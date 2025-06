Agribank đồng hành cùng sự kiện Ngày không tiền mặt 2025

Trong hai ngày 14,15/6/2025, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh, sự kiện Ngày không tiền mặt 2025 với chủ đề "Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số" đã thu hút hàng nghìn lượt người dân, khách hàng tham quan trải nghiệm các dịch vụ tài chính hiện đại. Tại gian hàng của Agribank trong khuôn khổ sự kiện đã tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm Thẻ đồng thương hiệu Agribank Napas - Mastercard thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm.

Tại buổi lễ khai mạc vào ngày 14/6/2025, chương trình có đồng chí Hồ Đức Phớc – Uỷ viên BCHTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh và lãnh đạo sở ban ngành các địa phương, các ngân hàng, các đơn vị liên quan tham dự.

Toàn cảnh khai mạc lễ hội Ngày không tiền mặt 2025

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Lê Thế Chữ - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ cho biết, Ngày không tiền mặt năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi cũng là thời điểm tổng kết Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định 1813 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sang mô hình kinh tế số toàn diện. Qua những trải nghiệm trực quan tại lễ hội, người dân cảm nhận rõ giá trị của thanh toán số, doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội chuyển đổi và cơ quan quản lý có thêm kênh kết nối hiệu quả với người dân trong hành trình số hóa toàn diện.

Đồng chí Hồ Đức Phớc – Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội thảo

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra Hội thảo Ngày không tiền mặt – Động lực thúc đẩy kinh tế số. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá hội thảo "Thanh toán không tiền mặt - Động lực tăng trưởng kinh tế số" là chủ đề hay, có ý nghĩa, là sáng kiến của báo Tuổi Trẻ với Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh các kết quả nổi bật mà ngành ngân hàng đã mang lại trong việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tăng tưởng kinh tế số, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận có một số tồn tại như vấn đề an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thanh toán số, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Do đó cần phải hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán sáng tạo, đồng thời đảm bảo quản lý rủi ro và an toàn hệ thống, bảo vệ tài sản của người dân.

Tại phiên Hội thảo, các chuyên gia đã có tham luận tập trung vào các nội dung: những điều nổi bật nhất trong việc chuyển đổi hành vi thanh toán không tiền mặt trong xã hội; vai trò của ví điện tử phổ cập hóa việc thanh toán không tiền mặt của người dân; giảm chi phí để thu hút các tiểu thương tham gia thương mại điện tử; giảm thuế để khuyến khích sử dụng thanh toán không tiền mặt; định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo…

Đại diện Agribank (thứ năm từ phải sang) nhận Kỷ niệm chương từ Ban tổ chức chương trình

Với vị thế của Ngân hàng thương mại hàng đầu, nhiều năm qua, Agribank đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cùng ngành Ngân hàng thực hiện thành công chuyển đổi số, đưa công nghệ số trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, Agribank đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), Open API… và đã triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp công nghệ mới như: Hệ thống Open SmartBank, Payment Hub, Open API, Omni-Channel - Agribank Plus; triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực giao dịch bằng sinh trắc học; Một trong những điểm nổi bật là sự ra mắt của ứng dụng Agribank Plus vào giữa năm 2024. Đây là phiên bản ứng dụng ngân hàng điện tử được thiết kế theo 4 tiêu chí "PLUS": Xuất sắc (Prime), Dẫn đầu (Leading), Gắn kết (United), và Thông minh (Smart).

Ngày 15/5 vừa qua, Agribank đồng hành cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) và Công ty Mastercard chính thức ra mắt Thẻ đồng thương hiệu Agribank Napas – Mastercard đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm thẻ đồng thương hiệu làm từ nhựa PVC tái chế do Agribank hợp tác với Napas và MasterCard triển khai thẻ tích hợp hai ứng dụng VCCS của thẻ ghi nợ nội địa và Mchip của thẻ ghi nợ quốc tế trên cùng một chip.

Đông đảo khách hàng đến trải nghiệm, giao dịch tại gian hàng Agribank trong khuôn khổ sự kiện

Tại gian hàng của Agribank trong khuôn khổ Lễ hội Ngày không tiền mặt 2025, Napas đã phối hợp cùng Agribank quảng bá sản phẩm dịch vụ Thẻ đồng thương hiệu Agribank Napas – Mastercard và thu hút đông đảo khách hàng quan tâm tìm hiểu. Bên cạnh đó, gian hàng của Agribank cũng mang tới cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị gắn với công nghệ hiện đại của dịch vụ ngân hàng như thanh toán không tiền mặt, ứng dụng ngân hàng số Agribank Plus, đăng ký mở thẻ ngay tại quầy… Ngoài ra còn có các chương trình vay tiêu dùng đời sống dành cho khách hàng cá nhân, vay mua nhà ở và đất ở, vay mua ô tô... với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản hóa. Đi cùng với những trải nghiệm này, Agribank cũng dành tặng khách hàng nhiều phần quà hấp dẫn, mang tới không gian tương tác trẻ trung, thân thiện và đầy tiện ích.

Với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, gia tăng tiện ích cho khách hàng với định hướng xuyên suốt “Khách hàng là trung tâm”, Agribank đang chuyển mình mạnh mẽ, xây dựng ngân hàng hiện đại và ngày càng thu hút nhiều khách hàng trẻ - nhóm đối tượng luôn yêu thích công nghệ và sự sáng tạo. Đây cũng chính là động lực để Agribank không ngừng nỗ lực nhằm đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu của khách hàng, đóng góp vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế không tiền mặt: năng động, minh bạch và tăng trưởng bền vững.