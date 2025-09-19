Từ Nghị quyết đến hành động: Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Không chỉ là chỉ đạo triển khai, bài phát biểu còn mang tính gợi mở, định vị tầm nhìn chiến lược cho quốc gia.

Lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Gợi mở về tư duy phát triển

Điểm nổi bật đầu tiên là cách Tổng Bí thư đặt bốn nghị quyết mới (về hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân) vào trong chỉnh thể chiến lược chung của đất nước. Ông nhìn nhận các nghị quyết không tồn tại đơn lẻ mà bổ sung, gắn kết chặt chẽ với những nghị quyết "trụ cột" về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng, thực thi pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.

Đây chính là tư duy mới: nhìn thấy toàn cục, định vị các nghị quyết như những "mũi đột phá" mở rộng không gian phát triển. Cách tiếp cận này không để đất nước rơi vào tình trạng ứng phó cục bộ, mà chủ động mở đường cho tương lai.

Tầm nhìn chiến lược

Bài phát biểu cũng toát lên một tầm nhìn dài hạn. Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh hai mốc lịch sử: năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập cao trung bình; và năm 2045, đất nước vươn lên thành quốc gia phát triển, hùng cường, phồn vinh.

Việc gắn nghị quyết với khát vọng 2045 cho thấy tư duy không dừng ở quản trị nhiệm kỳ, mà kiến tạo cho sự trường tồn. Đây là điểm nhấn chiến lược: mọi quyết sách hôm nay phải được soi chiếu bằng viễn cảnh dài hạn, để không lạc hướng và không bị cuốn theo những lợi ích ngắn hạn.

Từ chủ trương đến luật pháp và hành động

Một thông điệp xuyên suốt là: nghị quyết chỉ có sức sống khi được thể chế hóa. Tổng Bí thư yêu cầu Quốc hội, Chính phủ và các cấp ủy nhanh chóng chuyển hóa chủ trương thành luật pháp, chiến lược, kế hoạch cụ thể. Tư tưởng chính trị phải đi vào luật, nghị quyết của Quốc hội, vào nghị định của Chính phủ, vào văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh và nhất là vào những chương trình hành động hằng ngày.

Đây là một lời nhắc về phương pháp quản trị: nghị quyết không thể nằm trên giấy, mà phải được hiện thực hóa bằng luật định, bằng cơ chế vận hành và bằng những kết quả đo đếm được.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả triển khai nghị quyết - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Bước tiến mới: Bảng điều hành (dashboard)

Lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại. Ý nghĩa của chỉ đạo này rất lớn: từ nay, việc triển khai nghị quyết không chỉ dựa trên báo cáo định kỳ mà cần được giám sát, theo dõi theo thời gian thực thông qua các chỉ số định lượng.

Dashboard sẽ cho phép lãnh đạo các cấp nhìn thấy ngay tiến độ, so sánh kết quả giữa các địa phương, phát hiện sớm những điểm nghẽn để kịp thời tháo gỡ. Đây là một bước chuyển từ quản trị bằng cảm tính sang quản trị bằng dữ liệu, từ xử lý sự vụ sang điều hành chủ động. Có thể coi đây là tín hiệu mở đầu cho việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nơi công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng để bảo đảm hiệu lực và hiệu quả thực thi nghị quyết.

Trách nhiệm chính trị trong thực thi

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả triển khai nghị quyết. Khi trách nhiệm chính trị gắn với thành quả cụ thể, nghị quyết sẽ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành mệnh lệnh hành động. Đây chính là cách xây dựng văn hóa trách nhiệm và tăng cường tính giải trình trong hệ thống chính trị – yếu tố then chốt để tạo nên niềm tin xã hội.

Thông điệp khát vọng quốc gia

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi một thông điệp lớn lao: khát vọng đưa Việt Nam vươn tới tầm cao mới. Ở đó, nghị quyết không chỉ là những văn bản chính trị, mà phải trở thành những mũi đột phá chiến lược, mở rộng không gian phát triển cho đất nước. Mỗi nghị quyết đều được đặt trong một tư duy hệ thống và đồng bộ, để từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa toàn bộ cỗ máy quốc gia vận hành hài hòa và hiệu quả. Nhưng tư duy và khát vọng chỉ thực sự có giá trị khi được thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhanh chóng bằng luật pháp, chính sách và kế hoạch hành động cụ thể. Và trên hết, thành quả cuối cùng phải gắn với trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, để nghị quyết đi vào đời sống bằng kết quả rõ ràng, minh chứng thuyết phục. Tất cả những thông điệp ấy hội tụ vào một điểm: khát vọng 2045 – xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, trường tồn, vươn mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Có thể nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là định hướng hành động, mà còn là lời hiệu triệu tiếp tục đổi mới tư duy, mở ra tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Lần đầu tiên, những công cụ quản trị hiện đại như dashboard được đưa vào chỉ đạo ở tầm cao nhất – báo hiệu một sự chuyển mình mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Từ đây, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và toàn dân là biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, để khát vọng Việt Nam hùng cường không chỉ là mục tiêu xa xôi, mà là một hành trình đang được viết nên từng ngày.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng