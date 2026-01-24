Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Trả lời các phóng viên quốc tế tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ các điểm mới quan trọng của Đại hội và nhấn mạnh về đường lối đối ngoại của Việt Nam; về vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV trả lời các câu hỏi của các phóng viên tại họp báo quốc tế sau phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu

Phóng viên báo Pravda (Liên bang Nga), ông Kostrikov Mikhail đặt câu hỏi về việc Việt Nam có chủ trương gì để tăng cường trách nhiệm của mình đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Trả lời câu hỏi này, Tổng Bí thư dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam là một bộ phận của thế giới. Mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam và mọi việc ở trong nước cũng có quan hệ với thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, điểm mới quan trọng của Đại hội lần này là Việt Nam đã nâng tầm vai trò của quan hệ quốc tế lên tầm quan trọng mới, đặt ngang hàng với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trước đây, trong các văn kiện nghị quyết, công tác này chưa được xếp ở mức độ như vậy. Ở đây có thể thấy vai trò và vị trí của công tác đối ngoại Việt Nam đối với các vấn đề thế giới đã được nâng cao.

“Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với các vấn đề toàn cầu và quốc tế; chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại. Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam cho rằng, các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung đối với các vấn đề toàn cầu”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, không một quốc gia đơn lẻ nào trên thế giới, dù hùng mạnh đến đâu, có thể tự giải quyết được những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, an ninh mạng, xung đột và chiến tranh. Để giải quyết những vấn đề này, đòi hỏi sự hợp tác và chung tay của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định, sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác trước. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, năng lực và trách nhiệm để tham gia tích cực vào các vấn đề của khu vực và thế giới. Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu; sẽ tiếp tục chung tay phối hợp chặt chẽ với các nước và các thể chế đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Về vấn đề an ninh quốc tế, Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ cứu nạn tại các vùng thiên tai, ứng phó khủng hoảng nhân đạo, cũng như đóng góp vào các nỗ lực kiến tạo hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa đảm nhận vai trò trung gian hòa giải, cầu nối trong giải quyết tranh chấp và xung đột.

Trên lĩnh vực phát triển, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với những thách thức mà nhiều quốc gia đang gặp phải. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội; tham gia các nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, các quốc gia càng cần tăng cường đoàn kết, duy trì cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các trụ cột của hệ thống khu vực và quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp và đưa ra các sáng kiến, đồng thời sẵn sàng tham gia các sáng kiến vì hòa bình và phát triển do các nước khởi xướng trên cơ sở tôn trọng lợi ích các bên có liên quan, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và phù hợp với điều kiện, năng lực của Việt Nam.

Hội nhập quốc tế là động lực và phương thức hàng đầu để Việt Nam phát triển

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên đài NHK Nhật Bản đặt câu hỏi trong bối cảnh thế giới có xu hướng phân tách, phân mảnh, Việt Nam sẽ thực hiện hội nhập quốc tế như thế nào khi xác định đây là động lực quan trọng cho phát triển.

Trả lời câu hỏi này, Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam muốn có hòa bình và phát triển thì phải mở cửa, hội nhập quốc tế và hợp tác với các quốc gia khác. Thực tiễn cho thấy nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao; an ninh của Việt Nam gắn chặt với an ninh khu vực và thế giới. Nếu không hội nhập, không mở rộng quan hệ quốc tế thì không thể ổn định và phát triển.

Chính vì vậy, Tổng Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời nâng cấp vai trò, vị thế của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên một mức cao mới. Dù thế giới có nhiều biến động và phân mảnh, Việt Nam vẫn kiên định con đường mở cửa và hội nhập. Đây là điều mà Việt Nam đã rút ra trong thực tế. Việt Nam xác định, Hội nhập quốc tế không chỉ là động lực phát triển quan trọng mà còn là phương thức hàng đầu để thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nếu đóng cửa về kinh tế và thương mại, Việt Nam sẽ không có thị trường thế giới xuất khẩu, không tiếp cận được khoa học-công nghệ hiện đại của thế giới; về văn hóa cũng không thể tiếp cận tinh hoa văn minh nhân loại hay đóng góp các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Trong lĩnh vực chính trị, như nhiều lần đã nói, Việt Nam tham gia tích cực vào giải quyết các vấn đề quốc tế, thúc đẩy hòa bình và xử lý xung đột. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam cho rằng phải duy trì hợp tác để giải quyết những thách thức chung; hợp tác và đoàn kết quốc tế vẫn là yếu tố then chốt, bởi sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng lớn.

Trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp. Theo Tổng Bí thư, nếu trước đây, trong giai đoạn khó khăn, chiến tranh và bị bao vây, cấm vận, Việt Nam chủ yếu tiếp nhận sự hỗ trợ quốc tế thì nay đã chuyển sang đóng góp tích cực, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế quốc gia đi sau hội nhập vào thế giới sang một quốc gia tiên phong trong các lĩnh vực có thế mạnh.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam xác định một số ưu tiên trong hội nhập quốc tế:

Thứ nhất, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam xác định hội nhập kinh tế là trung tâm, đồng thời hội nhập trên các lĩnh vực khác nhằm tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế. Ưu tiên hàng đầu là xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược làm đòn bẩy cho phát triển. Việt Nam cho rằng nếu không hội nhập quốc tế thì sẽ rất khó khăn để hoàn thành được nhiệm vụ này.

Thứ hai, về hội nhập chính trị, an ninh, quốc phòng, Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực quốc gia, đi đôi với tăng cường tự chủ chiến lược; giải quyết các vấn đề tồn tại bằng biện pháp hòa bình, đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời ứng phó hiệu quả, kịp thời với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ ba, phải hội nhập khoa học-công nghệ, xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam.

Thứ tư, hội nhập trên các lĩnh vực cần gắn với việc khắc phục các điểm nghẽn, tiếp thu kinh nghiệm và các sáng kiến quốc tế.

Cuối cùng, Việt Nam khẳng định hợp tác quốc tế chỉ có thể thành công khi xác định người dân là trung tâm của hội nhập quốc tế; thấy được lợi ích và mong muốn chính đáng của người dân. Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ huy động sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, các địa phương và khu vực tư nhân, qua đó tăng cường kết nối Việt Nam với thế giới trên mọi lĩnh vực.