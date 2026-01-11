Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Xanh SM nhận 3 giải thưởng về công nghệ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam và châu Á

09:00 11/01/2026
Xanh SM vừa được vinh danh là “Thương hiệu công nghệ Việt của năm”; “Ứng dụng gọi xe xuất sắc” và “Trải nghiệm người dùng xuất sắc” tại lễ trao giải Tech Awards 2025 (Việt Nam) và CXP Best Customer Experience Awards (Châu Á - Thái Bình Dương). Việc liên tiếp đứng đầu các giải thưởng danh giá trong nước và ngoài nước đã khẳng định vai trò dẫn dắt của Xanh SM trong việc thiết lập những chuẩn mực mới của ngành gọi xe toàn cầu.

Tại Lễ trao giải Tech Awards 2025 (8/1/2026), Xanh SM đã vượt qua nhiều thương hiệu công nghệ nổi bật và các ứng dụng gọi xe phổ biến trên thị trường để dẫn đầu hai hạng mục: “Thương hiệu công nghệ Việt của năm” và “Ứng dụng gọi xe xuất sắc”.

anh-2-1768108233.jpg

Xanh SM nhận giải thưởng "Trải nghiệm người dùng xuất sắc" cấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Cụ thể, ở giải thưởng “Thương hiệu công nghệ Việt của năm”, Xanh SM được Hội đồng chuyên gia và cộng đồng người dùng đánh giá cao ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái di chuyển thông minh, bền vững. Ở giải thưởng “Ứng dụng gọi xe xuất sắc”, Xanh SM ghi điểm bởi năng lực thiết kế và nền tảng có độ ổn định cao, tính minh bạch và khả năng thích ứng linh hoạt khi mở rộng quy mô thần tốc tại nhiều thị trường khác nhau.

Bên cạnh thành tích ấn tượng tại Tech Awards 2025, Xanh SM cũng vừa được vinh danh tại CXP Best Customer Experience Awards 2025 - giải thưởng uy tín về trải nghiệm khách hàng ở cấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khác với các hệ thống đánh giá tập trung vào từng sản phẩm hay tính năng riêng lẻ, CXP tập trung vào năng lực tổ chức và vận hành nhất quán của doanh nghiệp trên quy mô đa quốc gia. Trong đó, Xanh SM được hội đồng giám định quốc tế đánh giá cao nhờ khả năng kết nối mọi điểm chạm dịch vụ thành một hành trình liền mạch. Dù ở bất cứ thị trường nào, khách hàng của Xanh SM đều được thụ hưởng một chuẩn mực dịch vụ đồng nhất, tinh tế nhưng vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

anh-1-1768108207.jpg

Ông Bạch Tuấn Anh - Giám đốc Vận hành Xanh SM Car TP. HCM (trái) nhận giải thưởng tại Tech Awards 2025

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GSM toàn cầu, cho biết: “Khi vận hành dịch vụ di chuyển tại nhiều quốc gia cùng lúc, bài toán không còn nằm ở việc mở rộng nhanh, mà ở khả năng thiết kế một hệ tiêu chuẩn đủ rõ để đảm bảo chất lượng dịch vụ đủ linh hoạt để triển khai hiệu quả trong những điều kiện khác nhau. Với Xanh SM, công nghệ giúp chúng tôi vận hành hệ tiêu chuẩn đó ở quy mô lớn, phù hợp với thực tế tại từng thị trường và đảm bảo trải nghiệm dịch vụ đồng nhất cho khách hàng tại nhiều quốc gia.”

Để duy trì chất lượng dịch vụ ổn định trong bối cảnh tăng trưởng nhanh, Xanh SM đã đầu tư bài bản vào hệ thống quản trị vận hành phía sau (Back-end). Ở quy mô vận hành đa thị trường, trải nghiệm khách hàng không chỉ được quyết định bởi giao diện ứng dụng hay từng điểm chạm riêng lẻ, mà phụ thuộc vào cách toàn bộ hệ thống vận hành phía sau được tổ chức và kiểm soát. Nền tảng công nghệ giúp chuẩn hóa thông tin chuyến đi, quy trình hỗ trợ và cơ chế phản hồi, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố tình huống và duy trì chất lượng dịch vụ ổn định ngay cả khi hoạt động được mở rộng nhanh.

Song song với đó, hệ thống vận hành cũng được thiết kế để hỗ trợ đội ngũ Bác Tài Xanh làm việc hiệu quả và nhất quán hơn. Quy trình rõ ràng, thông tin minh bạch và các công cụ hỗ trợ theo thời gian thực giúp tài xế chủ động trong quá trình phục vụ, giảm áp lực phát sinh trong vận hành hàng ngày và góp phần duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều tại các thị trường khác nhau.

Việc liên tiếp đứng đầu các giải thưởng danh giá của ngành gọi xe trong và ngoài nước là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Xanh SM trong lộ trình trở thành thương hiệu gọi xe công nghệ hàng đầu, thực hiện sứ mệnh phổ cập di chuyển xanh, thông minh tại Việt Nam và châu lục./.

PV

Vin Group Xanh SM
