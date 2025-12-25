Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM hợp tác với IDICO “xanh hoá” các khu công nghiệp

20:00 25/12/2025
4 công ty thuộc hệ sinh thái xanh của Vingroup gồm: VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM đã chính thức ký kết biên bản hợp tác chiến lược với Tổng Công ty IDICO nhằm “xanh hóa” các khu công nghiệp trên toàn quốc. Đây là sự hợp tác liên ngành giữa năng lượng tái tạo – hạ tầng – sản xuất – giao thông xanh, hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững, góp phần giảm phát thải carbon và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, 4 công ty thuộc hệ sinh thái xanh của Vingroup sẽ hợp tác với IDICO trong 2 lĩnh vực chính năng lượng sạch và giao thông xanh.

Cụ thể, ở lĩnh vực năng lượng, Công ty CP Năng lượng VinEnergo sẽ cung cấp điện tái tạo cho các khu công nghiệp của IDICO thông qua mô hình Mua bán điện trực tiếp (DPPA), kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS). Hai bên cũng sẽ hợp tác đầu tư, phát triển và vận hành hoạt động bán lẻ điện tại các khu công nghiệp và cơ sở của IDICO, nhằm tối ưu chi phí điện năng, nâng cao độ ổn định của hệ thống phân phối, đáp ứng các tiêu chí ESG; từng bước hướng tới mô hình khu công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường và trung hòa carbon cho IDICO và các đơn vị thành viên.

anh-01-1766709855.JPG

Đại diện các công ty: VinEnergo, VinFast, V-GREEN, Xanh SM trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tổng Công ty IDICO

Tại lĩnh vực giao thông xanh, VinFast, V-GREEN và Xanh SM cùng phối hợp với IDICO triển khai đồng bộ lộ trình chuyển đổi phương tiện từ động cơ đốt trong sang xe điện và xe buýt điện.

Trong đó, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast sẽ áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt IDICO và các đối tác trong khu công nghiệp của IDICO khi chuyển đổi từ phương tiện hiện hữu sang xe điện VinFast, áp dụng cho cả mua sắm cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Cộng hưởng với VinFast, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh Xanh SM cũng sẽ triển khai các giải pháp ưu đãi khi IDICO và đối tác trong khu công nghiệp chuyển sang các dòng xe VinFast Green và xe buýt điện (E-Bus) do Xanh SM phân phối và vận hành.

Khép kín hệ sinh thái hạ tầng và giao thông xanh, hiện đại, bền vững tại khu công nghiệp của IDICO là Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green với cam kết trực tiếp đầu tư và triển khai hệ thống trạm sạc xe điện và trạm đổi pin VinFast.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Như Mai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty IDICO cho biết: “Với hơn 25 năm phát triển và vận hành hạ tầng công nghiệp tại Việt Nam, IDICO đã khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, dựa trên triết lý ‘Hài hòa’ và lấy con người làm trọng tâm. Việc hợp tác với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của IDICO. Thông qua hợp tác này, IDICO hướng tới xây dựng các khu công nghiệp hiện đại, sử dụng năng lượng sạch, hạ tầng xanh và thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.”

Đại diện cho 4 công ty, ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo chia sẻ: “VinEnergo cùng các đơn vị trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh của Tập đoàn Vingroup đánh giá cao tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững của IDICO. Chúng tôi tin rằng việc kết hợp các giải pháp năng lượng xanh và di chuyển xanh – từ mô hình DPPA, hệ thống lưu trữ năng lượng BESS đến các công nghệ năng lượng mới – sẽ sớm được đưa vào thực tiễn tại các khu công nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế bền vững và đóng góp tích cực cho mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.”

Sự kết hợp giữa 5 doanh nghiệp trong các mảng: năng lượng tái tạo – hạ tầng – sản xuất – giao thông xanh là mô hình hiệu quả và tiên phong, tạo nền tảng hình thành môi trường sản xuất – làm việc – di chuyển xanh, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng. Đây cũng là xu hướng đang gia tăng ngày càng mạnh mẽ, khẳng định đồng hành chủ động của các doanh nghiệp trong việc chung tay cùng Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050./.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

vingroup Vinfast Xanh SM IDICO VinEnergo V-Green
Cùng chủ đề
VinFast VF 8: Mạnh mẽ như xe sang, giá chỉ bằng SUV hạng C Thông tin kinh doanh
VinFast VF 8: Mạnh mẽ như xe sang, giá chỉ bằng SUV hạng C

VinFast VF 8 đang trở thành mẫu SUV 5 chỗ “chuẩn mực” bậc nhất trên thị trường nhờ sự kết...

Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận Bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương Thông tin kinh doanh
Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa nhận Bằng khen xuất khẩu tiêu biểu của Bộ Công thương

Với những đóng góp nổi bật cho hoạt động xuất khẩu ngành sữa và vai trò tiên phong đưa sản...

Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng Thông tin kinh doanh
Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng

Không còn là không gian văn phòng truyền thống, một thế hệ lao động trẻ đang đặt kỳ vọng vào...

Chủ xe xăng hạng sang trầm trồ sau khi cầm lái VinFast VF 9: Cảm giác yên tâm tuyệt đối, chai nước đặt lên capo không đổ dù đường xấu Thông tin kinh doanh
Chủ xe xăng hạng sang trầm trồ sau khi cầm lái VinFast VF 9: Cảm giác yên tâm tuyệt đối, chai nước đặt lên capo không đổ dù đường xấu

Vững chãi, sang trọng và êm đến khó tin, VinFast VF 9 đang chinh phục người dùng Việt ở cả...

SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025: Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững Thông tin kinh doanh
SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025: Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững

Ngày 3/12/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA)...

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế Thông tin kinh doanh
VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

Sự kết hợp giữa hiệu năng “chiến binh”, trang bị hiện đại, chi phí sở hữu hợp lý và tiết...

Mới cập nhật
Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, du khách rủ nhau “lên núi” đón năm mới tại Sun World Ba Na Hills

Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, du khách rủ nhau “lên núi” đón năm mới tại Sun World Ba Na Hills

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày đang khiến Đà Nẵng trở thành một trong những lựa chọn được nhiều du khách ưu ái. Trong đó, Sun World Ba Na Hills hút khách hơn cả nhờ cảnh quan cổ tích, chuỗi trải nghiệm từ ngày tới đêm và không gian lý tưởng để vui chơi, check-in đầu năm.

2 giờ trước Thông tin cần biết

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia VN khẳng định quyết tâm vượt khó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia VN khẳng định quyết tâm vượt khó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

(Pháp lý) - Sáng 26/12, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2025 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống Hội vững mạnh, góp phần thúc đẩy pháp luật và công tác tư pháp đất nước phát triển.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

T&T Group tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết tại Phú Thọ

T&T Group tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết tại Phú Thọ

Ngày 25/12, Tập đoàn T&T Group, UBND xã Xuân Đài (tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh Đoàn Kết nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm giao thông tại địa phương.

8 giờ trước Thông tin cần biết

Năm 2026, phải 'Hành động đột phá, lan tỏa kết quả' trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Năm 2026, phải 'Hành động đột phá, lan tỏa kết quả' trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Tư pháp phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và tạo động lực cho phát triển.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ Công an thông tin về tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm

Bộ Công an thông tin về tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm

Ngày 25/12/2025, tại cuộc họp thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp tới các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc đang được Bộ Công an tập trung chỉ đạo.

10 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

21 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

(Pháp lý). Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại từ lâu đã được xem là phương thức hiệu quả, phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế. Tuy hiên thực tiễn cho thấy, khâu thi hành mới chính là “nút thắt” quan trọng và khó khăn nhất, đặc biệt là tại Việt Nam – nơi mà cơ quan có thẩm quyền vẫn tồn tại cách hiểu thiếu thống nhất về vị trí pháp lý và hiệu lực thi hành của phán quyết trọng tài.

23 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Lan tỏa kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá qua cuộc thi viết tại Hà Nội

Lan tỏa kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá qua cuộc thi viết tại Hà Nội

(Pháp lý). Chiều 25/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS, cùng sự đồng hành của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế, đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Dự Lễ trao giải có đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi. Và đại diện Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay