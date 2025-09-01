Tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba

Sáng 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Lễ đón trọng thể cấp Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 31/8 đến ngày 2/9/2025.

Trong bầu không khí chân thành, thắm tình đồng chí anh em, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng nhau trao đổi, thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, cũng như trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại hội đàm, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm cấp Nhà nước Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm tạo dấu mốc quan trọng và động lực mạnh mẽ để tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến đồng chí Raul Castro Ruz và các đồng chí Lãnh đạo Cuba, cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các vị Lãnh tụ Fidel Castro, Raúl Castro, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã luôn dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Hai nhà Lãnh đạo xúc động chia sẻ về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, giữ gìn và tiếp tục phát triển như ngày hôm nay; nhấn mạnh đây là hình mẫu và tin tưởng vào tương lai tương sáng của quan hệ Việt Nam-Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ vui mừng và xúc động trở lại thăm Việt Nam sau 7 năm, bày tỏ sự ngưỡng mộ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và đặc biệt chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội to lớn và những thắng lợi ngoại giao quan trọng thời gian qua, tạo thế và lực mới cho đất nước, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, với nền tảng sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam sẽ sớm bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030 và 2045 đã đề ra; khẳng định những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ xúc động khi được sống trong tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cũng như sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba; vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã giành được từ Đại hội VIII đến nay, nhất là các kết quả tích cực trong củng cố khối đoàn kết toàn dân, khắc phục các thách thức về kinh tế-xã hội và triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại.

Chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của công cuộc Đổi mới trong 40 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam” và quyết tâm cùng nhân dân Cuba anh em không ngừng phát huy giá trị di sản trường tồn và thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước tương xứng với tiềm năng, mức độ quan hệ và tin cậy chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng vững mạnh của quan hệ song phương, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 9/2024, việc trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, được hai bên duy trì hiệu quả, thường xuyên; các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận; đánh giá quan hệ song phương đã có bước chuyển biến theo hướng ngày càng hiệu quả và bền vững hơn, trên tinh thần cùng đồng hành, cùng hợp tác và cùng phát triển.

Trên tinh thần đó, hai nhà Lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược; duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, đoàn thể và người dân; tăng cường trao đổi lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc tại mỗi nước vào năm 2026; phối hợp nghiên cứu và tuyên truyền rộng rãi về tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Fidel Castro tại mỗi nước; nâng tầm và triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác hiện có nhằm rà soát để thúc đẩy các phương hướng, biện pháp và mục tiêu đã thống nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất gồm: Nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học-dược phẩm.

Cuba khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba nhằm tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp theo mô hình mới nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của Cuba trong bối cảnh hiện nay.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thành lập các liên doanh sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ sinh phẩm và hóa dược từ Cuba, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển về sinh phẩm và dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam nhằm cung cấp các sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả, nâng cao sức khỏe cộng đồng nhân dân hai nước.

Chia sẻ nhận định về tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm bao gồm: quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học-công nghệ, xây dựng, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân; khuyến khích việc triển khai các chương trình hợp tác trong từng ngành, lĩnh vực, cũng như giữa các tổ chức chính trị-xã hội của hai nước như giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, giữa hai Đoàn thanh niên Cộng sản, giữa Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc...

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước; đồng thời, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba. Lãnh đạo hai nước chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu Chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong thời gian rất ngắn đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam, coi đó là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước hai nước đã chứng kiến Lễ trao tượng trưng Quà tặng nhân dân Cuba số tiền quyên góp được cho đến nay của chương trình ủng hộ toàn quốc “65 năm quan hệ giữa Việt Nam-Cuba” do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam chủ trì phát động; biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước; các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học./.