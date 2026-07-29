Prima Bay: Hệ tiện ích đa tầng all-in-one kiến tạo chuẩn nghỉ dưỡng mới tại Hạ Long

Trong chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Hạ Long, chất lượng trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi làm nên giá trị tài sản lưu trú. Tại tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay, BIM Land kiến tạo hệ tiện ích đa tầng all-in-one, đáp ứng đa dạng nhu cầu và nhịp lưu trú của du khách.

Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Hoàng Quốc Việt – cửa ngõ Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, tháp đôi Prima Bay sở hữu lợi thế đón đầu dòng khách, đồng thời kết nối thuận tiện với hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – giải trí đã hiện hữu bên vịnh di sản

Từ lợi thế vị trí ấy, hệ tiện ích được hoạch định đồng bộ với kiến trúc, cảnh quan và không gian sống. Trải dài từ sảnh đón, vườn xuyên không đến các tầng tiện ích trên cao, mỗi lớp không gian vừa góp phần định hình bản sắc riêng cho tòa tháp đôi trước vịnh, vừa mở rộng sức hút với nhiều nhóm khách lưu trú.

Những tiện ích biểu tượng của tòa tháp đôi trước vịnh

Hệ tiện ích tại Prima Bay được kiến tạo dưới dấu ấn của kiến trúc sư Massimo Mercurio cùng đội ngũ Mercurio Design Lab - studio thiết kế hàng đầu thế giới, đồng hành toàn diện từ kiến trúc, nội thất đến cảnh quan, đưa phong cách Ý và cảm hứng Địa Trung Hải xuyên suốt từng lớp không gian.

Mỗi tòa tháp tại Prima Bay sở hữu 2 sảnh đón tiếp riêng biệt, mỗi sảnh rộng 500m² với trần cao 5m, mở ra trải nghiệm lưu trú mang phong cách khách sạn trong không gian khoáng đạt, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Khu vực lounge kết nối trực tiếp với vườn xuyên không, tạo nên bầu không khí thư thái và riêng tư cho các hoạt động đón tiếp, gặp gỡ và thư giãn của cộng đồng Prima Bay.

Sảnh đón tiếp và lounge mang phong cách khách sạn tại Prima Bay, mở ra trải nghiệm tinh tế, tiện nghi và chỉn chu ngay từ những điểm chạm đầu tiên.

Điểm nhấn đặc biệt là vườn xuyên không được thiết kế riêng cho từng tòa tháp, với quy mô mảng xanh lên tới 3.700m² cùng hồ cảnh quan nội tòa rộng tới 270m². Tại tòa P, thác nước cao tới 16m trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật, hòa cùng mặt nước, ánh sáng tự nhiên và những lớp cây xanh để kiến tạo một ốc đảo nghỉ dưỡng giàu sinh khí giữa lòng tòa tháp.

Tại tầng 5 mỗi tòa tháp, tổ hợp tiện ích mặt nước trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng với hồ bơi vô cực hướng vịnh có quy mô khoảng 703m² tại tòa P và 450m² tại tòa M, bên cạnh bể sục Jacuzzi thư giãn và khu gym ngoài trời. Thu hút những du khách nhí là sân chơi nước rực rỡ sắc màu với diện tích hơn 200m² tại mỗi tòa, mở ra không gian vận động và tương tác đầy hứng khởi. Tất cả được kết nối bởi Garden Lounge xanh mát, tạo nên những khoảng thư giãn và trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Cách đưa thiên nhiên len sâu vào không gian trải nghiệm tại Prima Bay gợi nhắc tinh thần biophilic design đã ghi dấu tại nhiều công trình biểu tượng trên thế giới

Trên tầng cao nhất, trải nghiệm tiếp tục được mở rộng với vườn dạo, khu vui chơi cùng thú cưng, vườn yoga, vườn thiền, khu BBQ và đài quan sát hướng vịnh. Đặc biệt, những góc nghỉ chân thư thái được bố trí hướng về hồ nhạc nước, mở ra trải nghiệm thưởng lãm nghệ thuật ánh sáng và mặt nước với góc nhìn đặc quyền từ trên cao.

Qua bộ sưu tập tiện ích biểu tượng, Mercurio Design Lab không chỉ góp phần định hình bản sắc kiến trúc của tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay, mà còn tạo nên những điểm chạm cảm xúc và ký ức riêng trong mỗi hành trình lưu trú của cư dân và du khách.

Từ hành trình lưu trú đến nền tảng khai thác dài hạn

Bên cạnh lớp tiện ích giàu tính biểu tượng, Prima Bay còn phát triển hệ sinh thái trải nghiệm dựa trên đặc thù của mô hình căn hộ lưu trú phong cách khách sạn và xoay quanh những nhu cầu thực tế của từng nhóm du khách.

Với gia đình và nhóm khách đa thế hệ, không gian tổ chức sự kiện gia đình và khu vui chơi trong nhà mở ra những khoảng kết nối, sẻ chia. Tổ hợp Gym và Sauna trong nhà cùng Massage & Hair salon đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn và chăm sóc bản thân. Với khách công vụ, chuyên gia hay người kết hợp nghỉ dưỡng với làm việc, co-working space, thư viện, phòng họp riêng và lounge hỗ trợ làm việc linh hoạt, trong khi khu giặt là tự động gia tăng sự thuận tiện cho cả kỳ lưu trú ngắn và dài ngày.

Từ nghỉ dưỡng, kết nối đến làm việc và tái tạo năng lượng, nhiều nhịp sống được đáp ứng trọn vẹn qua hệ tiện ích đa tầng tại Prima Bay

Sự phong phú đó tạo nên nền tảng vận hành linh hoạt, giúp Prima Bay mở rộng khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách và gia tăng dư địa khai thác qua nhiều thời điểm trong năm. Cách tiếp cận này đồng thời kế thừa kinh nghiệm thực tế từ các dự án căn hộ lưu trú phong cách khách sạn do BIM Land phát triển và đã đi vào vận hành tại Halong Marina.

Trên nền tảng đó, cùng năng lực quản lý của BIM Estates Management và mạng lưới đối tác quản lý vận hành giàu kinh nghiệm, sự đồng bộ giữa sản phẩm - tiện ích - vận hành tại Prima Bay hướng tới trải nghiệm liền mạch cho du khách và hiệu quả kinh doanh bền vững cho chủ sở hữu.

Hệ sinh thái Halong Marina mở rộng tiềm năng giá trị

Hành trình tại Prima Bay còn được mở rộng bởi hệ sinh thái Halong Marina. Từ dự án, cư dân và du khách có thể thuận tiện tiếp cận Halo Bay Show, Bến du thuyền & Yacht Club, các khu nghỉ dưỡng quốc tế mang thương hiệu InterContinental và Sailing Club, TTTM Lotte Mart Halong, quảng trường biển, chuỗi nhà hàng cùng nhiều hoạt động giải trí bên vịnh.

Hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí đã hiện hữu tại Halong Marina mở rộng không gian trải nghiệm từ tòa tháp Prima Bay

Sự cộng hưởng giữa những trải nghiệm bên trong tòa tháp và nhịp sống đã hiện hữu bên ngoài giúp Prima Bay trở thành một phần của dòng chảy điểm đến sôi động, thay vì tồn tại như một công trình lưu trú đơn lẻ. Từ đó, Prima Bay định hình một chuẩn nghỉ dưỡng mới bên vịnh di sản - nơi sự phong phú của trải nghiệm trở thành giá trị cốt lõi cho mỗi kỳ lưu trú và sức hấp dẫn bền vững của tài sản.