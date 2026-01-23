Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tổng Bí thư Tô Lâm và 2 lãnh đạo chủ chốt tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương

09:21 23/01/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khoá XIII tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Tối 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Theo danh sách công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

1-1769134980.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV. Ảnh: Thu Trang

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Hưng Yên, Giáo sư, tiến sĩ Luật học; Ủy viên Trung ương các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; trải qua nhiều chức vụ công tác: Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê quán tại TP Cần Thơ, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; từng giữ nhiều chức vụ công tác: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có trình độ Tiến sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Lâm nghiệp; từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thường trực Ban Bí thư.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật; là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; từng trải qua các chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong danh sách tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông Lê Minh Hưng là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; có trình độ Thạc sĩ Chính sách công; từng trải qua nhiều chức vụ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chánh Văn phòng Trung ương; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến – Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; từng trải qua các chức vụ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Tiến sĩ Khoa học quân sự, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông từng giữ nhiều chức vụ: Tư lệnh Quân khu 1; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông Lương Tam Quang có trình độ Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm, Cử nhân Luật, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông từng trải qua các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong danh sách tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV, có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; từng giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Trong danh sách tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông Ngọc có trình độ: Thạc sĩ Luật; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; trải qua nhiều chức vụ: Thứ trưởng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, kỹ sư cơ khí; là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; từng trải qua nhiều chức vụ: Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bí thư Thành ủy TPHCM...

Ông Trịnh Văn Quyết – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê quán TP Hải Phòng. Ông Quyết có trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; từng giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Lê Hoài Trung – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán TP Huế. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; từng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trong danh sách tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV có ông Lê Minh Trí, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán TP HCM. Ông có trình độ Cử nhân An ninh Nhân dân, Cử nhân Luật; là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, từng giữ các chức vụ: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Chánh án Toà án nhân dân Tối cao; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

