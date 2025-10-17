Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

Sáng 17/10, tại Hà Nội Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức – Việt Nam về bối cảnh toàn cầu và xu hướng phát triển nguyên tắc pháp quyền hiện đại, nhân văn.

TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch Thường trực HLGVN và ông Clauspeter Hill - Phó Trưởng Ban Hợp tác Châu Âu và Quốc tế, Viện KAS Berlin chủ trì tọa đàm

Tham dự tọa đàm có các đại biểu, chuyên gia đến từ Hội Luật gia Việt Nam, Viện KAS tại Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN, Hội Luật gia thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cùng đại diện các Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi hội Luật gia trường Đại học Luật.

Tọa đàm nhằm tăng cường trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động sâu sắc và việc bảo đảm nguyên tắc pháp quyền hiện đại, nhân văn và hiệu quả đang trở thành một xu hướng tất yếu, là nền tảng để duy trì ổn định, công bằng và phát triển bền vững.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh pháp quyền ở cấp quốc gia và quốc tế đã được chứng minh là nền tảng của hòa bình và phát triển. Trong đó, Liên Hợp Quốc là trung tâm của việc hệ thống hóa và phát triển luật pháp quốc tế, cũng như duy trì trật tự pháp lý quốc tế.

Trong bối cảnh chính trị quốc tế phức tạp, xung đột và điểm nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực, đặc biệt là chủ nghĩa đa phương đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, Liên Hợp quốc đã và đang tích cực kêu gọi các nước cùng chung tay bảo vệ pháp quyền - căn cốt của chủ nghĩa đa phương bằng các hành động thiết thực tại diễn đàn đa phương, tại từng khu vực và mỗi quốc gia.

Theo TS. Trần Công Phàn, Việt Nam cũng như khu vực ASEAN, Đông Á đã chứng kiến và chịu đựng đủ sự chia rẽ và xung đột và bây giờ đã xây dựng một khu vực hòa bình và thịnh vượng, chúng ta có thể tận mắt chứng kiến điều đó. Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình và thượng tôn pháp quyền, do đó, luôn kiên trì nguyên tắc giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp.

TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam giới thiệu về mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giới thiệu về mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh đây là Nhà nước được xây dựng dựa trên việc thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp dưới sự giám sát của Nhân dân; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển của đất nước; Nhà nước tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Tại Việt Nam thời gian qua đã diễn ra công cuộc cải cách mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như: sắp xếp lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, sửa đổi Hiến pháp và nhiều bộ luật căn bản, qua đó, củng cố hệ thống quản trị từ Trung ương đến cấp cơ sở, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích của người dân.

Việt Nam cũng đã chủ động tham gia vào các cơ quan và các tiến trình pháp lý quốc tế, đóng góp tích cực vào quá trình đàm phán xây dựng các văn kiện quốc tế có ảnh hưởng sâu rộng. Đặc biệt vào ngày 25 - 26/10 tới đây, Việt Nam sẽ đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đó là một minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy pháp quyền trên không gian mạng, góp phần cùng cộng đồng quốc tế tìm giải pháp cho các thách thức mới nổi trong đời sống quốc tế.

Khẳng định chủ đề của tọa đàm là một chủ đề mang ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình hội nhập và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, TS. Trần Công Phàn tin tưởng rằng tọa đàm sẽ góp phần luận giải rõ hơn giá trị pháp quyền trong bối cảnh mới và những khả năng, điều kiện để giới luật gia Việt Nam tham gia đóng góp tốt hơn trong quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Lewe Paul - Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lewe Paul - Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Viện KAS và Hội Luật gia Việt Nam được thiết lập từ những năm đầu khi Viện KAS có mặt tại Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các cam kết chung giữa hai nước đối với lĩnh vực cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam.

Theo ông Lewe Paul, trong bối cảnh toàn cầu hóa nhanh chóng, chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ và các giá trị xã hội không ngừng phát triển, Nhà nước pháp quyền vẫn là nền tảng cốt lõi của những xã hội công bằng, bao trùm và kiên cường. Đức và Việt Nam, dù có những khác biệt về lịch sử và văn hóa, đều chia sẻ cam kết chung trong phát triển pháp luật, cải cách tư pháp và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam mong muốn tọa đàm sẽ mang đến cơ hội đặc biệt để hai bên chia sẻ, học hỏi từ những thành công và thách thức của nhau, đồng thời cùng nhau tìm hiểu cách thức Nhà nước pháp quyền có thể thích ứng với các xu hướng toàn cầu mà vẫn giữ vững nền tảng về nhân phẩm và quản trị dựa trên đạo lý.

Khẳng định Nhà nước pháp quyền là một trong những trụ cột trung tâm trong sứ mệnh toàn cầu của Viện KAS, ông Lewe Paul cho biết Viện KAS cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển các cấu trúc pháp quyền và thúc đẩy dân chủ nghị viện, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Ông Clauspeter Hill - Phó Trưởng Ban Hợp tác Châu Âu và Quốc tế, Viện KAS Berlin trao đổi tại tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu đã lắng nghe ông Clauspeter Hill - Phó Trưởng Ban Hợp tác Châu Âu và Quốc tế, Viện KAS Berlin chia sẻ về chủ đề “Pháp quyền trong quan hệ quốc tế, pháp luật quốc tế - xu hướng ở Đức và các nước”, PGS. TS. Đinh Dũng Sỹ - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng chính phủ chia sẻ về chủ đề “Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam chia sẻ về chủ đề “Vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Trong không khí cởi mở, cầu thị và chia sẻ, các đại biểu Đức và Việt Nam đã trao đổi tích cực về những xu hướng phát triển của Nhà nước pháp quyền hiện đại, những vấn đề pháp lý đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, cũng như các kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước.

Có thể nói các ý kiến tại tọa đàm đều hướng tới thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia nhằm củng cố nền tảng pháp quyền, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước.

Các đại biểu tham luận tại Tọa đàm: