Tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia với Cổng Pháp luật quốc gia

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Quyết định nêu rõ, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước nhằm lưu giữ, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật số, bao gồm các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, đoàn thể ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cập nhập, quản lý trên cơ sở tài khoản và phân quyền quản lý được giao.

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được tích hợp với Cổng Pháp luật quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân

Theo Quyết định, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân có các bộ phận sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng giấy và các vật mang tin khác để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người lao động và các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của lực lượng vũ trang nhân dân.

Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân phải phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng; bảo đảm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khai thác sách, tài liệu pháp luật và sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

Việc tiếp tục duy trì, xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định và chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định.

Định mức kinh phí tối thiểu hằng năm cho mỗi Tủ sách pháp luật là 3 triệu đồng

Kinh phí xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do ngân sách nhà nước bảo đảm; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao hằng năm của cơ quan, đơn vị; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Định mức kinh phí tối thiểu hằng năm cho mỗi Tủ sách pháp luật là 03 triệu đồng. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quyết định 39/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định 39/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc rà soát, hợp nhất Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được xây dựng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa xã hoặc Trung tâm học tập cộng đồng hoặc hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phù hợp, bảo đảm việc hợp nhất hoàn thành trước ngày 30/6/2026.