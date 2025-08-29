Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thủ tướng: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn mình của dân tộc

16:23 29/08/2025
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuyên bố khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Triển lãm là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
1-1756459367.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Tham dự lễ khai mạc Triển lãm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong không khí lễ hội, hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, cả nước tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Thủ đô Hà Nội anh hùng, ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước - Thành phố vì hoà bình - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, chúng ta long trọng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - một công trình kiến trúc độc đáo, không gian rộng mở, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến.

"Chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới của Việt Nam; ghi nhớ công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng tiền bối và tri ân đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài qua các thời kỳ đã đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của nhân dân, của dân tộc ta", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

2-1756459377.jpg

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thần tốc hoàn thành trung tâm triển lãm lớn hàng đầu thế giới

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại, cách đây đúng 1 năm, vào ngày 30/8/2024, chúng ta đã dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại vùng đất Đông Anh địa linh nhân kiệt, nơi có thành Cổ Loa, gắn liền với truyền thuyết về Rùa thần Kim Quy trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực vào cuộc với tư duy đổi mới, hành động quyết liệt với sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; đã chỉ đạo, động viên, đồng hành cùng Tập đoàn Vingroup thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát công trường, làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc liên tục 24/7", "3 ca, 4 kíp", "làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết", đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn, tập trung thi công "thần tốc, táo bạo" với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, góp phần rút ngắn thời gian thi công từ 2 năm (theo kế hoạch ban đầu) xuống còn 10 tháng (khởi công ngày 30/8/2024 và khánh thành ngày 27/6/2025), đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

Việc xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia - một công trình hiện đại, khang trang là góp phần hiện thực hóa Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Quy mô của công trình lên tới 90 ha, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có hơn 304.000 m2 diện tích trong nhà, 200.000 m2 diện tích ngoài trời, 3 khu hội nghị tiêu chuẩn quốc tế sức chứa 5.000 người cùng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ cao cấp, hiện đại. Quy mô diện tích, tổng vốn đầu tư thuộc top 10 trung tâm, hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế lớn nhất thế giới.

Điểm đặc biệt và đáng chú ý của Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia là có hệ thống mái vòm thép vào loại lớn nhất thế giới, cao 56 m, đường kính 360 m, khối lượng lên tới 24.000 tấn do Việt Nam tự sản xuất, tự thiết kế, tự thi công theo mô phỏng mai rùa. Công trình đã biến bãi đất hoang sơ ven sông Hồng trở thành một điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cho những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn của quốc gia, khu vực và thế giới; một điểm hẹn của những lễ hội tinh thần yêu nước và sự tự hào dân tộc Việt Nam.

3-1756459376.jpg

Thủ tướng nêu rõ, Triển lãm là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Theo Thủ tướng, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Để chuẩn bị tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tổ chức 3 cuộc họp Thường trực Chính phủ, 5 cuộc họp của Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều kết luận, thông báo để các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, góp phần tổ chức Triển lãm đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hoá, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của Nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền Bắc – Trung - Nam; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; bố cục trưng bày phong phú, đa dạng, toàn diện; nội dung chân thực, lôi cuốn, thuyết phục; cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng bằng nhiều phương tiện, hình thức, phong cách, từ hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo (AI)…), mang tính thực tiễn, tính hưởng thụ và chiều sâu văn hoá của dân tộc.

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. 

Trong đó nổi bật là: (1) Khu vực trung tâm của Triển lãm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường", tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng; (2) Không gian triển lãm "Việt Nam - Đất nước - Con người" về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam; (3) Không gian triển lãm "Đầu tàu kinh tế" về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; (4) Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu; (5) Không gian triển lãm "Khát vọng bầu trời" về lĩnh vực hàng không vũ trụ; (6) Không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến. 

Đặc biệt, tại Trung tâm Triển lãm đã dành toàn bộ toà nhà mang tên "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" để thể hiện không gian văn hoá đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta qua các vùng, miền của cả nước.

Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức Triển lãm hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát bằng 36 chữ: "Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan đặc sắc - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao". Tất cả những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, độc đáo, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập, sản xuất và bền bỉ sáng tạo của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Bác Hồ kính yêu.

4-1756459377.png

Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khẳng định tiềm năng, sức sáng tạo của người Việt Nam

Thủ tướng nhấn mạnh, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Triển lãm còn là một "trường học sống động", với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực, hiệu quả để hoàn thành công trình và tổ chức Triển lãm; để nhân dân nhận thức rõ hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và thụ hưởng thành quả văn hoá như một lễ hội tinh thần của dân tộc ta.

5-1756459376.jpg

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, Triển lãm lần này không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn… để người dân trong nước, bạn bè quốc tế được trải nghiệm, cảm nhận, tự hào những thành tựu của đất nước và hưởng thụ thành quả của Trung tâm Triển lãm Quốc gia như một biểu tượng mới của Thủ đô và cả nước.

Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuyên bố khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng bày tỏ, chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 02 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"  

6-1756459376.jpg

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

7-1756459376.jpg

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

8-1756459377.png

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

9-1756459376.jpg

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

