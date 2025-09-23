Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chú Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại biểu tham dự tiến hành Nghi thức chào cờ

Cùng dự có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ; nguyên lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 346 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của 25 chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã báo cáo kết quả phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh, thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị; Trong ngày 22/9, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã hoàn thành phiên trù bị

Đại hội có sự tham dự của 346 đại biểu chính thức được triệu tập.

Trong phiên trù bị Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí; Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghe 9 tham luận của đại biểu.

Đồng chí Ngô Văn Cương thông tin, Đại hội đã ghi nhận tổng 62 ý kiến của các đại biểu về các văn kiện trình tại Đại hội. Trong đó, có 12 ý kiến tại Hội trường và 50 ý kiến tại 5 Tổ thảo luận của Đại hội. Những ý kiến thảo luận tại Đại hội sẽ được tiếp thu, hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội.

Có 5 vấn đề lớn Đại hội quan tâm, cụ thể như sau: Đề cập đúng mức đến vị trí, vai trò, từ đó củng cố và phát triển kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Việt Nam đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số với khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Do đó, cần có các chính sách toàn diện để chăm sóc người cao tuổi; bao gồm việc phòng chống sự cô đơn và tổn thương tinh thần ở người già.

Các ý kiến tại phiên trù bị cũng đề nghị quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cần xây dựng đội ngũ có trí tuệ, bản lĩnh, sắc sảo về chuyên môn nhiệm vụ, thích ứng với công nghệ số; đấu tranh bảo vệ quan điểm tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Đại hội cần đề ra các giải pháp căn cơ, khả thi để huy động nguồn lực từ nhân dân và các thành phần kinh tế nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước.