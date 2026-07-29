Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Prima Bay: Hệ tiện ích đa tầng all-in-one kiến tạo chuẩn nghỉ dưỡng mới tại Hạ Long

09:00 29/07/2026
Trong chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Hạ Long, chất lượng trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi làm nên giá trị tài sản lưu trú. Tại tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay, BIM Land kiến tạo hệ tiện ích đa tầng all-in-one, đáp ứng đa dạng nhu cầu và nhịp lưu trú của du khách.
1-1785301813.png

Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Hoàng Quốc Việt – cửa ngõ Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, tháp đôi Prima Bay sở hữu lợi thế đón đầu dòng khách, đồng thời kết nối thuận tiện với hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – giải trí đã hiện hữu bên vịnh di sản

Từ lợi thế vị trí ấy, hệ tiện ích được hoạch định đồng bộ với kiến trúc, cảnh quan và không gian sống. Trải dài từ sảnh đón, vườn xuyên không đến các tầng tiện ích trên cao, mỗi lớp không gian vừa góp phần định hình bản sắc riêng cho tòa tháp đôi trước vịnh, vừa mở rộng sức hút với nhiều nhóm khách lưu trú.

Những tiện ích biểu tượng của tòa tháp đôi trước vịnh

Hệ tiện ích tại Prima Bay được kiến tạo dưới dấu ấn của kiến trúc sư Massimo Mercurio cùng đội ngũ Mercurio Design Lab - studio thiết kế hàng đầu thế giới, đồng hành toàn diện từ kiến trúc, nội thất đến cảnh quan, đưa phong cách Ý và cảm hứng Địa Trung Hải xuyên suốt từng lớp không gian.

Mỗi tòa tháp tại Prima Bay sở hữu 2 sảnh đón tiếp riêng biệt, mỗi sảnh rộng 500m² với trần cao 5m, mở ra trải nghiệm lưu trú mang phong cách khách sạn trong không gian khoáng đạt, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Khu vực lounge kết nối trực tiếp với vườn xuyên không, tạo nên bầu không khí thư thái và riêng tư cho các hoạt động đón tiếp, gặp gỡ và thư giãn của cộng đồng Prima Bay.

2-1785301821.png

Sảnh đón tiếp và lounge mang phong cách khách sạn tại Prima Bay, mở ra trải nghiệm tinh tế, tiện nghi và chỉn chu ngay từ những điểm chạm đầu tiên.

Điểm nhấn đặc biệt là vườn xuyên không được thiết kế riêng cho từng tòa tháp, với quy mô mảng xanh lên tới 3.700m² cùng hồ cảnh quan nội tòa rộng tới 270m². Tại tòa P, thác nước cao tới 16m trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật, hòa cùng mặt nước, ánh sáng tự nhiên và những lớp cây xanh để kiến tạo một ốc đảo nghỉ dưỡng giàu sinh khí giữa lòng tòa tháp.

Tại tầng 5 mỗi tòa tháp, tổ hợp tiện ích mặt nước trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng với hồ bơi vô cực hướng vịnh có quy mô khoảng 703m² tại tòa P và 450m² tại tòa M, bên cạnh bể sục Jacuzzi thư giãn và khu gym ngoài trời. Thu hút những du khách nhí là sân chơi nước rực rỡ sắc màu với diện tích hơn 200m² tại mỗi tòa, mở ra không gian vận động và tương tác đầy hứng khởi. Tất cả được kết nối bởi Garden Lounge xanh mát, tạo nên những khoảng thư giãn và trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

3-1785301825.jpg

Cách đưa thiên nhiên len sâu vào không gian trải nghiệm tại Prima Bay gợi nhắc tinh thần biophilic design đã ghi dấu tại nhiều công trình biểu tượng trên thế giới

Trên tầng cao nhất, trải nghiệm tiếp tục được mở rộng với vườn dạo, khu vui chơi cùng thú cưng, vườn yoga, vườn thiền, khu BBQ và đài quan sát hướng vịnh. Đặc biệt, những góc nghỉ chân thư thái được bố trí hướng về hồ nhạc nước, mở ra trải nghiệm thưởng lãm nghệ thuật ánh sáng và mặt nước với góc nhìn đặc quyền từ trên cao.

Qua bộ sưu tập tiện ích biểu tượng, Mercurio Design Lab không chỉ góp phần định hình bản sắc kiến trúc của tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay, mà còn tạo nên những điểm chạm cảm xúc và ký ức riêng trong mỗi hành trình lưu trú của cư dân và du khách.

Từ hành trình lưu trú đến nền tảng khai thác dài hạn

Bên cạnh lớp tiện ích giàu tính biểu tượng, Prima Bay còn phát triển hệ sinh thái trải nghiệm dựa trên đặc thù của mô hình căn hộ lưu trú phong cách khách sạn và xoay quanh những nhu cầu thực tế của từng nhóm du khách.

Với gia đình và nhóm khách đa thế hệ, không gian tổ chức sự kiện gia đình và khu vui chơi trong nhà mở ra những khoảng kết nối, sẻ chia. Tổ hợp Gym và Sauna trong nhà cùng Massage & Hair salon đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn và chăm sóc bản thân. Với khách công vụ, chuyên gia hay người kết hợp nghỉ dưỡng với làm việc, co-working space, thư viện, phòng họp riêng và lounge hỗ trợ làm việc linh hoạt, trong khi khu giặt là tự động gia tăng sự thuận tiện cho cả kỳ lưu trú ngắn và dài ngày.

