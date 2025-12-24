Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

VinSpeed hợp tác Siemens Mobility: “Tảng đá nền” tái định vị đường sắt tốc độ cao Việt Nam

10:05 24/12/2025
“Khu vực kinh tế tư nhân không chỉ dừng ở mong muốn tham gia, mà đã bắt đầu chuyển động thực chất, tìm kiếm đối tác, chuẩn bị nguồn lực để bước vào đảm nhận những dự án mang tầm quốc gia”, TS Nguyễn Minh Phong nhận định.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Siemens Mobility GmbH - thành viên của Tập đoàn Siemens AG (Đức) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Chuyển giao công nghệ. 

Việc một doanh  nghiệp tư nhân trong tổ hợp tập đoàn kinh tế đa năng hàng đầu Việt Nam chủ động tìm kiếm và ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức - cho thấy tư duy tiếp cận dự án hạ tầng lớn đã thay đổi rõ rệt, gắn với mục tiêu làm chủ công nghệ, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và hình thành năng lực dài hạn cho ngành đường sắt Việt Nam.

“Nâng chuẩn” công nghệ từ đầu để… tiết kiệm chi phí

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế - UBTW MTTQ Việt Nam, việc VinSpeed triển khai các hoạt động cụ thể liên quan đến đường sắt cao tốc là minh chứng cho thấy năng lực và cam kết chất lượng đang dần được hiện thực hóa.

Nhìn ở trung và dài hạn, TS. Nguyễn Minh Phong đánh giá sự hợp tác giữa VinSpeed và Siemens Mobility có thể trở thành một “tảng đá nền” cho quá trình tái định vị ngành đường sắt Việt Nam. Đặc biệt việc VinSpeed chủ động tìm kiếm và ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức cho thấy đây là bước đi bắt buộc để nâng chuẩn từ cấp doanh nghiệp lên cấp quốc gia và tiệm cận quốc tế. 

Nếu tiêu chuẩn ban đầu thấp, chi phí bảo trì và rủi ro an toàn về sau sẽ rất lớn. Ngược lại, nâng chuẩn ngay từ đầu giúp giảm chi phí dài hạn và tạo nền tảng phát triển bền vững”, ông phân tích.

anh-1-1766545531.jpg

TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế đánh giá cao hợp tác giữa VinSpeed và Siemens Mobility có thể trở thành một “tảng đá nền” cho quá trình tái định vị ngành đường sắt Việt Nam

Chia sẻ từ góc độ kỹ thuật và công nghiệp, chuyên gia Nguyễn Minh Đồng - kỹ sư lâu năm tại Đức, hiện đang làm việc tại Trung tâm Thiết kế và Thí nghiệm của Volkswagen (Đức) cũng đồng tình rằng việc VinSpeed lựa chọn hợp tác với đối tác Đức cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang tiếp cận một hệ sinh thái công nghệ đường sắt thuộc nhóm tiên tiến hàng đầu thế giới. Đức là quốc gia có truyền thống công nghiệp lâu đời, sở hữu năng lực công nghệ đường sắt cao tốc rất mạnh. 

Khi các dự án được triển khai trên nền tảng vật liệu, công nghệ và tiêu chuẩn vận hành cao, niềm tin xã hội đối với đường sắt sẽ được củng cố, đồng thời mở ra không gian phát triển cho hệ sinh thái sản xuất – cung ứng phục vụ các dự án hạ tầng lớn trong nước. Đây không chỉ là câu chuyện của một vài tuyến đường, mà là sự thay đổi về chất trong cách tiếp cận hạ tầng quốc gia.

Làm chủ công nghệ mới là bài toán then chốt

Cũng theo ông Đồng, quá trình hợp tác và triển khai cần lưu những giá trị cốt lõi không nằm ở những con số về tốc độ tối đa, mà ở khả năng tiếp cận công nghệ thực tế và hiểu rõ các giới hạn kỹ thuật, bài toán kinh tế của đường sắt cao tốc.  

Từ góc nhìn này, ông cho rằng Việt Nam nên ưu tiên lựa chọn những đối tác có kinh nghiệm thực chất trong chuyển giao công nghệ cao, không chỉ dừng ở cung cấp thiết bị hay giải pháp. Tuy nhiên, chuyển giao chỉ có ý nghĩa khi phía Việt Nam đồng thời chuẩn bị được đội ngũ nhân lực đủ trình độ để tiếp thu, làm chủ và phát triển tiếp công nghệ đó.

