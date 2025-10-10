Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

15:22 10/10/2025
Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

Dự án có quy mô gần 50 ha, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 và ký Hợp đồng thực hiện số 02/2020/HĐ-ĐTDA ngày 21/9/2020.

1-1760084512.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công dự án

Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu đầu tiên ở phía Nam Hà Tĩnh

Tọa lạc tại xã Cẩm Bình, Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ nằm trên trục Quốc lộ 1A, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển và cảng nước sâu Vũng Áng, tạo nên tâm điểm giao thương quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trên diện tích gần 50 ha, với ba mặt giáp dòng sông Rào Cái, dự án được quy hoạch đồng bộ, đa dạng loại hình sản phẩm, gồm: shophouse thương mại, nhà liền kề, biệt thự ven sông, trung tâm thương mại - dịch vụ giải trí - khách sạn đạt chuẩn quốc tế và nhà ở xã hội. Gần 17.000 m2 cây xanh, mặt nước được bố trí hài hòa, tạo nên một không gian sống xanh mát, tiện nghi, giàu trải nghiệm và bền vững cho cư dân tương lai.

Lấy cảm hứng từ hành trình vượt đại dương khám phá thế giới của Christopher Columbus, Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ mang thông điệp “Melody Riverside – Vũ hội bên sông, nơi sắc màu hội tụ” tái hiện những miền đất rực rỡ, trù phú, cùng tinh thần tự do, hội nhập và khát vọng vươn xa của con người miền Trung. Đây sẽ là khu đô thị sinh thái kiểu mẫu đầu tiên ở phía Nam Hà Tĩnh, nơi vừa hội tụ những tinh hoa của thế giới, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của người dân Hà Tĩnh - một địa phương đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Điểm nhấn kiến trúc độc đáo của dự án là ngọn hải đăng cách điệu - biểu tượng ánh sáng, thịnh vượng và khát vọng vươn tầm, kết nối cùng trục lễ hội văn hóa xuyên suốt các phân khu. Không chỉ là công trình kiến trúc, đây còn là biểu tượng cho tinh thần hội nhập, phát triển và thịnh vượng của tỉnh Hà Tĩnh hôm nay.

2-1760084520.jpg

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ là một dự án có ý nghĩa quan trọng, hình thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đất ở, nhà ở và dịch vụ xã hội, mở rộng quỹ đất đô thị, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập người dân; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, văn minh và bền vững của tỉnh. Khi được hoàn thành, dự án sẽ trở thành một khu đô thị đáng sống, kết hợp hài hòa với không gian xanh và cảnh quan ven sông Rào Cái, tạo diện mạo đô thị hiện đại và bền vững cho địa phương.

“Tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn Tập đoàn T&T Group đã tin tưởng lựa chọn Hà Tĩnh để triển khai dự án quan trọng này. Sự đồng hành và niềm tin của nhà đầu tư không chỉ là nguồn động lực to lớn, mà còn khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng cam kết sẽ luôn sát cánh cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ.

Tiên phong kiến tạo những không gian sống đẳng cấp, mang tinh hoa thế giới và bản sắc Việt Nam

Theo ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, với tinh thần mang tinh hoa thế giới kết hợp với bản sắc Việt Nam, T&T Group kỳ vọng Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ sau khi hoàn thành sẽ trở thành một công trình biểu tượng mới của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần định hình diện diện mạo đô thị địa phương theo hướng hiện đại, bền vững, giàu bản sắc; đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao của người dân, qua đó đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

“Khi đến với Hà Tĩnh, một trong những địa phương trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ, Tập đoàn T&T Group mong muốn được góp phần vào sự chuyển mình của vùng đất trù phú này, tiếp nối hành trình kiến tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, đón đầu xu hướng sống năng động đang hình thành tại Việt Nam hiện nay”, Tổng Giám đốc T&T Group nhấn mạnh.

3-1760084520.jpg

Ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại lễ khởi công

Cũng trong khuôn khổ lễ khởi công, Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh để địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 gây ra, sớm ổn định cuộc sống nhân dân.

Được thành lập từ năm 1993, trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, T&T Group đã trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Vốn điều lệ của Tập đoàn hiện đạt 22.000 tỷ đồng, với hệ thống hơn 200 đơn vị thành viên và hơn 80.000 cán bộ nhân viên, hoạt động sôi nổi tại cả thị trường trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên khắp cả nước như đại đô thị T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long), Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại An Giang, Khu đô thị mới tại Cà Mau, dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí tổng hợp Hải Dương (nay là Hải Phòng)... cùng nhiều dự án đang được xúc tiến triển khai tại các tỉnh, thành trọng điểm trên cả nước.

4-1760084520.jpg

Tập đoàn T&T Group trao ủng hộ 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh để địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 gây ra

Các dự án bất động sản mang thương hiệu T&T Group luôn được đánh giá cao nhờ vị trí đắc địa, pháp lý đầy đủ, quy hoạch bài bản, tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển xuyên suốt: “Tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam”. Triết lý đó được thể hiện rõ qua cách T&T Group kế thừa giá trị văn hóa – lịch sử địa phương, kết hợp hài hòa với tinh hoa kiến trúc thế giới và công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành, nhằm kiến tạo không gian sống xanh, tiện nghi và bền vững.

Và dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ chính là minh chứng sống động cho triết lý đó, nơi tinh thần quốc tế hòa quyện cùng vẻ đẹp vùng đất Lam Hồng, tạo nên một khu đô thị sinh thái hiện đại mà giàu bản sắc.

Sự kiện khởi công Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ diễn ra trong không khí thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trở thành biểu tượng hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa khát vọng phát triển và niềm tin lan tỏa. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ – Melody Riverside còn là “nốt nhạc trong bản hòa ca phát triển của Hà Tĩnh” – nơi tinh hoa thế giới hội tụ, bản sắc Việt Nam tỏa sáng, cùng viết nên hành trình phồn vinh và thịnh vượng của vùng đất Lam Hồng trong kỷ nguyên mới.

PV

T&T Group
