Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

13:05 20/11/2025
Hãng hàng không Vietjet tiếp tục được vinh danh trong Top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nhất quán của Vietjet trong việc kiến tạo môi trường làm việc quốc tế hiện đại, hạnh phúc và giàu cảm hứng cho hơn 9.000 nhân sự đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm nay, top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối doanh nghiệp lớn được công bố với các tên tuổi hàng đầu như FPT, Vingroup, Vietjet...

a1-1763618730.jpg

“Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng uy tín được triển khai thường niên từ năm 2013, dựa trên khảo sát độc lập thu thập ý kiến khách quan của hàng chục ngàn người lao động trên toàn quốc. Chương trình đo lường sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của gần 800 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành nghề khác nhau.

Là hãng hàng không duy nhất được vinh danh hai năm liên tiếp, Vietjet khẳng định vị thế một doanh nghiệp được người lao động tin tưởng và ưu tiên lựa chọn. Mỗi năm Vietjet thu hút hàng nghìn ứng viên cho các vị trí phi công, tiếp viên, kỹ thuật, vận hành khai thác và dịch vụ khách hàng.

a3-1763618730.jpg

Bên cạnh đó, Vietjet cũng đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), đối tác đào tạo chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thường xuyên triển khai các chương trình huấn luyện chuẩn quốc tế cho đội ngũ của hãng và của toàn ngành. Vietjet cũng chú trọng phát triển năng lực quản lý thông qua chương trình đào tạo nâng cao, MBA và hợp tác với các trường đại học, học viện uy tín trong và ngoài nước.

a4-1763618716.jpg

Là hãng hàng không toàn cầu, Vietjet có 9.000 cán bộ nhân viên đến từ 66 quốc gia. Nhờ chiến lược phát triển nhân sự bài bản cùng hệ thống phúc lợi vượt trội, Vietjet nhiều năm liền được vinh danh tại các giải thưởng nhân sự trong nước và quốc tế. Những ghi nhận này không chỉ khẳng định vị thế của hãng trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy sức hút, mà còn cho thấy đóng góp tích cực của Vietjet đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không và thị trường lao động khu vực.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vietjet
Cùng chủ đề
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động Chương trình ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13 Thông tin cần biết
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động Chương trình ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13

(Pháp lý) - Ngay tại buổi lễ phát động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia...

Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt Thông tin cần biết
Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt

Sáng Tủa Chùa, sương trắng phủ kín núi. Giữa tĩnh lặng mây trời, Nguyễn Mỹ Linh, cô gái 9X nhỏ...

Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt Thông tin cần biết
Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt

(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về...

Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov Thông tin cần biết
Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Tối 8/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai kiệt tác lãng mạn của Rachmaninov và Dvořák đã đưa khán giả...

Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư Thông tin cần biết
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư

Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết...

Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ Thông tin cần biết
Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ

Với những thành tích xuất sắc và đóng góp trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn BRG vinh dự là tập...

Mới cập nhật
Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước. Nó thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin". Xét về nội hàm của vấn đề, mô hình này sẽ không chỉ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đất đai mà còn có thể nhân rộng sang các lĩnh vực khác (đầu tư, cấp phép kinh doanh, thuế...). Đây là điều tạo nền tảng và tiền đề cần thiết để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Bài viết đi vào phân tích sự cần thiết và tính khách quan trong việc hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng kiến tạo phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò cơ bản của Hội Luật gia Việt Nam góp phần tham gia hoàn thiện pháp luật đất đai.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Linh hoạt, tiện lợi, tiết kiệm, xe máy điện VinFast là chuẩn mực phương tiện mới cho bạn trẻ

Linh hoạt, tiện lợi, tiết kiệm, xe máy điện VinFast là chuẩn mực phương tiện mới cho bạn trẻ

Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Không đợi tương lai gõ cửa: Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Không đợi tương lai gõ cửa: Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Khi 80% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm xanh, câu hỏi không còn là “chuyển đổi hay không” mà là “doanh nghiệp nào đã sẵn sàng”?

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

(Pháp lý) – Một trong những nội dung đề cập trong NQ 66 của Bộ Chính trị được doanh nghiệp quan tâm nhất, đó là việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm” và chuyển sang “tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Có thể nói đây là điểm cốt lõi và mang tính cách mạng nhất của Nghị quyết. Bài viết sau, tác giả sẽ phân tích những tác động của Nghị quyết 66 đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

23 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Định giá đất – “điểm nghẽn” lớn cần kịp thời tháo gỡ trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Định giá đất – “điểm nghẽn” lớn cần kịp thời tháo gỡ trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Sáng 19/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 03 nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Phiên thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị)

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để rà soát công việc và cho ý kiến về phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân: Công cụ để khuyến khích tiết kiệm dài hạn

Thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân: Công cụ để khuyến khích tiết kiệm dài hạn

Chiều 19/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng thu ngắn hạn sang thu dài hạn; Quy định mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng; Giảm trừ thuế các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; Xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng cụ thể…

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay