Thủ tướng: Khẩn trương trình Quốc hội cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá thực hiện hội nhập quốc tế

Chiều 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Trước đó, ngày 25/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 1812/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới - một trong các quyết sách "bộ tứ trụ cột" để đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới – đã xác định tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách mới để triển khai hội nhập quốc tế, nhằm tranh thủ hiệu quả những điều kiện thuận lợi và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến động của môi trường quốc tế.

Từ khi Nghị quyết 59 được ban hành, nhìn chung, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt vào cuộc và triển khai với một số kết quả bước đầu. Chính phủ đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 153/NQ-CP ngày 31/5/2025 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị. Các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể.

Việc tham gia các diễn đàn đa phương và cơ chế hợp tác ở tầm khu vực và quốc tế được đẩy mạnh, trên tất cả các kênh và các cấp. Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành đã tham mưu việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế để nâng cao hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung trao đổi, rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện công tác hội nhập quốc tế từ đầu năm đến nay, trong đó có việc triển khai Nghị quyết 59, và xác định các phương hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng biểu dương Bộ Ngoại giao đã khẩn trương hoàn thành xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 59 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 9 nước

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ban, ngành và địa phương đã khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 59.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương Bộ Ngoại giao đã khẩn trương hoàn thành xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 59, đã thực sự thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Nghị quyết 59 là một "quyết sách đột phá", "định vị hội nhập quốc tế là một động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới" như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Chương trình hành động đã đề ra 22 chỉ tiêu và 117 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, bao trùm cả 3 trụ cột hội nhập quốc tế là: (i) chính trị, quốc phòng, an ninh; (ii) kinh tế; (iii) văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác.

Về những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và triển khai Nghị quyết số 59 thời gian qua, Thủ tướng cho biết, hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, bất định và phức tạp như hiện nay.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ sau khi ban hành Nghị quyết 59, chúng ta đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác, làm sâu sắc quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, củng cố tin cậy chính trị và đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ với các nước. Từ tháng 01/2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 9 nước, đưa tổng số đối tác mà nước ta có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 38.

Thứ hai, hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực quốc tế để bứt tốc phát triển. Dù kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, phát sinh nhiều yếu tố khó lường như vấn đề thuế quan và các rào cản thương mại, nước ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao; tăng trưởng GDP 06 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ 15 năm qua (2011-2025). Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2025 đạt trên 514 tỷ USD; tổng vốn FDI đăng ký và thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 24,1 tỷ USD và 13,6 tỷ USD, nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI cao nhất thế giới.

Thứ ba, hội nhập quốc tế đã tạo động lực để đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế trong nước, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết. Sau gần 30 năm triển khai chủ trương hội nhập quốc tế, đặc biệt là 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hội nhập ngày càng hoàn thiện; hơn 600 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác hội nhập quốc tế đã được ban hành. Việc nội luật hóa các điều ước, thỏa thuận, cam kết quốc tế được tích cực thúc đẩy, đưa hệ thống pháp luật trong nước ngày càng tiệm cận các chuẩn mực tiến bộ của quốc tế.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp cho thấy, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị đã xác định tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách mới để triển khai hội nhập quốc tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ tư, hội nhập quốc tế đã giúp nâng cao vị thế, vai trò và tiếng nói của nước ta trên trường quốc tế. Trong bối cảnh các thiết chế đa phương khu vực và toàn cầu gặp nhiều thách thức, nước ta vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là một nước đi đầu trong thúc đẩy hợp tác, đoàn kết quốc tế, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và các định chế đa phương, trong đó có vai trò của ASEAN và Liên Hợp Quốc.

Từ đầu năm đến nay, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã tham gia tích cực tại nhiều diễn đàn đa phương cả trên kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Việt Nam cũng đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện đa phương quan trọng như Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai liên tiếp, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G); đảm nhiệm tốt các trọng trách quốc tế; tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ các đối tác trong công tác cứu hộ, cứu nạn…

Thứ năm, hội nhập quốc tế đã huy động được sự vào cuộc ngày càng tích cực, chủ động của tất cả các ban, bộ, ngành, địa phương. Các bộ, cơ quan, địa phương đang tích cực cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế vào các đề án, chiến lược cụ thể theo ngành, lĩnh vực: Cơ chế, chính sách đặc biệt thúc đẩy hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, sâu rộng; đề án hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA; hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; đề án quốc tế văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới, chiến lược công nghiệp văn hóa, đề án phát triển công nghiệp giải trí; mở rộng đối tượng miễn thị thực...