4-1785301830.jpg

Từ nghỉ dưỡng, kết nối đến làm việc và tái tạo năng lượng, nhiều nhịp sống được đáp ứng trọn vẹn qua hệ tiện ích đa tầng tại Prima Bay

Sự phong phú đó tạo nên nền tảng vận hành linh hoạt, giúp Prima Bay mở rộng khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách và gia tăng dư địa khai thác qua nhiều thời điểm trong năm. Cách tiếp cận này đồng thời kế thừa kinh nghiệm thực tế từ các dự án căn hộ lưu trú phong cách khách sạn do BIM Land phát triển và đã đi vào vận hành tại Halong Marina.

Trên nền tảng đó, cùng năng lực quản lý của BIM Estates Management và mạng lưới đối tác quản lý vận hành giàu kinh nghiệm, sự đồng bộ giữa sản phẩm - tiện ích - vận hành tại Prima Bay hướng tới trải nghiệm liền mạch cho du khách và hiệu quả kinh doanh bền vững cho chủ sở hữu.

Hệ sinh thái Halong Marina mở rộng tiềm năng giá trị

Hành trình tại Prima Bay còn được mở rộng bởi hệ sinh thái Halong Marina. Từ dự án, cư dân và du khách có thể thuận tiện tiếp cận Halo Bay Show, Bến du thuyền & Yacht Club, các khu nghỉ dưỡng quốc tế mang thương hiệu InterContinental và Sailing Club, TTTM Lotte Mart Halong, quảng trường biển, chuỗi nhà hàng cùng nhiều hoạt động giải trí bên vịnh.

5-1785301831.jpg

Hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí đã hiện hữu tại Halong Marina mở rộng không gian trải nghiệm từ tòa tháp Prima Bay

Sự cộng hưởng giữa những trải nghiệm bên trong tòa tháp và nhịp sống đã hiện hữu bên ngoài giúp Prima Bay trở thành một phần của dòng chảy điểm đến sôi động, thay vì tồn tại như một công trình lưu trú đơn lẻ. Từ đó, Prima Bay định hình một chuẩn nghỉ dưỡng mới bên vịnh di sản - nơi sự phong phú của trải nghiệm trở thành giá trị cốt lõi cho mỗi kỳ lưu trú và sức hấp dẫn bền vững của tài sản.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bim Group Prima Bay Hạ Long
Cùng chủ đề
Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn Thông tin kinh doanh
Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở...

Sau Beacon Tower, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới "ẩn số" mới của Blanca City Thông tin kinh doanh
Sau Beacon Tower, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới "ẩn số" mới của Blanca City

Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá...

50 NĂM KHÔNG NGỪNG NÂNG CHUẨN: CÁCH VINAMILK XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TỶ ĐÔ CỦA VIỆT NAM Thông tin kinh doanh
50 NĂM KHÔNG NGỪNG NÂNG CHUẨN: CÁCH VINAMILK XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TỶ ĐÔ CỦA VIỆT NAM

Tối ngày 23/07/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp...

Techcombank và Visa hợp tác ra mắt tài khoản nhận tiền quốc tế, đơn giản hóa giao dịch xuyên biên giới cho người Việt Thông tin kinh doanh
Techcombank và Visa hợp tác ra mắt tài khoản nhận tiền quốc tế, đơn giản hóa giao dịch xuyên biên giới cho người Việt

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế...

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều Thông tin kinh doanh
Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Ngày 21/07/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh...

Minh bạch là nền tảng của hơn 500.000 mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” mùa hè Thông tin kinh doanh
Minh bạch là nền tảng của hơn 500.000 mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” mùa hè

Hệ thống tạo mã ngẫu nhiên, quy trình vận hành tự động và cơ chế quay số công khai là...

Mới cập nhật
Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

(Pháp lý). Việc Việt Nam chủ động đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế số cũng như tham gia quá trình đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN phản ánh nỗ lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế số và hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn khu vực về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ lý luận nhằm giới hạn việc sử dụng luật hình sự đối với các quan hệ kinh tế, dân sự trên cơ sở nguyên tắc ultima ratio, theo đó luật hình sự chỉ nên được áp dụng như biện pháp sau cùng.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

6 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc

Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc

Sau giai đoạn sàng lọc khắt khe, dòng tiền đầu tư đang quy tụ về các đô thị vệ tinh đáp ứng trọn vẹn "kiềng ba chân": Vị trí kết nối chiến lược, hạ tầng công nghiệp bứt phá và quy hoạch đồng bộ. Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, ROX Living Đồng Văn đang trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu tọa độ trung tâm cùng tiến độ triển khai thực tế.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập'

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập'

Việt Nam chuyển sang mô hình phát triển tự cường và hội nhập, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; nhận diện đầy đủ, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực, không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển...

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là sự kế thừa, phát triển và hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và của cấp ủy các cấp.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn kịp thời, nhất là khi thiếu tài sản bảo đảm hoặc cần giải ngân trong thời gian ngắn.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay