Agribank đồng hành cùng “Công ước Hà Nội” - Kiến tạo không gian số an toàn, phát triển bền vững

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với tư cách Nhà Tài trợ Vàng vinh dự đồng hành cùng Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là “Công ước Hà Nội”) diễn ra trong hai ngày 25-26/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Đây là bước phát triển quan trọng trong hợp tác quốc tế nhằm tăng cường an ninh mạng và tạo dựng môi trường số tin cậy, minh bạch.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai nơi ký kết một công ước đa phương về tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc mà còn khẳng định vị thế và năng lực hội nhập toàn cầu trong kỷ nguyên số. Công ước Hà Nội - chính thức mang tên United Nations Convention against Cybercrime - được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 24/12/2024, và mở cho ký kết từ 25‑26/10/2025 tại Hà Nội.

Được xem là hiệp ước tư pháp hình sự toàn cầu đầu tiên trong hơn 20 năm nhằm thiết lập khung pháp lý quốc tế chung về phòng chống tội phạm mạng, chia sẻ bằng chứng điện tử, hợp tác điều tra xuyên biên giới và hỗ trợ quốc gia yếu thế về năng lực an ninh mạng. Sự kiện được chuẩn bị với quy mô rất lớn: hơn 100 đoàn đại biểu quốc gia và tổ chức quốc tế xác nhận tham dự tính đến đầu tháng 10/2025; ngoài lễ ký chính còn có khoảng 8 phiên thảo luận, 32 hội thảo chuyên đề và hơn 20 gian trưng bày quốc tế về công nghệ, chuyển đổi số và phòng ngừa tội phạm mạng.

Việc Việt Nam được chọn làm chủ nhà cho lễ ký nói lên cam kết mạnh mẽ của quốc gia trong việc thúc đẩy pháp quyền số, hợp tác đa phương và phát triển bền vững trong không gian mạng. Với vai trò Nhà Tài trợ Vàng, Agribank mong muốn đóng góp vào thành công của một dấu mốc đối ngoại và an ninh mạng quan trọng, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc bảo vệ khách hàng, đảm bảo an toàn trong thế giới số.

Trong thời đại các giao dịch ngân hàng - tài chính ngày càng được thực hiện trên nền tảng số hóa, rủi ro từ tội phạm mạng và các hành vi lừa đảo kỹ thuật cao đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo mật, không chỉ với doanh nghiệp và tổ chức quốc gia, mà còn với từng khách hàng cá nhân. Agribank luôn đặt việc bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật dữ liệu và an toàn giao dịch trong hệ thống ngân hàng số - eBanking, Mobile Banking lên hàng đầu.

Agribank đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo mật, nâng cao khả năng phòng chống tội phạm mạng và hỗ trợ khách hàng an toàn khi sử dụng dịch vụ số. Cụ thể, trong năm 2024, Agribank đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ tấn công mạng, ngăn chặn hơn một trăm trang giả mạo thương hiệu, hỗ trợ hàng trăm khách hàng bị lừa đảo trực tuyến, đồng thời thực hiện hàng chục triệu lượt dò quét bảo vệ hệ thống. Tiếp đến năm 2025, Agribank tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, triển khai Chiến lược phát triển CNTT và Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn 2030, chú trọng các giải pháp bảo mật dữ liệu, phòng chống tấn công mạng, bảo vệ truy cập và đảm bảo an toàn hệ thống, giúp khách hàng an tâm khi giao dịch trên nền tảng số.

Cùng với đó, Agribank thường xuyên khuyến nghị khách hàng thận trọng: luôn kiểm tra kỹ thông tin website, fanpage và đường dẫn, xác minh qua các kênh chính thống trước khi thực hiện giao dịch; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; chỉ giao dịch qua các kênh chính thức của ngân hàng. Agribank cũng chủ động thông tin rộng rãi tới khách hàng qua website, fanpage, các điểm giao dịch (hơn 2.000 điểm trên toàn quốc) về các chiêu trò lừa đảo phổ biến như giả mạo tin nhắn SMS, email, cuộc gọi từ ngân hàng hoặc giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát… Qua đó, Agribank mong muốn mỗi giao dịch của khách hàng không chỉ đơn thuần là một thao tác, mà là một giao dịch được bảo vệ trong môi trường số an toàn và được dẫn dắt bởi ngân hàng có trách nhiệm.

Tham gia với sự kiện quốc tế như Công ước Hà Nội, Agribank càng khẳng định mong muốn gắn kết giá trị nội tại của mình với sứ mệnh bảo vệ khách hàng trước những nguy cơ mới trong kỷ nguyên số. Khách hàng của Agribank có thể yên tâm rằng ngân hàng không chỉ cung cấp tiện ích - nhanh chóng - hiện đại, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trong mỗi giao dịch, dù là giao dịch truyền thống hay giao dịch số.

Đồng hành cùng sự kiện “Công ước Hà Nội” mang chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”, Agribank tin tưởng rằng sự đồng hành này sẽ góp phần lan tỏa giá trị hợp tác, chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia và tổ chức, cũng như giữa ngân hàng - khách hàng - cộng đồng trong cuộc chiến vì một môi trường mạng an toàn hơn.

Agribank cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực an toàn thông tin, đa dạng hóa giải pháp bảo mật - từ xác thực khuôn mặt eKYC đến xác thực giao dịch qua Soft‑OTP và token, đồng thời liên tục cập nhật các chương trình cảnh báo rủi ro, hướng dẫn khách hàng cách thức phòng ngừa và ứng phó. Đồng hành cùng Agribank, mỗi khách hàng đang góp phần vào việc xây dựng một hệ sinh thái số - an toàn, minh bạch và bền vững.

Đồng hành cùng Lễ mở ký “Công ước Hà Nội”, Agribank cam kết tiếp tục phát huy vai trò tiên phong vì một tương lai số thịnh vượng, bền vững cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Agribank News