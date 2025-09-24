Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

13:27 24/09/2025
Ngày 22/9/2025, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80, Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Việt Nam đã đồng tổ chức sự kiện “Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn”.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung chủ trì sự kiện. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam dự và phát biểu tại sự kiện.

1-1758695234.jpg

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ

Sự kiện “Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn” là hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện quảng bá Lễ mở ký Công ước do Việt Nam phối hợp với UNODC đồng tổ chức tại các khu vực trên thế giới từ đầu năm 2025.

Sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 120 đại diện các quốc gia thành viên LHQ, tổ chức quốc tế và giới nghiên cứu, với các diễn giả khách mời đến từ Việt Nam, Nigeria, Trinidad & Tobago, Hà Lan, các cơ quan và viện nghiên cứu của LHQ.

2-1758695245.jpg

Quang cảnh sự kiện

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác quốc tế là điều thiết yếu trong phòng, chống tội phạm mạng và sẽ được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới với sự ra đời của Công ước - khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để xử lý vấn đề này.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, trong vai trò là nước chủ nhà tổ chức Lễ mở ký Công ước, Việt Nam mong muốn sự kiện này sẽ trở thành một cột mốc mới đánh dấu việc củng cố chủ nghĩa đa phương nói chung và hợp tác toàn cầu chống lại các mối đe dọa an ninh mạng nói riêng.

3-1758695245.jpg

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại sự kiện

Cùng chia sẻ quan điểm trên, bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) nhấn mạnh Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của LHQ về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau hiện tại cũng như trong tương lai, đồng thời khẳng định đây sẽ là bệ phóng cho công tác đấu tranh với tội phạm mạng của các quốc gia.

Bà cũng bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các quốc gia hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Công ước hiệu quả trong thời gian tới.

4-1758695245.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong thời gian tới sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước để đảm bảo phù hợp với các quy định của Công ước, đồng thời củng cố cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình ký, phê chuẩn và triển khai thực thi Công ước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nigeria, Bộ trưởng Bộ Hành chính công và Trí tuệ nhân đạo Trinidad & Tobago cùng các đại biểu chia sẻ tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh ý nghĩa của Công ước với tư cách là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên trong phòng chống tội phạm mạng, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước.

Theo bocongan.gov.vn Copy link
