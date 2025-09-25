Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
TS.Trần Công Phàn: Đã đến lúc "đưa cuộc sống vào nghị quyết"

12:37 25/09/2025
TS.Trần Công Phàn cho rằng, lâu nay chúng ta thường nói đến việc "đưa pháp luật, đưa nghị quyết vào cuộc sống", nhưng có lẽ đã đến lúc phải "đưa cuộc sống vào nghị quyết, đưa cuộc sống vào pháp luật".

Sáng 25/9, dưới sự chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Tạp chí Đời sống và Pháp luật/Tạp chí điện tử Người Đưa Tin tổ chức toạ đàm "Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp".

Chia sẻ về thực trạng công tác xây dựng và thi hành pháp luật hiện nay, cũng như quan điểm của giới luật gia đối với nhiệm vụ tháo gỡ các "điểm nghẽn" pháp lý, nhằm tạo không gian phát triển thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, ĐBQH khoá XV bày tỏ niềm vui khi được thay mặt Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tham dự toạ đàm do Tạp chí Đời sống và Pháp luật, cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức.

1-1758778720.jpg

TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, ĐBQH khoá XV (Ảnh: Hữu Thắng)

Theo ông Trần Công Phàn, trong thời gian gần đây, với sự quyết tâm và thay đổi mạnh mẽ cả về tư duy và thể chế. Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 ("Bộ lục" Nghị quyết).

Trong đó, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân có mối quan hệ rất chặt chẽ với Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

"Nghị quyết 66 là đổi mới "đột phá của đột phá" trong xây dựng pháp luật, còn Nghị quyết 68 tăng cường phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình hiện nay. Hai nghị quyết này có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau", TS.Trần Công Phàn nói và nhấn mạnh chưa có thời điểm nào mà việc xây dựng pháp luật, việc thực hiện pháp luật, tạo không gian pháp lý thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân doanh nghiệp lại mạnh mẽ như hiện nay.

2-1758778649.jpg

TS. Trần Công Phàn mong muốn tạo đàm sẽ tập trung thảo luận, tìm được những điểm nghẽn hiện nay về mặt thể chế, về thực tiễn từ đó tìm ra giải pháp để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn (Ảnh: Hữu Thắng)

Theo ông Trần Công Phàn, Hội Luật gia Việt Nam ý thức được đây là những nghị quyết rất quan trọng và Hội có nhiều lợi thế để thực hiện thắng lợi các nghị quyết này. Theo đó, Hội có hơn 100.000 hội viên là những người am hiểu pháp luật, công tác trong cơ quan pháp luật. Đây vừa là lợi thế nhưng cũng vừa là trách nhiệm để những hội viên Hội Luật gia Việt Nam am hiểu công tác pháp luật tham gia vào vấn đề này.

"Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia, Lãnh đạo Trung ương Hội đã bàn rất kỹ và đã có kế hoạch để thực hiện Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, thành lập Ban Chỉ đạo để thực hiện nghị quyết này. Và đã bàn rõ, để thực hiện nghị quyết này, trước mắt từ nay đến hết năm 2025 phải thực hiện gì trong xây dựng luật", ông Trần Công Phàn cho biết.

Theo ông, Nghị quyết 66 cũng nêu rõ đến năm 2028 làm sao xây dựng pháp luật để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp được ổn định. Đây là tinh thần rất mới.

3-1758778649.jpg

Các đại biểu tham dự Toạ đàm (Ảnh: Hữu Thắng)

Nhấn mạnh, toạ đàm "Tháo gỡ "điểm nghẽn" pháp lý tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp" hết sức có ý nghĩa khi lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn mong muốn tạo đàm sẽ tập trung thảo luận, tìm được những điểm nghẽn hiện nay về mặt thể chế, về thực tiễn từ đó tìm ra giải pháp để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, sẽ lan toả kết quả của toạ đàm này đến các doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm đến vấn đề này.

Ông cho rằng lâu nay chúng ta thường nói đến việc "đưa pháp luật, đưa nghị quyết vào cuộc sống", nhưng có lẽ đã đến lúc phải "đưa cuộc sống vào nghị quyết, đưa cuộc sống vào pháp luật". Bởi nếu những gì đang vướng mắc, đang đặt ra trong thực tiễn được phản ánh đầy đủ vào pháp luật và nghị quyết thì khi ban hành, bản thân pháp luật và nghị quyết đó đã là cuộc sống, tự nhiên đi vào đời sống mà không còn khoảng cách.

Ông Trần Công Phàn mong muốn kết quả của toạ đàm hôm nay với ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học sẽ góp một phần nhỏ vào công tác tuyên truyền cũng như tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết chiến lược trong đó có Nghị quyết 68.

