Từ đổi mới thể chế đến cải cách hành vi công vụ: Đã có đường băng - bộ máy có thể cất cánh

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ 4 liên tiếp được Tạp chí The Banker vinh danh trong bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2025” (Top 1000 World Banks 2025) với xếp hạng 708/1000, tăng 44 bậc so với năm 2024. Bên cạnh đó, SeABank cũng được Tạp chí The Silicon Review vinh danh “Doanh nghiệp toàn cầu nổi bật năm 2025” (Global Best Companies to Watch 2025) nhờ kết quả kinh doanh và hoạt động xuất sắc, toàn diện.

