sản cất cánh, trở thành cực tăng trưởng đầu tư hàng đầu miền Bắc.

2 ngày trước Thông tin đầu tư

Phát huy trí tuệ Luật gia, đóng góp vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Phát huy trí tuệ Luật gia, đóng góp vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Lịch sử của Hội Luật gia Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với lịch sử của đất nước, với lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội gắn chặt với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

(Pháp lý). Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá thực trạng các quy định pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và một số quốc gia ASEAN, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các hiệp định song phương và đa phương về tương trợ tư pháp hình sự. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay