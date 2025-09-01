Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung

08:10 01/09/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.
1-1756689035.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 31/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế nhân dịp đồng chí Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc; bày tỏ trân trọng việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cử đồng chí Triệu Lạc Tế làm đại diện cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và cử khối quân nhân tham dự Lễ diễu binh, diễu hành.

Chia sẻ về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong chặng đường hào hùng 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Trung Quốc anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật, theo đúng phương hướng "6 hơn," trong đó quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng thực chất và sâu sắc.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, đồng hành vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng "4 không."

2-1756689044.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9; chúc mừng nhân dân Việt Nam 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đạt được những thành tựu phát triển nổi bật, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc-Việt Nam, luôn coi đây là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi sự nghiệp Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Nhằm tiếp tục nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai đảng, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác trên kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên gồm công an, quốc phòng, ngoại giao; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

3-1756689044.jpg

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò thúc đẩy gắn kết trình độ cao hơn giữa hai nền kinh tế, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau; gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng hạt nhân, 5G, 6G; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, để hai nước xã hội chủ nghĩa tập trung thúc đẩy kỷ nguyên, thời đại phát triển mới của hai dân tộc.

Bày tỏ coi trọng và nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, tăng cường kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân; cùng kiểm soát thỏa đáng và giải quyết tốt hơn bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh trong chuyến thăm này, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, tạo dấu mốc mới trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong kỷ nguyên mới./.

Theo vietnamplus.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-lam-sau-sac-hon-nua-hop-tac-giua-hai-co-quan-lap-phap-viet-trung-post1059116.vnp

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Chiều 31/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng...

MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Sự kiện - Chính sách
MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp...

Việt Nam - Giấc mơ bừng sáng: Bản chính ca của niềm tin và khát vọng thời đại Sự kiện - Chính sách
Việt Nam - Giấc mơ bừng sáng: Bản chính ca của niềm tin và khát vọng thời đại

Trong đời sống âm nhạc đương đại, không dễ tìm thấy một tác phẩm chính ca có thể dung hòa...

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghị quyết số 222 /2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt...

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu Sự kiện - Chính sách
Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

(Pháp lý) – Từ 01/7/2025, cùng với 3.308 đơn vị hành chính cấp xã mới, cả nước có 13 đặc...

Thủ tướng: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn mình của dân tộc Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn mình của dân tộc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuyên bố khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập -...

Mới cập nhật
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Chiều 31/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Kinh tế tư nhân: Nghị quyết 68 cần quyết liệt giao chỉ tiêu KPI và trách nhiệm giải trình

Kinh tế tư nhân: Nghị quyết 68 cần quyết liệt giao chỉ tiêu KPI và trách nhiệm giải trình

Nghị quyết 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành vào tháng 5/2025 là bước ngoặt quan trọng trong nhận thức và định hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được xác định rõ là một trong ba động lực chính, đồng thời được cụ thể hóa bằng tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh diễu hành và người dân tham gia đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh diễu hành và người dân tham gia đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân – đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước. Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.

8 giờ trước Thông tin cần biết

MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Chính phủ ban hành Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu

Chính phủ ban hành Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu

Chính phủ ban hành Nghị định số 236/2025/NĐ-CP ngày 29/8/2025 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu).

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm. Với thiết kế bắt mắt, trải nghiệm tương tác và dùng thử các sản phẩm dinh dưỡng, không gian triển lãm của Vinamilk trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích của sự kiện.

2 ngày trước Thông tin cần biết

Việt Nam - Giấc mơ bừng sáng: Bản chính ca của niềm tin và khát vọng thời đại

Việt Nam - Giấc mơ bừng sáng: Bản chính ca của niềm tin và khát vọng thời đại

Trong đời sống âm nhạc đương đại, không dễ tìm thấy một tác phẩm chính ca có thể dung hòa giữa tư tưởng chính luận và hình thức nghệ thuật giàu trữ tình. “Việt Nam - Giấc mơ bừng sáng” của nhạc sĩ Trần Lệ Chiến là một trường hợp hiếm hoi như vậy: từ ký ức lịch sử đến khát vọng hiện tại, từ tiếng vọng cha ông đến ánh sáng hội nhập - tác phẩm khẳng định một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ XXI.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghị quyết số 222 /2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã đề ra một loạt chính sách đặc thù, từ ưu đãi thuế, chính sách ngoại hối, đến hỗ trợ lao động và cơ sở hạ tầng. Những chính sách này không chỉ nhằm thu hút các tổ chức tài chính toàn cầu mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ để cân bằng giữa lợi ích kinh tế và các rủi ro tiềm ẩn. Bài viết sẽ phân tích các chính sách, đánh giá tác động mang lại đối với Việt Nam cũng như đối với nhà đầu tư.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

(Pháp lý) – Từ 01/7/2025, cùng với 3.308 đơn vị hành chính cấp xã mới, cả nước có 13 đặc khu được thành lập theo các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Cơ chế vận hành của 13 đặc khu có gì khác so với cơ chế vận hành của các đơn vị hành chính cấp xã, so với mô hình đặc khu kinh tế trước đây dự kiến (?) Bài viết sẽ phân tích về cơ chế vận hành, đồng thời đề xuất những giải pháp chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu.

3 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Thể chế phải là 'đường ray' chắc chắn, thông thoáng

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Thể chế phải là 'đường ray' chắc chắn, thông thoáng

Nhấn mạnh “Thể chế là đường ray, doanh nhân là đoàn tàu. Nếu đường ray không thẳng và vững, đoàn tàu sẽ không thể chạy xa", bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng: "Điều chúng ta bàn là làm sao để đường ray ấy vừa chắc chắn, vừa thông thoáng, vừa hội nhập quốc tế”.

3 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay