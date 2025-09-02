Việt Nam nhất định sẽ phát triển văn minh, hùng cường, thịnh vượng

Dân tộc ta đã giữ vững được Độc lập, mở rộng không gian Tự do, và không ngừng vun đắp điều kiện để người dân được sống trong ấm no, Hạnh phúc. Ông cha đã trao cho chúng ta một đất nước độc lập và lịch sử đòi hỏi thế hệ hôm nay phải trao lại cho thế hệ mai sau một đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng vạn người dân Việt Nam đã lặng đi vì xúc động khi lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Bằng giọng nói trầm hùng và quả quyết, Người đã thay mặt cả dân tộc tuyên bố với toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập". Từ giờ phút thiêng liêng ấy, một thế kỷ nô lệ, tăm tối đã khép lại; một kỷ nguyên mới cho phẩm giá và vị thế của dân tộc Việt Nam đã được mở ra.

Cũng từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một tiêu ngữ thiêng liêng đã được xác lập: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Độc lập là quyền tự quyết tối thượng của dân tộc; Tự do là quyền sống và phát triển trọn vẹn của mỗi con người; Hạnh phúc là mục tiêu tối thượng của mọi chính sách quốc gia. Ba giá trị ấy hợp thành nền tảng, lý tưởng phát triển của nước Việt Nam mới.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, chúng ta tự hào về cha ông, về dân tộc và về đất nước. Trong chiến tranh, dân tộc ta đã làm nên những chiến thắng "chấn động địa cầu" để giữ vững nền độc lập và thống nhất non sông. Trong hòa bình và kiến quốc, từ một nền kinh tế kiệt quệ, đến năm 2024, GDP bình quân đầu người đã vượt 4.600 USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Quy mô GDP đạt hơn 430 tỷ USD và năm 2025 chắc chắn sẽ vượt 500 tỷ USD.

Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 40 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo kể từ công cuộc Đổi mới; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ trên 70% những năm 1980 xuống còn dưới 3% vào năm 2023. Một minh chứng rõ rệt về thành tựu an sinh xã hội là việc cả nước đã xóa bỏ 100% nhà tạm, nhà dột nát trước dịp Quốc khánh năm nay. Chỉ số phát triển con người (HDI) hiện đạt 0,726, thuộc nhóm "phát triển cao", vượt lên nhiều bậc chỉ trong ba thập kỷ. Việt Nam cũng nổi bật trong khu vực về bình đẳng giới, với tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội gần 30%, thuộc nhóm cao nhất châu Á.

Trên trường quốc tế, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín, từng hai lần được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu gần như tuyệt đối. Chúng ta nằm trong nhóm 20 nước đóng góp nhiều lực lượng gìn giữ hòa bình nhất cho Liên Hợp Quốc, và tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu ngày càng có trọng lượng. Việt Nam cũng đang là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của hầu hết các cường quốc hàng đầu, đồng thời là thành viên tích cực trong ASEAN, APEC, ASEM, CPTPP và RCEP. Chưa bao giờ dân tộc ta có một thế và lực, uy tín và vị thế như hiện tại.

Tất cả những thành tựu ấy là minh chứng hùng hồn rằng dân tộc ta đã giữ vững được Độc lập, mở rộng không gian Tự do, và không ngừng vun đắp điều kiện để người dân được sống trong Hạnh phúc. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc không còn chỉ là khẩu hiệu khắc trên quốc hiệu, mà đã trở thành hiện thực trong đời sống mỗi người dân, là động lực thôi thúc đất nước tiến lên, và là ngọn cờ quy tụ khát vọng Việt Nam hùng cường.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự trỗi dậy của kinh tế số, xu hướng phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng đang mở ra những không gian phát triển mới cho Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và được Ngân hàng Thế giới, IMF, UNDP đánh giá là "một trong những trụ cột kinh tế mới của châu Á". Nếu biết nắm bắt thời cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể biến thách thức thành động lực, biến cơ hội thành thành tựu, đưa đất nước vững vàng bước vào hàng ngũ các quốc gia phát triển. Giữ được độc lập đã là vĩ đại; nhưng đưa độc lập đi liền với hùng cường, thịnh vượng mới là vinh quang. Và đó chính là sứ mệnh lịch sử mà thế hệ hôm nay phải gánh vác.

Ông cha đã trao cho chúng ta một đất nước độc lập. Lịch sử đòi hỏi thế hệ hôm nay phải trao lại cho thế hệ mai sau một đất nước hùng cường. Điều đó chỉ có thể thành hiện thực khi chúng ta quyết liệt cải cách thể chế, khơi thông mọi nguồn lực; khi chúng ta biết đặt con người ở vị trí trung tâm, coi nhân lực chất lượng cao là tài nguyên quý giá nhất; và khi mỗi công dân ý thức sâu sắc rằng mình là chủ nhân của đất nước để đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau kiến tạo tương lai và hiện thực hóa khát vọng quốc gia.

80 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử ấy. Tinh thần của ngày 2/9 vẫn là ngọn đuốc cháy rực trong tim mỗi người dân đất Việt. Với ngọn đuốc đó, niềm tin vào tương lai càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết: đến năm 2045 – tròn một thế kỷ độc lập – Việt Nam nhất định sẽ là quốc gia phát triển, hùng cường!

TS. Nguyễn Sĩ Dũng