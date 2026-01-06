Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bài viết phù hợp với tôn chỉ mục đích của Tạp chí Pháp lý: Nghiên cứu, phản biện chuyên sâu, chuyên ngành về những vấn đề khoa học pháp lý; lý luận và thực tiễn chính sách pháp lý trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bài viết gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên gốc, chưa từng công bố ở nơi khác (trừ trường hợp có ghi chú rõ ràng và được Hội đồng Biên tập chấp thuận).

2. Ngôn ngữ:

- Tiếng Việt (bắt buộc)

- Tiếng Anh (đối với tiêu đề, tóm tắt, từ khóa)

3. Tạp chí áp dụng phản biện kín hai chiều (double-blind peer review).

II. ĐỊNH DẠNG BÀI VIẾT

Nội dung

Yêu cầu

Font chữ

Times New Roman

Cỡ chữ

12 pt

Dãn dòng

1.5

Căn lề

2.5 cm (trên, dưới, trái, phải)

Đánh số trang

Liên tục

Độ dài

4.000 – 8.000 từ (không gồm tài liệu tham khảo)

File

Word (.doc hoặc .docx)

 

III. CẤU TRÚC BẮT BUỘC CỦA BÀI VIẾT

1. Tiêu đề bài viết

- Tiếng Việt và tiếng Anh

- Ngắn gọn, phản ánh đúng nội dung pháp lý nghiên cứu

Ví dụ:

- Tiếng Việt: Bảo vệ quyền lợi người lao động trong hợp đồng điện tử

- Tiếng Anh: Protection of Employee Rights in Electronic Contracts

2. Tóm tắt (Abstract)

- Tiếng Việt và tiếng Anh

- Độ dài: 150–250 từ

- Nội dung gồm:

+ Bối cảnh pháp lý – xã hội

+ Mục tiêu nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu

+ Kết quả chính

+ Ý nghĩa thực tiễn

3. Từ khóa (Keywords)

- Tiếng Việt và tiếng Anh

- 3–6 từ khóa

- Phản ánh đúng nội dung pháp lý cốt lõi của bài viết

4. Giới thiệu / Đặt vấn đề

- Lý do chọn đề tài

- Câu hỏi nghiên cứu

- Tổng quan nghiên cứu trước

- Khoảng trống nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

(có thể trình bày riêng hoặc lồng ghép trong phần Giới thiệu/Đặt vấn đề)

- Phân tích văn bản pháp luật

- So sánh pháp luật

- Phân tích án lệ

- Khảo sát thực tiễn (nếu có)

- Các phương pháp khác

- Giải thích lý do lựa chọn phương pháp (Nếu cần thiết)

6. Kết quả và thảo luận

- Trình bày kết quả nghiên cứu

- Phân tích, lập luận pháp lý

- So sánh với nghiên cứu trước

- Đánh giá tác động pháp luật – xã hội

7. Kết luận

- Tóm tắt phát hiện chính

- Kiến nghị hoàn thiện pháp luật hoặc chính sách

- Không đưa thông tin mới

8. Tuyên bố đóng góp khoa học

Vai trò từng tác giả (ý tưởng, phân tích, viết, chỉnh sửa ... – nếu cần thiết)

9. Cam kết xung đột lợi ích (nếu có)

- Ghi rõ:

 + Mô tả chi tiết nếu có

10. Lời cảm ơn (nếu có)

- Cơ quan tài trợ

- Cá nhân hỗ trợ học thuật

11. Tài liệu tham khảo

- Theo chuẩn Chicago (Notes & Bibliography)

- Sắp xếp theo thứ tự ABC

IV. HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN (CHICAGO STYLE)

1. Nguyên tắc chung

- Tạp chí áp dụng Chicago Manual of Style – Notes & Bibliography (NB), 17th edition.

- Mọi nguồn tài liệu được sử dụng trong bài viết bắt buộc phải được trích dẫn trong chú thích (footnote) và liệt kê đầy đủ trong Danh mục tài liệu tham khảo (Bibliography).

- Việc trích dẫn phải chính xác, trung thực, phản ánh đúng nội dung của nguồn tài liệu; nghiêm cấm đạo văn và tự đạo văn.

- Số chú thích được đánh liên tục theo thứ tự xuất hiện trong bài viết.

2. Trích dẫn trong văn bản (Notes – Footnote)

2.1. Cách đặt chú thích

- Số chú thích đặt tại vị trí kết thúc mệnh đề hoặc câu có sử dụng nguồn, sau dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy…), trừ dấu gạch ngang (dash) thì số chú thích đặt trước dấu này.

- Thông thường, mỗi lần sử dụng nguồn có một chú thích tương ứng; trong trường hợp nhiều nguồn cùng dùng để chứng minh một ý, có thể gộp trong một chú thích, các nguồn ngăn cách bằng dấu chấm phẩy (;).

