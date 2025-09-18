Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
VinFast VF 9 - SUV điện chinh phục khách hàng Việt bằng trải nghiệm đỉnh cao

09:02 18/09/2025
Từ sự thư giãn trên ghế massage đến sự an tâm khi cầm lái nhờ sức mạnh vượt trội và ADAS chuẩn mực, VF 9 đang chinh phục khách Việt bằng trải nghiệm trọn vẹn.

Cho hành khách cảm giác “được nuông chiều”

Dù đã trải nghiệm rất nhiều dòng xe cao cấp từ châu Âu nhưng phải nói thật là cabin của VF 9 quá tốt”, chuyên gia đánh giá xe Lê Hùng nhận xét về chiếc xe đầu bảng của VinFast.

Ngay khi bước vào khoang nội thất của VF 9, người dùng ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền hạng sang, kết hợp với ngôn ngữ tối giản và vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường, không gian bên trong VF 9 mang tới cảm giác khoáng đạt và vô cùng thư thái.

Điều khiến các chủ xe VF 9 ấn tượng còn là những tiện nghi đẳng cấp. Ở phiên bản 6 chỗ, khách hàng được trải nghiệm hàng “ghế cơ trưởng”, tích hợp đầy đủ tính năng làm mát, sưởi và massage. Với những người thường xuyên di chuyển đường dài hoặc cần sự thư giãn tối đa, đây là một điểm cộng lớn.

Tôi ấn tượng với cái ghế massage này, rất êm và đã”, anh Lê Hùng chia sẻ. Ngoài ra, hàng ghế thứ 2 cũng được trang bị một màn hình cảm ứng 8-inch hiện đại để điều chỉnh tiện ích hàng ghế sau, giải trí nghe nhạc, xem video… mang đến cảm giác “được nuông chiều” cho tất cả hành khách.

1-1-1758160881.jpg

Sự tỉ mỉ của VinFast còn thể hiện ở từng chi tiết được hoàn thiện công phu. “Chất liệu ở trong xe sờ rất thích, vì là những chất liệu cao cấp. Ví dụ như ở phần tì tay ở bên trái”, anh Hoàng Long, một chủ xe tại TP.HCM chia sẻ. Anh cho biết chiếc SUV này còn có khoang chứa đồ rộng rãi, cùng cốp trước tiện lợi, đáp ứng cả những hành trình dài ngày cho chủ xe.

Vận hành đầm chắc, an tâm tuyệt đối

Không chỉ làm hài lòng hành khách, VF 9 còn khiến những chủ xe thích thú khi trực tiếp cầm vô lăng. Với công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, VF 9 có khả năng tăng tốc ấn tượng. “Cảm giác chiếc xe lăn bánh chắc chắn dù ở tốc độ nào mang lại sự an tâm tối đa. Chưa kể, VF 9 có hàng loạt tính năng ADAS nên điều khiển xe rất an toàn”, anh Long cho biết.

Về công nghệ, VF 9 tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt cùng các tính năng trợ lái nâng cao như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. “Khi đi cao tốc, lái VF 9 rất nhàn, các tính năng hỗ trợ vận hành chính xác, giảm bớt căng thẳng cho người lái”, anh Long nói.

Hút khách nhờ tiện nghi cao cấp, động cơ mạnh mẽ, nhưng VinFast VF 9 còn mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho chủ nhân về mặt chi phí. Cụ thể, chính sách miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng đến hết tháng 6/2027 dành cho tất cả chủ xe điện VinFast là một lợi thế vô cùng lớn.

Từ hồi mua xe đến giờ tôi chưa mất đồng nào sạc pin. Cảm giác này cũng thú vị. Nếu bạn đi một chiếc xe xăng cùng phân khúc E như VF 9, chi phí nhiên liệu có khi đến cả chục triệu đồng/tháng nếu di chuyển nhiều”, anh Minh Tú, chủ xe tại TP.HCM cho biết.

Hơn nữa, chi phí bảo dưỡng cũng ở mức khác biệt hoàn toàn với xe xăng truyền thống. VF 9 được bảo dưỡng ở mốc mỗi 12.000 km, chi phí chỉ khoảng vài trăm đến 1 triệu đồng, trong khi xe xăng, dầu thông thường là 5.000 km với chi phí lên đến vài triệu đồng. Điều này giúp người dùng hoàn toàn yên tâm về chi phí vận hành, để có thể tập trung tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn nhất.

Với tôi, việc sử dụng ô tô chưa khi nào nhàn vậy, hệ thống đại lý của VinFast ở khắp nơi. Trạm sạc cũng được bố trí nhiều trên cả 34 tỉnh, thành”, anh Tú nói thêm.

Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, cơ hội sở hữu VF 9 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết cho chủ xe. Từ mức giá niêm yết 1,499-1,699 tỷ đồng, khách hàng mua VF 9 được giảm trực tiếp 4%, tương đương khoản tiền lên tới 68 triệu đồng. Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện, khách hàng nhận thêm 100 triệu đồng ưu đãi. Khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, chủ xe còn nhận thêm quà tặng tới 70 triệu đồng vào tài khoản VinClub. Tổng giá trị ưu đãi dưới dạng tiền mặt và điểm thưởng bởi thế lên tới 238 triệu đồng.

Với sự kết hợp giữa tiện nghi sang trọng, công nghệ hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn chuẩn mực mới của xe xanh cao cấp tại Việt Nam với mức chi hợp lý.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

