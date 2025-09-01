Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 31/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế nhân dịp đồng chí Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc; bày tỏ trân trọng việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cử đồng chí Triệu Lạc Tế làm đại diện cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và cử khối quân nhân tham dự Lễ diễu binh, diễu hành.

Chia sẻ về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong chặng đường hào hùng 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Trung Quốc anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật, theo đúng phương hướng "6 hơn," trong đó quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng thực chất và sâu sắc.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, đồng hành vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng "4 không."

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9; chúc mừng nhân dân Việt Nam 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đạt được những thành tựu phát triển nổi bật, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc-Việt Nam, luôn coi đây là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi sự nghiệp Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Nhằm tiếp tục nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai đảng, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác trên kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên gồm công an, quốc phòng, ngoại giao; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò thúc đẩy gắn kết trình độ cao hơn giữa hai nền kinh tế, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau; gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng hạt nhân, 5G, 6G; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, để hai nước xã hội chủ nghĩa tập trung thúc đẩy kỷ nguyên, thời đại phát triển mới của hai dân tộc.

Bày tỏ coi trọng và nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, tăng cường kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân; cùng kiểm soát thỏa đáng và giải quyết tốt hơn bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Ủy viên Trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh trong chuyến thăm này, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, tạo dấu mốc mới trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong kỷ nguyên mới./.