- Một chú thích có thể chứa một hoặc nhiều nguồn.

2.2. Hình thức chú thích lần đầu (Full Note)

a) Sách (Book)

Cấu trúc:

Tên tác giả, Tên sách (in nghiêng), lần xuất bản (nếu có) (Nhà xuất bản, năm), số trang.

Ví dụ:

1. Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Marketing Management, 15th ed. (Pearson, 2016), 45.

Lưu ý: Theo Chicago 17, không bắt buộc ghi nơi xuất bản; tạp chí thống nhất sử dụng cấu trúc trên.

b) Chương sách trong sách biên tập (Book Chapter)

Cấu trúc:

Tên tác giả chương, “Tên chương,” trong Tên sách (in nghiêng), biên tập bởi Tên biên tập viên (Nhà xuất bản, năm), trang.

Ví dụ:

2. Michael Porter, “Competitive Strategy,” in Strategy and Innovation, ed. John Smith (Oxford University Press, 2018), 120–122.

c) Bài báo khoa học (Journal Article)

Cấu trúc:

Tên tác giả, “Tên bài báo,” Tên tạp chí (in nghiêng) tập, số (năm): trang.

Ví dụ:

3. John A. Smith and Laura M. Brown, “The Impact of Digital Transformation on Business Strategy,” Journal of Business Research 120, no. 3 (2020): 47.

d) Văn bản pháp luật Việt Nam

Cấu trúc:

Tên văn bản, năm ban hành, điều/khoản (nếu có).

Ví dụ:

4. Bộ luật Dân sự 2015, Điều 468.

e) Văn bản pháp luật nước ngoài

Cấu trúc:

Tên văn bản, năm ban hành, điều/khoản (nếu có).

Ví dụ:

5. European Union, General Data Protection Regulation (GDPR), 2016, art. 6.

f) Án lệ / bản án

Cấu trúc:

Tên vụ việc (in nghiêng), số bản án, cơ quan xét xử, ngày ban hành.

Ví dụ:

6. Nguyễn Văn A v. Công ty B, Bản án số 12/2020/KDTM-ST, TAND TP. Hà Nội, 15/6/2020.

g) Nguồn trực tuyến (Website)

Cấu trúc:

Tên tác giả hoặc tổ chức, “Tên tài liệu/bài viết,” ngày công bố hoặc cập nhật (nếu có), truy cập ngày…, URL.

Ví dụ:

7. World Bank, “Digital Economy for Development,” accessed March 10, 2024, https://www.worldbank.org.

3. Trích dẫn lặp lại (Subsequent Notes)

- Chicago Style (17th edition) không khuyến khích sử dụng “Ibid.”; ưu tiên dùng trích dẫn rút gọn (shortened note) để đảm bảo rõ ràng và tránh nhầm lẫn.

- Trích dẫn rút gọn gồm: Họ tác giả, Tên rút gọn của tài liệu, số trang.

Ví dụ:

8. Kotler and Keller, Marketing Management, 78.

- Chỉ trong trường hợp trích dẫn ngay sau chú thích liền trước, không có nguồn nào xen giữa, có thể dùng:

Ví dụ:

9. Ibid., 50.

4. Danh mục tài liệu tham khảo (Bibliography)

- Tất cả các nguồn đã trích dẫn trong chú thích bắt buộc phải xuất hiện trong Danh mục tài liệu tham khảo.

- Hình thức trình bày Danh mục tài liệu tham khảo tuân theo quy định Chicago NB, sắp xếp theo thứ tự alphabet tên tác giả.

V. MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Không sử dụng trích dẫn kiểu APA hoặc Harvard trong bài viết.

2. Tránh trích dẫn nguồn không rõ tác giả, không rõ xuất xứ học thuật.

3. Ưu tiên nguồn tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, văn bản pháp luật chính thức, án lệ.

4. Mọi tài liệu xuất hiện trong Bibliography phải được trích trong bài và ngược lại.

VI. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC HỌC THUẬT

1. Không đạo văn, tự đạo văn hoặc làm giả dữ liệu.

2. Trích dẫn đầy đủ mọi nguồn sử dụng.

3. Bài viết vi phạm sẽ bị:

- Từ chối

- Thu hồi (nếu đã đăng)

- Thông báo cơ quan liên quan (nếu cần)

VII. HỒ SƠ GỬI BÀI

Tác giả gửi các file sau:

1. Bài viết chính (ẩn thông tin tác giả)

2. Form thông tin tác giả (điền đầy đủ)

3. Phụ lục (nếu có)

📧 Email nhận bài: tcplnckh@gmail.com
🌐 Website: https://phaply.net.vn/

VII. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT

1. Kiểm tra hình thức & đạo văn

2. Phản biện kín (02 phản biện độc lập)

3. Thông báo kết quả:

- Chấp nhận

- Yêu cầu chỉnh sửa

- Từ chối

 

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