Nêu rõ một số thách thức, khó khăn từ biến động của kinh tế thế giới, quan hệ quốc tế phức tạp, khó lường, đứt gãy chuỗi cung ứng, thay đổi chính sách của các nước, các thách thức an ninh phi truyền thống, Thủ tướng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho việc triển khai hội nhập quốc tế thời gian tới: (i) Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; (ii) "hiệp đồng tác chiến" giữa các trụ cột đối ngoại và các trụ cột hội nhập quốc tế, triển khai đồng bộ, linh hoạt đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, gắn kết chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội, triển khai nhịp nhàng hội nhập quốc tế cả trên lĩnh vực, tạo "thế trận" hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, bổ trợ lẫn nhau ngày càng hiệu quả; (iii) phát triển con người là nhân tố then chốt bảo đảm hội nhập quốc tế thành công; cần xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai của hội nhập quốc tế trong tình hình mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nhập quốc tế với tư duy mới, cách tiếp cận mới

Về một số định hướng, nhiệm vụ cho công tác hội nhập quốc tế và hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai của hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt chú trọng quán triệt việc chuyển đổi tư duy trong hội nhập quốc tế: Từ nước "đi sau, tham gia, ký kết, gia nhập" sang "tích cực triển khai, thực hiện, góp phần xây dựng, định hình" các khuôn khổ hợp tác, luật chơi mới, không chỉ thu hút nguồn lực mà giờ đây phải sẵn sàng chủ động "chia sẻ, đóng góp nguồn lực" cho các vấn đề chung của quốc tế; nhiệm vụ "đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên"; xác định hội nhập quốc tế lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; chuyển trạng thái sang chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế, nhằm tháo gỡ, khắc phục những điểm nghẽn về thể chế, chính sách đang cản trở hội nhập quốc tế, tạo cơ chế, chính sách mang tính đột phá, đặc thù để đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Theo đó, cần sửa đổi ngay những văn bản pháp luật không còn phù hợp, đang làm cản trở tiến trình hội nhập quốc tế; có các chính sách đột phá trong từng lĩnh vực hội nhập; chú trọng cụ thể hóa các nội dung liên quan đến hội nhập tại các Nghị quyết 57, 66 và 68 trong "bộ tứ trụ cột" và các nghị quyết tới đây để tạo tính liên thông, đồng bộ về chiến lược.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế trong năm nay và cho cả giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trong tháng 9 với tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Đồng thời, tăng tần suất họp của Ban Chỉ đạo, linh hoạt về hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để kịp thời xử lý các vấn đề nổi lên trong hội nhập quốc tế.

Thủ tướng đề nghị các thành viên, bộ, ngành và địa phương trong Ban Chỉ đạo nâng cao tính chủ động trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác triển khai và chuẩn bị tổ chức những hoạt động hội nhập quốc tế lớn đã đề ra theo kế hoạch; chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Lễ ký kết Công ước chống tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội vào tháng 10 tới; khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức Năm APEC 2027; bảo đảm tham dự thành công của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các sự kiện đa phương lớn từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai các cam kết, thỏa thuận đã ký trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế đôn đốc, rà soát, kiểm tra.

Thủ tướng mong muốn, đưa hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực sự trở thành nhiệm vụ của toàn thể hệ thống chính trị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, tham gia vào chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu, làm mới các thị trường truyền thống và thúc đẩy khai thác các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi…

Nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự khôn khéo, tư duy đổi mới, cách tiếp cận mới, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, ngày càng có thêm nhiều bạn bè, đối tác hợp tác, Thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ đặt ra cho năm 2025 và thời gian tới đối với công tác hội nhập quốc tế là rất nặng nề.

Ra mắt Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, các bộ, ngành, địa phương cũng như các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành công việc, đạt mục tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết 59 và quy định của Nhà nước, đưa hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực sự trở thành nhiệm vụ của toàn thể hệ thống chính trị, theo đúng tinh thần mà Nghị quyết 59 đã đề ra "hội nhập quốc tế phải là sự nghiệp của toàn dân", trong đó người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là động lực, lực lượng chủ công và đối tượng chính thụ hưởng các lợi ích của hội nhập quốc tế; góp phần đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.