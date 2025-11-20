Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Hãng hàng không Vietjet tiếp tục được vinh danh trong Top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nhất quán của Vietjet trong việc kiến tạo môi trường làm việc quốc tế hiện đại, hạnh phúc và giàu cảm hứng cho hơn 9.000 nhân sự đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm nay, top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối doanh nghiệp lớn được công bố với các tên tuổi hàng đầu như FPT, Vingroup, Vietjet...

“Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng uy tín được triển khai thường niên từ năm 2013, dựa trên khảo sát độc lập thu thập ý kiến khách quan của hàng chục ngàn người lao động trên toàn quốc. Chương trình đo lường sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của gần 800 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành nghề khác nhau.

Là hãng hàng không duy nhất được vinh danh hai năm liên tiếp, Vietjet khẳng định vị thế một doanh nghiệp được người lao động tin tưởng và ưu tiên lựa chọn. Mỗi năm Vietjet thu hút hàng nghìn ứng viên cho các vị trí phi công, tiếp viên, kỹ thuật, vận hành khai thác và dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), đối tác đào tạo chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thường xuyên triển khai các chương trình huấn luyện chuẩn quốc tế cho đội ngũ của hãng và của toàn ngành. Vietjet cũng chú trọng phát triển năng lực quản lý thông qua chương trình đào tạo nâng cao, MBA và hợp tác với các trường đại học, học viện uy tín trong và ngoài nước.

Là hãng hàng không toàn cầu, Vietjet có 9.000 cán bộ nhân viên đến từ 66 quốc gia. Nhờ chiến lược phát triển nhân sự bài bản cùng hệ thống phúc lợi vượt trội, Vietjet nhiều năm liền được vinh danh tại các giải thưởng nhân sự trong nước và quốc tế. Những ghi nhận này không chỉ khẳng định vị thế của hãng trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy sức hút, mà còn cho thấy đóng góp tích cực của Vietjet đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không và thị trường lao động khu vực.