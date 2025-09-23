Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

09:05 23/09/2025
Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
a1-1758593150.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

a2-1758593136.jpg
a3-1758593151.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chú Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

a4-1758593150.jpg
a5-1758593150.jpg
a6-1758593150.jpg

Đại biểu tham dự tiến hành Nghi thức chào cờ

Cùng dự có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ; nguyên lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 346 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của 25 chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ.

a7-1758593150.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã báo cáo kết quả phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh, thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị; Trong ngày 22/9, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã hoàn thành phiên trù bị

Đại hội có sự tham dự của 346 đại biểu chính thức được triệu tập.

Trong phiên trù bị Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí; Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghe 9 tham luận của đại biểu.

Đồng chí Ngô Văn Cương thông tin, Đại hội đã ghi nhận tổng 62 ý kiến của các đại biểu về các văn kiện trình tại Đại hội. Trong đó, có 12 ý kiến tại Hội trường và 50 ý kiến tại 5 Tổ thảo luận của Đại hội. Những ý kiến thảo luận tại Đại hội sẽ được tiếp thu, hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội.

Có 5 vấn đề lớn Đại hội quan tâm, cụ thể như sau: Đề cập đúng mức đến vị trí, vai trò, từ đó củng cố và phát triển kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Việt Nam đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số với khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Do đó, cần có các chính sách toàn diện để chăm sóc người cao tuổi; bao gồm việc phòng chống sự cô đơn và tổn thương tinh thần ở người già.

Các ý kiến tại phiên trù bị cũng đề nghị quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cần xây dựng đội ngũ có trí tuệ, bản lĩnh, sắc sảo về chuyên môn nhiệm vụ, thích ứng với công nghệ số; đấu tranh bảo vệ quan điểm tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Đại hội cần đề ra các giải pháp căn cơ, khả thi để huy động nguồn lực từ nhân dân và các thành phần kinh tế nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước.

Theo mattran.org.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://mattran.org.vn/tin-tuc/tong-bi-thu-to-lam-du-va-phat-bieu-chi-dao-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-mttq-cac-doan-the-trung-uong-lan-thu-i-nhiem-ky-20252030-65735.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Tổng Bí thư Tô Lâm: Làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự...

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Sự kiện - Chính sách
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đưa ra nhiều định...

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Sự kiện - Chính sách
Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương...

Kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung Mặt trận Tổ quốc Sự kiện - Chính sách
Kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung Mặt trận Tổ quốc

Đại hội thứ I Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là đại hội đầu tiên...

3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I Sự kiện - Chính sách
3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật...

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật...

Mới cập nhật
SeABank cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI khai phá cơ hội

SeABank cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI khai phá cơ hội

Dòng vốn FDI liên tục chảy vào Việt Nam khẳng định nước ta đang nổi lên như ‘cứ điểm mới’ của các tập đoàn đa quốc gia. Vị trí chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường tài chính cởi mở tiếp tục tạo lợi thế thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư quốc tế.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổng Bí thư Tô Lâm: Làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Masan Group góp phần lan tỏa bản sắc Việt tại đại nhạc hội V Fest

Masan Group góp phần lan tỏa bản sắc Việt tại đại nhạc hội V Fest

Hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm A80 cùng tinh thần lan toả giá trị văn hoá và khát vọng Việt, Tập đoàn Masan (Masan Group - MSN) đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đêm nhạc hội V Fest - Vietnam Today, diễn ra vào ngày 20/9 vừa qua tại Hà Nội.

7 giờ trước Thông tin cần biết

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên – dấu mốc 30 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên – dấu mốc 30 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đưa ra nhiều định hướng và giải pháp trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho nước ta có được "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trù bị. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điều hành Đại hội.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung Mặt trận Tổ quốc

Kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung Mặt trận Tổ quốc

Đại hội thứ I Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, thể hiện vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung Mặt trận.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Trọng tài thương mại – cơ chế bảo vệ doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập theo Nghị quyết 66-NQ/TW

Trọng tài thương mại – cơ chế bảo vệ doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập theo Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý) - Nghị quyết 66-NQ/TW của Trung ương năm 2025 đã mở ra một định hướng chiến lược cho tiến trình chuyển đổi và hội nhập kinh tế của Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, trọng tài thương mại được xác định là cơ chế quan trọng, không chỉ góp phần giảm tải cho hệ thống tư pháp mà còn tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo đảm quyền lợi doanh nghiệp và củng cố vị thế quốc gia trên thương trường quốc tế. Đây là bước đi khẳng định tầm nhìn đổi mới thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Tháng 9 là thời điểm vàng để sở hữu VF 8 “lướt” chuẩn GF với loạt ưu đãi đáng giá

Tháng 9 là thời điểm vàng để sở hữu VF 8 “lướt” chuẩn GF với loạt ưu đãi đáng giá

Nhiều người dùng đánh giá trải nghiệm mua xe VF 8 “lướt” ở Green Future (GF) là “như mua xe mới” khi quy trình minh bạch, đơn giản và đi kèm hàng loạt quyền lợi hấp dẫn.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay