Tiếp tục nắm tình hình, triển khai các biện pháp theo quy định của pháp luật liên quan vụ việc xảy ra tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 26/12/2024, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin với báo chí về xử lý vụ việc liên quan quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an phát biểu tại Họp báo Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, liên quan việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (dự án 152 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 23/7/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định thanh tra số 642/QĐ-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản và tái cơ cấu tại Vinataba; ngày 20/9/2022, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận số 996/KL-TTCP đối với Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trong đó đã kết luận một số sai phạm xảy ra tại Dự án 152 Trần Phú như: Vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng 30.927,7m2 đất tại 152 Trần Phú, có nguy cơ thất thoát tiền của doanh nghiệp, Nhà nước… và đã giao Ủy ban quản lý vốn Nhà nước chủ trì cùng Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Vinataba và các Bộ, ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất (30.927,7m2) tại 152 Trần Phú và xử lý các phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này.

Bộ Công an sẽ tiếp tục nắm tình hình liên quan đến việc thực hiện Quyết định thu hồi đất tại số 152 Trần Phú theo Kết luận số 996/KL-TTCP ngày 20/9/2022 của các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp theo quy định của pháp luật.