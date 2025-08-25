Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo đảm chất lượng, kịp thời, hiệu quả

08:58 25/08/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công văn số 1026/TTg-PL ngày 23/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.
1-1756084265.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2025

Công văn nêu rõ: Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội; khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, chủ động làm việc, tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; kịp thời hướng dẫn áp dụng pháp luật theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục tập trung rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập do quy định pháp luật; chủ động sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

https://baochinhphu.vn/tap-trung-xay-dung-hoan-thien-the-che-phap-luat-bao-dam-chat-luong-kip-thoi-hieu-qua-102250824145231829.htm

