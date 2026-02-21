Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trung Quốc đệ trình văn kiện nêu rõ lập trường về cải cách WTO

09:21 21/02/2026
Ngày 19/2, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này mới đây đã đệ trình lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) một văn kiện nêu rõ lập trường về cải cách WTO trong bối cảnh hiện nay.
1-1771640474.png

Trụ sở WTO ở Geneva, Thụy Sỹ. (Nguồn: WTO)

Đây là văn kiện chính sách đầu tiên được Trung Quốc đệ trình lên WTO kể từ khi khởi động tiến trình cải cách cần thiết đối với tổ chức này vào tháng 6/2022.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, văn kiện nêu rõ một cách toàn diện và có hệ thống lập trường của Trung Quốc về cải cách WTO trước những thách thức nghiêm trọng mà hệ thống thương mại đa phương này đang phải đối mặt và nhu cầu phát triển ngày càng tăng. Trung Quốc đã đệ trình văn kiện mới dựa trên mối quan tâm của nước này và các thành viên khác của WTO.

Cụ thể, văn kiện hướng đến mục tiêu đa phương, tập trung vào phát triển và hướng tới tương lai, đồng thời nêu rõ các nguyên tắc tổng thể, đề xuất hành động của Trung Quốc đối với cải cách WTO.

Về chủ nghĩa đa phương, văn kiện tái khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc đối với toàn cầu hóa, phát triển kinh tế mở và bao trùm, cam kết duy trì hệ thống thương mại đa phương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy cải cách WTO trong bối cảnh hiện nay.

Đồng thời, văn kiện cũng kêu gọi đặt vấn đề phát triển vào vị trí trung tâm của chương trình cải cách và giúp các thành viên đang phát triển nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực như kinh tế số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước mắt, văn kiện kêu gọi thảo luận về các biện pháp của chính phủ có thể tác động đến môi trường thương mại, nhấn mạnh việc cần tôn trọng sự khác biệt về hệ thống kinh tế và trình độ phát triển giữa các nước thành viên, đồng thời thúc đẩy nỗ lực đạt được đồng thuận về cạnh tranh công bằng nhằm hoàn thiện khuôn khổ luật lệ thương mại quốc tế theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu phát triển công nghiệp.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra văn kiện liên quan đến cải cách WTO. Vào năm 2018, Trung Quốc từng công bố một văn kiện lập trường kêu gọi thúc đẩy cải cách WTO và đến năm 2019 tiếp tục đệ trình một đề xuất cụ thể liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, các tài liệu này được đưa ra trước khi WTO khởi động tiến trình cải cách chính thức.

