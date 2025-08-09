Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội

15:47 09/08/2025
Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”, mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - lễ hội quy mô lớn chưa từng có tại Tây Ninh. Sân khấu hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại cùng các kỷ lục mới xác lập đã sẵn sàng mang tới bầu không khí bùng nổ trước giờ G.
1-1754729244.jpg

Tối 8/8, chương trình Tổng duyệt đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia đã chính thức diễn ra. Sự kiện do Tập đoàn T&T Group phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

2-1754729257.jpg

Nhìn từ trên cao, đại đô thị T&T City Millennia rực rỡ ánh đèn. Thành phố trẻ với tầm nhìn thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn bừng lên sức sống mới, định vị như một tâm điểm lễ hội - văn hóa tương lai.

3-1754729257.jpg

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ khoác lên mình “bộ áo mới” rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, đây cũng là hạng mục vừa được vinh danh kỷ lục Quốc gia: Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

4-1754729257.jpg

Dòng sông Ánh sáng cũng lung linh ảnh đèn trong ngày Tổng duyệt trước đại sự kiện “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”.

5-1754729257.jpg

Màn trình diễn 3D Mapping ấn tượng bên Dòng sông Ánh sáng – công trình vừa xác lập kỷ lục Quốc gia: Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

6-1754729257.jpg
7-1754729257.png

Tại khu vực sự kiện chính, sân khấu hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, visual ấn tượng. Đây sẽ là nơi dàn line-up đình đám bùng cháy trong đêm đại nhạc hội 9/8 tới đây.

8-1754729257.jpg

Theo tiết lộ của Ban tổ chức, đại nhạc hội chính thức diễn ra tối 9/8 sẽ quy tụ những ngôi sao đình đám của làng nhạc Việt như Chi Pu, Isaac, Quân A.P, Erik, Hà Nhi… Các màn trình diễn hứa hẹn sẽ mang tới cho công chúng phía Nam trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao và đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

9-1754729257.jpg
10-1754729258.png

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng công phu như một bản giao hưởng nghệ thuật đa tầng, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời “định vị” chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

11-1754729257.jpg
12-1754729257.jpg

Màn trình diễn drone show ấn tượng tại buổi tổng duyệt. T&T City Millennia, thành phố Thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo trong lịch sử, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, thắp sáng tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, dự án cũng là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm tại T&T City Millennia thông qua gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức hỗ trợ lên tới 90% giá trị tài sản và thời gian vay linh hoạt đến 35 năm – mang đến giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người mua.

PV

T&T Group T&T City Millennia
