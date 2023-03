4 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh trong thời gian tới

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương

Sáng 31/3/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến công tác Quý I/2023 ngành Nội chính Đảng với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; toàn thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương; Vụ Địa phương II, Địa phương III dự trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có các đồng chí: Bí thư tỉnh, thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo PCTN, TC) các tỉnh, thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh, thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố; các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố và lãnh đạo, cán bộ, công chức ban nội chính tỉnh, thành ủy.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị

Xử lý tham nhũng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải cho biết, đến tháng 8/2022 đã có 63/63 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập. Từ đó đến nay, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức được 137 phiên họp của Ban Chỉ đạo và 166 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; đưa nhiều vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo.

Một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các nội dung, chuyên đề như: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19; thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản; thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp...

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó, các tỉnh có nhiều vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo là: Hà Nội (48 vụ), Thanh Hóa (10 vụ), Ninh Thuận (10 vụ), Bắc Giang (9 vụ)…

Trong quý I/2023, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 512 vụ án/1283 bị can phạm tội về tham nhũng; số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ án/835 bị can.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và nhanh chóng triển khai có hiệu quả các hoạt động đã thể hiện quyết tâm cao của tỉnh ủy, thành ủy, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Các Ban Nội chính đã tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm như vụ án Việt Á, vụ FLC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

4 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh trong thời gian tới

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và nêu những đề xuất, kiến nghị cụ thể trong hoạt động của ban nội chính cũng như Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, thành phố thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của các Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố và ban nội chính tỉnh, thành ủy trong quý I/2023.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu:

Thứ nhất, các Ban Chỉ đạo phải thực sự là một tập thể mạnh, đoàn kết thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ; mỗi thành viên phải hết sức gương mẫu, công tâm, trong sạch, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và cũng không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào; phải nắm rất vững chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo đã nêu trong Quy định của Ban Bí thư. Chức năng của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, “mắt xích” yếu, bảo đảm bộ máy Ban Chỉ đạo vận hành thông suốt, thực hiện đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư “Ai không làm thì đứng sang một bên để người khác làm”;

Thứ hai, tổ chức công việc phải thật chặt chẽ; làm việc nghiêm túc, khoa học, nề nếp, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp công tác một cách nhịp nhàng, đồng bộ. Tuyệt đối tránh tình trạng hình thức, tắc trách, được chăng hay chớ, lúc ra mắt thì rầm rộ, nhưng sau cứ thưa thớt, nguội lạnh dần;

Thứ ba, Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh chỉ đạo toàn diện công tác PCTN, TC ở địa phương, nhưng để tạo chuyển biến rõ nét, đột phá với những kết quả cụ thể, thực chất thì phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm ở địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu quán triệt Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dụng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, nơi nào để bên ngoài kiểm tra, thanh tra phát hiện tham nhũng, tiêu cực, thì phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương giao tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tập trung chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm, y tế, giáo dục…

Thứ tư, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phải nỗ lực, cố gắng vươn lên khẳng định vị thế; chủ động, tích cực, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo…

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC và của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC các tỉnh, thành phố sẽ sớm đi vào nền nếp, bài bản và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, cụ thể, đáp ứng được mong mỏi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PCTN, TC ở địa phương, cơ sở.