“Chỉ mua để sử dụng thì không khó, nhưng để hiểu, vận hành sâu và từng bước làm chủ công nghệ mới là bài toán then chốt”, ông nhấn mạnh.

anh-2-1766545538.jpg

 Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed

Theo ông Đồng, hợp tác với đối tác Đức cần được nhìn nhận như một quá trình học hỏi có điều kiện, gắn với đào tạo con người, xây dựng năng lực kỹ thuật và quản trị vận hành ngay từ đầu. Đây là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận đường sắt cao tốc theo hướng bài bản, chú trọng tính ổn định, an toàn và hiệu quả lâu dài - những yếu tố quyết định sự thành công của các dự án hạ tầng lớn, nhưng thường không thể hiện rõ qua các tuyên bố ngắn hạn.

Ông cũng lưu ý rằng đường sắt cao tốc là lĩnh vực đặc biệt phức tạp. Ngay tại Đức, dù công nghệ cho phép đạt tốc độ rất cao, việc vận hành thực tế luôn được cân nhắc kỹ trên cơ sở hiệu quả tổng thể của hệ thống, từ chi phí đầu tư, bảo trì cho đến mức độ khai thác bền vững.

“Tâm lý chung là ai cũng muốn sở hữu ‘Ferrari hay Mercedes’, tức là công nghệ hiện đại nhất. Nhưng vấn đề không nằm ở việc mua cho đẹp, mà là mua để vận hành, khai thác và trả được chi phí. Nếu không tính kỹ bài toán kinh tế, tài chính và hiệu quả lâu dài, rủi ro sẽ rất lớn”, ông Đồng lưu ý.

Do đó, điều quan trọng là làm chủ chứ không phụ thuộc công nghệ. Việc hợp tác chỉ hiệu quả nếu triển khai với lộ trình rõ ràng, gắn chuyển giao công nghệ với đào tạo và tích lũy năng lực nội tại, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực, kinh nghiệm và năng lực cần thiết cho các dự án hạ tầng quy mô lớn trong tương lai. /.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Những công trình của tương lai và bài toán triển khai hạ tầng dài hạn Thông tin đầu tư
Những công trình của tương lai và bài toán triển khai hạ tầng dài hạn

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi động của...

Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm Thông tin đầu tư
Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm

Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không...

Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027 Thông tin đầu tư
Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng, động lực hạ tầng cho APEC 2027

Ngày 19/12, tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ- LRT) đầu tiên tại Việt Nam vừa chính thức được...

BIM Land khởi công tòa tháp biểu tượng Aria Bay tại Hạ Long Thông tin đầu tư
BIM Land khởi công tòa tháp biểu tượng Aria Bay tại Hạ Long

Ngày 19/12/2025, tại Bán đảo 3 - Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, BIM Group chính thức khởi công...

Siemens Mobility - “Gã khổng lồ” vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với VinSpeed “khủng” cỡ nào? Thông tin đầu tư
Siemens Mobility - “Gã khổng lồ” vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với VinSpeed “khủng” cỡ nào?

Ngày 17/12, ông Michael Peter - Tổng Giám đốc Toàn cầu của Siemens Mobility đã đích thân đến Hà Nội...

VinSpeed và Siemens Mobility ký thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao Thông tin đầu tư
VinSpeed và Siemens Mobility ký thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công...

Mới cập nhật
Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý). Bài viết đi sâu phân tích nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, gắn với những vấn đề như hoàn thiện khung pháp lý cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Những công trình của tương lai và bài toán triển khai hạ tầng dài hạn

Những công trình của tương lai và bài toán triển khai hạ tầng dài hạn

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi động của một dự án hạ tầng – đô thị quy mô đặc biệt lớn, mà còn đặt ra bài toán cốt lõi của phát triển dài hạn: làm thế nào để những công trình mang tầm nhìn nhiều thập kỷ có thể được triển khai bền bỉ, vượt qua các chu kỳ kinh tế và thay đổi chính sách – nơi vai trò của khu vực tư nhân trở thành yếu tố quyết định khả năng đi đến cùng.

8 giờ trước Thông tin đầu tư

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng nay, 23/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng

Thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng và biểu quyết thông qua (với số phiếu tập trung cao) nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

VinFast VF 8: Mạnh mẽ như xe sang, giá chỉ bằng SUV hạng C

VinFast VF 8: Mạnh mẽ như xe sang, giá chỉ bằng SUV hạng C

VinFast VF 8 đang trở thành mẫu SUV 5 chỗ “chuẩn mực” bậc nhất trên thị trường nhờ sự kết hợp giữa trang bị cao cấp, công nghệ hiện đại và mức giá lăn bánh dễ chịu.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm

Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm

Vừa qua, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như T&T Group.

2 ngày trước Thông tin đầu tư

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó, bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng với vai trò dẫn dắt sáng tạo và kiến tạo môi trường đổi mới tại Vinamilk. Trong khi, Vinamilk Green Farm – nhãn hiệu đầu tiên thay đổi nhận diện sau chiến lược tái định vị thương hiệu – tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong.

2 ngày trước Đọc chuyên sâu

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay