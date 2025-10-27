Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

09:35 27/10/2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ký Quyết định số 156/QH-HĐPH ngày 24/10/2025 phê duyệt Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 của Hội đồng này.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) theo Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, bám sát quan điểm, định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong triển khai các Nghị quyết quan trọng số 27-NQ/TW, số 57-NQ/TW, số 59-NQ/TW, số 66-NQ/TW, số 68-NQ/TW và tình hình thực tiễn trong bối cảnh tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền 02 cấp thông suốt, hiệu quả.

Đồng thời, phát huy vai trò của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý (TGPL), hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương châm hướng về cơ sở, chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông các Nghị quyết quan trọng của Đảng

Quyết định yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐPH ngày 26/4/2025 của Chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 sau đây:

Cơ quan Thường trực Hội đồng (Bộ Tư pháp) chủ trì triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trong quý IV năm 2025, xây dựng chương trình công tác của Hội đồng năm 2026. Đồng thời, nghiên cứu, định hướng, xây dựng dự thảo Luật PBGDPL năm 2012 (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL năm 2017; nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án "Xây dựng văn hóa trong tuân thủ pháp luật" theo Quyết định số 1669/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với các thành viên Hội đồng, cơ quan, tổ chức trung ương, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông các Nghị quyết của Đảng; truyền thông chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng các Nghị quyết: số 57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW, 70-NQ/TW, 71-NQ/TW, số 72-NQ/TW.

Quyết định giao: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai công tác truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW; Bộ Ngoại giao chủ trì triển khai công tác truyền thông về Nghị quyết số 59-NQ/TW; Bộ Tư pháp chủ trì triển khai công tác truyền thông về Nghị quyết số 66-NQ/TW; Bộ Tài chính chủ trì triển khai công tác truyền thông về Nghị quyết số 68-NQ/TW; Bộ Công Thương chủ trì triển khai công tác truyền thông về Nghị quyết số 70-NQ/TW; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai công tác truyền thông về Nghị quyết số 71-NQ/TW; Bộ Y tế chủ trì triển khai công tác truyền thông về Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng, cơ quan, tổ chức trung ương, địa phương chủ trì truyền thông về Luật Quốc tịch, các văn bản có liên quan đến chính quyền địa phương 02 cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bộ Tư pháp xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 – 2031.

Hoàn thiện, vận hành hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia

Về công tác tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, Quyết định giao Bộ Tư pháp hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức; chỉ đạo, định hướng các bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025. Các thành viên Hội đồng, cơ quan, tổ chức trung ương, địa phương chủ động chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng trước ngày 10/11/2025, bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng Pháp luật quốc gia, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các thành viên Hội đồng và địa phương hoàn thiện, vận hành hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Pháp luật quốc gia.

Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các thành viên khác của Hội đồng tổ chức dịch văn bản quy phạm pháp luật, thông tin pháp luật sang tiếng Anh theo quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, phục vụ xây dựng phiên bản tiếng Anh của Cổng Pháp luật quốc gia.

Trong tháng 10/2025, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, triển khai chuyên mục "Tiêu điểm chính sách" vào khung giờ thu hút đông khán, thính giả theo dõi.

